Igiena PHS inspiră standarde înalte de curățenie la FoodService & Hospitality Expo 2025

Igiena PHS, unul dintre principalii furnizori de soluții profesionale pentru igienizare și curățenie în domeniul HoReCa, a fost prezent la FoodService & Hospitality Expo 2025, cel mai important eveniment dedicat industriei ospitalității din România, ce a avut loc între 8-10 noiembrie la Hala Laminor din București. Participarea companiei a marcat o nouă etapă în consolidarea poziției sale pe piață și în promovarea standardelor europene de igienă și sustenabilitate.

Inovație și sustenabilitate în prim-plan

Pe parcursul celor trei zile ale expoziției, standul Igiena PHS a atras sute de profesioniști din domeniu, interesați de cele mai noi echipamente, detergenți ecologici și soluții tehnologice pentru întreținerea spațiilor de alimentație publică. Vizitatorii au avut ocazia să testeze gama EcoPro Clean, o linie biodegradabilă, destinată segmentului profesional.

Credem că igiena este o promisiune față de client: de siguranță, calitate și responsabilitate. La FoodService & Hospitality Expo 2025 am arătat că soluțiile profesionale pot fi în același timp performante și prietenoase cu mediul Ne bucurăm că tot mai multe afaceri din HoReCa aleg produse care susțin un viitor mai curat și mai sustenabil, a declarat Daniel Dobrea, Executive Manager IgienaPHS.

Rezultate și parteneriate noi

În cadrul expoziției, compania a prezentat peste 40 de produse și echipamente profesionale dedicate igienizării spațiilor de producție, unităților hoteliere și restaurantelor. Igiena PHS a încheiat noi parteneriate comerciale cu distribuitori din România și Europa Centrală, consolidându-și astfel prezența internațională.

De asemenea, echipa Igiena PHS a oferit demonstrații live de utilizare a sistemelor de curățare automată, accentuând importanța eficienței operaționale și a reducerii consumului de apă și energie. Interesul vizitatorilor s-a concentrat în special asupra produselor cu certificări Ecolabel și HACCP, care răspund cerințelor stricte ale industriei alimentare.

Prin participarea la FoodService & Hospitality Expo 2025, IgienaPHS și-a reafirmat angajamentul față de educarea și profesionalizarea pieței HoReCa în direcția adoptării celor mai bune practici de igienă, siguranță alimentară și management sustenabil al resurselor. Într-un context în care standardele europene devin tot mai riguroase, iar consumatorii sunt tot mai atenți la calitate și responsabilitate, compania se poziționează ca un partener strategic pentru afacerile din domeniul ospitalității.

De-a lungul ultimilor ani, Igiena PHS a investit constant în formarea personalului, consultanță specializată și soluții integrate pentru restaurante, hoteluri, spitale și unități de catering. Prin sesiuni de training și parteneriate cu instituții de profil, compania sprijină clienții să implementeze proceduri eficiente de igienizare, reducerea risipei de resurse și conformarea cu normele sanitare actuale.

Descoperă produsele de curățare profesională pentru domeniul HoReCa pe webiste-ul sau contactează echipa la [email protected]

IgienaPHS este un brand românesc specializat în furnizarea de soluții profesionale pentru curățenie și igienizare în domeniul HoReCa, industrial și medical. Cu o experiență de peste 15 ani, compania promovează inovația, calitatea și sustenabilitatea, oferind clienților produse performante, certificate la standarde europene.