Numele afaceristului Sebastian Ghiță, fostul politician care, din Serbia, controlează postul România TV, apare într-o amplă investigație jurnalistică realizată de din Armenia, investigație realizată pe baza unor comunicări între Administrația Prezidențială din Rusia și agenți ruși implicați în operațiuni de propagandă și manipulare în Europa.

Jurnaliștii armeni spun că pachetul a fost scurs în urma unui atac cibernetic și include documente, corespondențe, rapoarte, planuri și alte materiale provenind de la Agenția Social Design (SDA), care e condusă de facto de Serghei Kirienko, șef adjunct al Administrației Prezidențiale a Rusiei.

Cum apare numele lui Sebastian Ghiță

Numele lui Sebastian Ghiță apare într-o comunicare din 24 aprilie 2025 dintre un agent rus identificat printr-un nume codat – ”Edward Bernays” – și Sofia Zaharova, șefă de departament în cadrul Administrației Prezidențiale a Rusiei.

În discuția cu Zaharova, sub titlul „Idei privind colaborarea cu Sebastian Ghiță”, agentul rus ”Edward Bernays” scrie:

„1) Sebastian poate declara despre tentativele administrației Maiei Sandu de a cumpăra un „blocaj”* pe negativul în ceea ce privește actualul conducător al Moldovei pe resursele sale, inclusiv pe canalul Romania TV. Suma, pe care o numea administrația – 150 de mii de euro. El a refuzat-o.”

„2) Maia Sandu a încercat să cumpere loialitatea Romania TV în timpul alegerilor prezidențiale din România. Ea declara că reprezintă interesele unei „grupe de oameni influenți din Europa” și avertiza că, în ciuda tuturor eforturilor de susținere a lui Călin Georgescu, decizia despre cine va conduce țara „este deja luată”. Ca rezultat, alegerile au fost anulate, iar în ceea ce-l privește pe Georgescu a început urmărirea penală.”

Jurnaliștii din Republica Moldova spun că Sebastian Ghiță era deja în contact cu agenții ruși.

„Formulările din această discuție nu sunt de tipul ”putem încerca să îl abordăm pe Ghiță”. Sunt tranșante, nu lasă loc de interpretare – patronul RomâniaTV era deja în contact cu agenții ruși și s-a arătat dispus să le execute ordinele. Pentru context – același agent ”Edward Bernays” se află în spatele multor provocări în Paris, inclusiv vandalizarea cu capuri de porci a moscheilor musulmane, a lăcașelor și localurilor evreiești, acțiuni anti-imigranți etc.. Tot el a orchestrat numeroase campanii contra premierului Armeniei Pashinyan, a lui Zelensky”, a scris Valeriu Pașa, de la WatchDog.md,

Călin Georgescu, invocat și el

Mențiunea agentului rus despre ”eforturile de susținere a lui Călin Georgescu” este relevantă în acest caz.

În luna martie, Sebastian Ghiță a afirmat, într-o înregistrare prezentată de jurnalistul Cristi Ciupercă, faptul că Georgescu l-a vizitat la Belgrad, în 2021, pentru a-i cere ajutorul să se întâlnească cu „ruși și sârbi”.

„Prin decembrie 2021 Călin Georgescu ăsta a venit la mine la Belgrad. Am fost cu el la un restaurant frumos, Jerry. Mi l-a trimis cineva, m-a rugat cineva neapărat să îl primesc să mă văd cu el. Mi-a arătat clipul ăla lui când intră el în apă și iese cu calul. Mi-a zis, domnule, eu sunt deja pe drumul luminii, eu sunt președintele României. Am venit să mă văd cu niște prieteni sârbi, ruși! Am nevoie de ajutor și de sprijin”, a povestit Ghiță, la vremea respectivă.

În aceeași perioadă, Călin Georgescu a admis că s-a întâlnit cu Sebastian Ghiță la Belgrad, în 2021, dar a pretins că i-a cerut ajutorul cu un singur scop:

Sebastian Ghiță respinge acuzațiile. Reacția lui

Într- pe Facebook, prima din 2019 până acum, Sebastian Ghiță respinge informațiile publicate de jurnaliștii armeni. Redăm mesajul său integral:

„1. Resping toate aceste afirmatii false despre legaturile mele cu Putin si Kremlinul facute de agentii Sorosisti (numele agentilor de informatii nu se transmit in clar). Minciunile si inventiile fortate de presa Sorosista sunt inutile.

2. Spre disperarea Sorosistilor , Romania are un Presedinte Roman din Muntii Fagaras.

3. Daca Romania se va uni cu Basarabia – Presedinte va fi Nicusor Dan !

4. Maia Sandu nu va fi Presedintele Romaniei !

5. Nicusor Dan nu va fi suspendat asa cum isi doresc agentii Sorosisti.

6. Daca doamna Kovesi doreste sa candideze la Presedintia Romaniei, voi candida si eu !

7. Coldea, Dogioiu si cei din spatele lui Bolojan trebuie sa accepte ca Nicusor Dan nu este Sorosist si ca nu-l pot controla.

8. Cele 125.000 de ONG uri din Romania care traiesc din bani publici ( 20% din impozitul pe profit ce ar trebui sa ajunga la ANAF ) trebuie sa justifice orice implicare in politica.

9. Statele Unite si Administratia Trump sunt cele care pot tine piept Rusiei la Marea Neagra.

10. Romania trebuie sa paseasca spre revolutia Artificial Intelligence impreuna cu marile companii din SUA. Locul Romaniei este alaturi de SUA. Armata AI a USA vs Armata AI a Chinei vor fi puterile dominante ale lumii. Nu vor exista Armatele AI ale Rusiei, Frantei, Germaniei, UK etc.”