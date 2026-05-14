B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Comisia Europeană aprobă plata de 2,62 miliarde euro pentru România din PNRR. Până acum am luat 13 miliarde de euro

Comisia Europeană aprobă plata de 2,62 miliarde euro pentru România din PNRR. Până acum am luat 13 miliarde de euro

Adrian A
14 mai 2026, 15:31
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Comisia Europeană aprobă plata de 2,62 miliarde euro pentru România din PNRR. Până acum am luat 13 miliarde de euro
Ministrul Dragoș Pîslaru Sursa foto: Dragoș Pîslaru / Facebook
Cuprins
  1. Ce măsuri sunt finanțate prin cererea de plată
  2. Ce pași urmează pentru efectuarea plății
  3. Cât mai avem de luat din PNRR

Comisia Europeană a aprobat cererea de plată nr. 4 a României, în valoare de 2,62 miliarde de euro, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Executivul comunitar a constatat îndeplinirea celor 38 de jaloane și 24 de ținte prevăzute în decizia de punere în aplicare a Consiliului. cererea a fost depusă la 19 decembrie 2025.

Ce măsuri sunt finanțate prin cererea de plată

Cererea de plată include investiții și reforme din mai multe domenii. Implementarea unui cloud guvernamental este unul dintre elementele principale: peste 30 de instituții publice au fost conectate deja la infrastructura națională de cloud, măsură menită să îmbunătățească schimbul de date și să permită dezvoltarea unor servicii publice mai eficiente și mai accesibile.

Alte componente vizate sunt decarbonizarea sectoarelor transporturilor și energetic, printr-un pachet de politici care cuprinde, între altele, introducerea unor impozite mai mari pe proprietate pentru cele mai poluante vehicule și reducerea treptată a dependenței de producția de energie electrică pe bază de cărbune.

Totodată, cererea include reforme ale cadrului fiscal, prin modificări legislative menite să facă sistemul fiscal mai echitabil și mai eficient, să reducă povara administrativă și să îmbunătățească conformarea la obligațiile fiscale.

Ce pași urmează pentru efectuarea plății

Potrivit comunicatului Executivului comunitar, Comisia Europeană a transmis evaluarea preliminară către Comitetul economic și financiar (CEF). CEF dispune de patru săptămâni pentru a emite un aviz cu privire la această evaluare, iar plata către România poate fi efectuată după primirea avizului și după adoptarea unei decizii de plată de către Comisie.

Procedura menționată menține caracterul secvențial al aprobărilor: evaluarea tehnică a jaloanelor și țintelor realizate de Comisia Europeană precede consultarea CEF și ulterior decizia finală de plată. Termenele formale indicate în comunicat stabilesc calendarul pentru decizia financiară care va permite transferul celor 2,62 miliarde de euro.

Cât mai avem de luat din PNRR

PNRR este finanțat cu 21,41 miliarde de euro, din care 13,57 miliarde euro sub formă de granturi și 7,84 miliarde euro sub formă de împrumuturi. După aprobarea celei de-a patra cereri de plată, fondurile plătite României în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) vor ajunge la 12,97 miliarde euro, sumă care include prefinanțarea de 3,79 miliarde euro primită în 2021 și 2022 și prefinanțarea suplimentară de 288 milioane euro în ianuarie 2024.

Această valoare corespunde unui procent de 60,6% din totalul fondurilor din planul României, iar, potrivit Comisiei Europene, au fost evaluate 62% din toate jaloanele și țintele din plan. Mecanismul de redresare și reziliență se încheie la sfârșitul anului 2026; statele membre trebuie să implementeze jaloanele și țintele restante până în august 2026 și să depună ultimele cereri de plată până la 30 septembrie 2026.

Tags:
Citește și...
Rădulescu (BNR) spune că „dimensiunea incredibilă a jafului” din instituții e „adevăratul cancer care roade vitalitatea societății românești”. Cum evaluează activitatea Guvernului Bolojan
Economic
Rădulescu (BNR) spune că „dimensiunea incredibilă a jafului” din instituții e „adevăratul cancer care roade vitalitatea societății românești”. Cum evaluează activitatea Guvernului Bolojan
Economia României, analizată de Ionuț Dumitru: inflația, deficitul și riscurile care apasă tot mai mult asupra țării: „Vom avea o cifră slabă și anul acesta”
Economic
Economia României, analizată de Ionuț Dumitru: inflația, deficitul și riscurile care apasă tot mai mult asupra țării: „Vom avea o cifră slabă și anul acesta”
Datoriile firmelor către stat rămân uriașe. 77 de miliarde de lei, restanțe în primul trimestru din 2026
Economic
Datoriile firmelor către stat rămân uriașe. 77 de miliarde de lei, restanțe în primul trimestru din 2026
Euro pierde teren în fața leului. Moneda europeană coboară după seria de recorduri istorice. Cursul oficial transmis de BNR
Economic
Euro pierde teren în fața leului. Moneda europeană coboară după seria de recorduri istorice. Cursul oficial transmis de BNR
Europa vorbește despre sancțiuni, dar continuă să cumpere energie din Rusia. Importurile de gaz natural rusesc în UE ating cel mai ridicat nivel de după invazia Ucrainei
Economic
Europa vorbește despre sancțiuni, dar continuă să cumpere energie din Rusia. Importurile de gaz natural rusesc în UE ating cel mai ridicat nivel de după invazia Ucrainei
Industria României și-a revenit în martie după începutul slab de an. Datele INS arată însă că scăderea anuală continuă
Economic
Industria României și-a revenit în martie după începutul slab de an. Datele INS arată însă că scăderea anuală continuă
Economia României, în scădere cu 1,7% în primul trimestru din 2026, față de perioada similară din 2025. Datele INS
Economic
Economia României, în scădere cu 1,7% în primul trimestru din 2026, față de perioada similară din 2025. Datele INS
UPDATE: Inflația a sărit pragul de 10%, în aprilie. Ce produse și servicii s-au scumpit cel mai mult
Economic
UPDATE: Inflația a sărit pragul de 10%, în aprilie. Ce produse și servicii s-au scumpit cel mai mult
Uniunea Europeană vrea să extindă taxa pe carbon în aviație. Cât vor plăti pasagerii pentru cursele lung-curier
Economic
Uniunea Europeană vrea să extindă taxa pe carbon în aviație. Cât vor plăti pasagerii pentru cursele lung-curier
Comisia Europeană interzice majorarea prețurilor din cauza combustibilului și obligă companiile aeriene să plătească despăgubiri
Economic
Comisia Europeană interzice majorarea prețurilor din cauza combustibilului și obligă companiile aeriene să plătească despăgubiri
Ultima oră
16:43 - ANAF extinde verificările fiscale în zona Realitatea Plus. Controale aprofundate asupra rețelei de firme din jurul lui Maricel Păcuraru
16:43 - Guvernul retrage statutul de utilitate publică al asociației conduse de Adrian Năstase. Care este, potrivit lui Năstase, adevărata miză
16:28 - Ce avere și ce salariu are Emmanuel Macron. Detaliile care au surprins Franța
16:24 - Comisia din Senat a avizat proiectul de abrogare a legilor antilegionare. Cine sunt senatorii care au votat
16:16 - Tanczos Barna cere accelerarea plății subvențiilor APIA. Peste jumătate din ajutoarele ANT au fost deja autorizate
16:10 - Ilie Bolojan, declarație de presă în zi crucială pentru economie. Anunțul Guvernului vine după decizia CE privind PNRR
15:59 - Intervenţie contracronometru: Doi adolescenți, salvați dintr-un lac din Chitila / Fata căzuse în apă, iar băiatul a sărit să o salveze
15:52 - Raportul ajuns pe masa Guvernului arată un adevărat dezastru. Ce riscă România (DOCUMENT)
15:51 - 130.000 de euro găsiți la Parchetul Curții de Apel Constanța. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, în centrul unui nou scandal de corupție
15:40 - Mihai Mărgineanu, replică la acuzațiile primite după ce s-a plâns de taxe: „Caragiale a murit. Nu e nevoie să-l înjurați că nu mai aude”