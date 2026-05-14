Comisia Europeană aprobă plata de 2,62 miliarde euro pentru România din PNRR. Până acum am luat 13 miliarde de euro

Comisia Europeană a aprobat cererea de plată nr. 4 a României, în valoare de 2,62 miliarde de euro, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Executivul comunitar a constatat îndeplinirea celor 38 de jaloane și 24 de ținte prevăzute în decizia de punere în aplicare a Consiliului. cererea a fost depusă la 19 decembrie 2025.

Ce măsuri sunt finanțate prin cererea de plată

Cererea de plată include investiții și reforme din mai multe domenii. Implementarea unui cloud guvernamental este unul dintre elementele principale: peste 30 de instituții publice au fost conectate deja la infrastructura națională de cloud, măsură menită să îmbunătățească schimbul de date și să permită dezvoltarea unor servicii publice mai eficiente și mai accesibile.

Alte componente vizate sunt decarbonizarea sectoarelor transporturilor și energetic, printr-un pachet de politici care cuprinde, între altele, introducerea unor impozite mai mari pe proprietate pentru cele mai poluante vehicule și reducerea treptată a dependenței de producția de energie electrică pe bază de cărbune.

Totodată, cererea include reforme ale cadrului fiscal, prin modificări legislative menite să facă sistemul fiscal mai echitabil și mai eficient, să reducă povara administrativă și să îmbunătățească conformarea la obligațiile fiscale.

Ce pași urmează pentru efectuarea plății

Potrivit comunicatului Executivului comunitar, a transmis evaluarea preliminară către Comitetul economic și financiar (CEF). CEF dispune de patru săptămâni pentru a emite un aviz cu privire la această evaluare, iar plata către România poate fi efectuată după primirea avizului și după adoptarea unei decizii de plată de către Comisie.

Procedura menționată menține caracterul secvențial al aprobărilor: evaluarea tehnică a jaloanelor și țintelor realizate de Comisia Europeană precede consultarea CEF și ulterior decizia finală de plată. Termenele formale indicate în comunicat stabilesc calendarul pentru decizia financiară care va permite transferul celor 2,62 miliarde de euro.

Cât mai avem de luat din PNRR

PNRR este finanțat cu 21,41 miliarde de euro, din care 13,57 miliarde euro sub formă de granturi și 7,84 miliarde euro sub formă de împrumuturi. După aprobarea celei de-a patra cereri de plată, fondurile plătite României în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) vor ajunge la 12,97 miliarde euro, sumă care include prefinanțarea de 3,79 miliarde euro primită în 2021 și 2022 și prefinanțarea suplimentară de 288 milioane euro în ianuarie 2024.

Această valoare corespunde unui procent de 60,6% din totalul fondurilor din planul României, iar, potrivit Comisiei Europene, au fost evaluate 62% din toate jaloanele și țintele din plan. se încheie la sfârșitul anului 2026; statele membre trebuie să implementeze jaloanele și țintele restante până în august 2026 și să depună ultimele cereri de plată până la 30 septembrie 2026.