Mirabela Dumitrache, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a prezentat în cadrul Podcastului B1, moderat de Alex Vlădescu, cele trei proiecte majore, dar și esențiale, de apă și canalizare, finanțate din fonduri europene, care vizează modernizarea și dezvoltarea județului.

Proiectele sunt considerate vitale pentru transformarea Ilfovului într-un județ modern, deoarece accesul la apă potabilă și canalizare este fundamental pentru dezvoltarea comunităților.

Finalizarea lucrărilor va asigura condiții moderne în gospodăriile ilfovene. Purtătoarea de cuvânt a a subliniat că toate cele trei proiecte sunt realizate cu fonduri europene, iar valoarea cumulată a celor trei proiecte depășește 2 miliarde de lei.

Ce proiecte majore de apă și canalizare se desfășoară în Ilfov

Cel mai mare proiect vizează 20 de localități din județ. Lucrările sunt avansate, atingând un procent de aproximativ 80% finalizare. Finalizarea este estimată până în 2027, dar pot apărea adaptări la condițiile din teren (subterane) și meteorologice.

“Sunt proiecte pe bani europeni, atunci când vorbim de apă și canalizare. Este foarte important ca oamenii să înțeleagă că în județul Ilfov, practic, apă și canal reprezintă cel mai important proiect. Este un proiect major, în momentul de față. Pentru că, vă spuneam, fără apă și canal nu vorbim de o comunitate, de un județ modern. Avem trei proiecte pe bani europeni. Peste 2 miliarde de lei, pentru cele trei proiecte. Dacă ar fi să vorbim separat de cele trei proiecte, cel mai mare cuprinde undeva la 20 de localități din județul Ilfov. Este făcut pe bani europeni, la fel ca și celelalte două”, a precizat .

Proiecte majore de apă și canalizare. În câte localități din Ilfov se se lucrează, în momentul de față

“Deci sunt douăzeci de localități în care se lucrează, în momentul de față, în cadrul acestui proiect. Până în 2027, ar trebui să fie el finalizat. Acum depinde și ce se întâmplă în teren, pentru că atunci când sapi, niciodată nu știi ce găsești în subteran și trebuie să te adaptezi condițiilor de tot soiul, inclusiv condițiilor de vreme, bineînțeles. În paralel mai sunt încă două proiecte, tot de apă și canalizare, pentru extinderea rețelor. Vorbim de zona Afumați-Găneasa, încă un proiect, și vorbim la fel de zona Snagov.

Ce trebuie să înțeleagă oamenii? Că după finalizarea acestor mari proiecte, absolut toți cetățenii se vor putea racorda la rețeaua comună de canalizare, la rețeaua comună de apă potabilă, fie că au deja în gospodărie aceste utilități introduse până acum, fie că nu. Cert este că finalizarea acestor lucrări, practic, asta trebuie să le asigure lor – condiții moderne în gospodărie. Pentru că vă spuneam la început, cu siguranță, ăsta este motivul pentru care au ales județul Ilfov, și atunci finalizarea acestor proiecte trebuie neapărat dusă la bun sfârșit”, a mai explicat purtătoare de cuvânt.

Proiecte majore de apă și canalizare. Care este stadiul lucrărilor și câte localități vor fi racordate la apă și canal

Mirabela Dumitrache a prezentat și datele, câți beneficiari noi de apă și canalizare vor fi pe cele trei proiecte pe bani europeni.

“Dacă ar fi să vorbim de primul proiect și cel mai important, cel care cuprinde 20 de localități din județul Ilfov, o să vă spun că dacă ar fi să facem o evaluare a stadiului lucrărilor, per total, s-a ajuns undeva la 80%, un procent destul de bun.

Au avansat lucrările foarte mult în aceste localități. Și datele, pentru că colegii mei de la apă- canal Ilfov au realizat și niște calcule în teren.Se pare că peste 200.000 de gospodării vor putea fi racordate la aceste rețele comune de apă și de canalizare, după finalizarea lui. Deci peste 200.000 de gospodării. Mai apoi, dacă ar fi să vorbim fragmentat de rețea de canalizare, vorbim de peste 163.000 de noi beneficiari. În total, avem 856 km de rețea nouă de canalizare.

Un tronson destul de important de canalizare, un tronson destul de important de rețea de apă potabilă, care să asigure finalizarea acestui proiect, care să asigure modernizarea gospodăriilor, comunităților ilfovene. Mai apoi, dacă ar fi să vorbim pe celălalte, pe Afumați, pe Găneasa, gândiți-vă că sunt peste peste 16.000 de beneficiari noi de rețea de apă. La aceștia se adaugă încă 11.000 de beneficiari noi pentru rețeaua de canalizare”, a mai menționat ea.

Ce rol au stațiile de epurare în proiectele de apă și canalizare

Pe lângă rețelele de apă și canalizare, proiectele includ și construcția stațiilor de epurare. Acestea sunt necesare pentru filtrarea apelor menajere, asigurând astfel un sistem complet și funcțional.

“Dar gândiți-vă că, atenție, noi vorbim aici de noi beneficiari, dar asta nu înseamnă că cei care au deja aceste utilități introduse în gospodării nu se pot racorda și ei la rețeaua comună de apă și de apă potabilă.

Întreaga comunitate să fie racordată la rețeaua comună de apă și canal. Evident că atunci când avem rețele de canalizare, rețele de apă, trebuie să avem și niște stații de epurare în zonă, care să filtreze apele menajere.”, a mai adăugat Dumitrache.