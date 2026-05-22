Ilie Bolojan, deranjat de o întrebare a unui jurnalist. O vizită oficială care trebuia să pună în prim-plan o investiție importantă pentru turismul românesc s-a încheiat într-o notă tensionată. Premierul interimar Ilie Bolojan a participat vineri la inaugurarea Complexului Balnear Vizantea, în județul Vrancea, însă, momentul festiv a fost umbrit de schimbul tensionat avut cu un jurnalist pe tema întârzierilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Noua investiție, realizată în localitatea Vizantea-Livezi, este prezentată drept unul dintre cele mai importante proiecte balneare construite de la zero în România în ultimele decenii, cu o valoare de peste 40 de milioane de lei, din fonduri europene și locale.

Ilie Bolojan, deranjat de o întrebare a unui jurnalist. Ce l-a iritat pe premier

După vizitarea complexului și declarațiile oficiale, premierul interimar a fost întrebat despre întârzierile în îndeplinirea unor angajamente asumate prin PNRR.

„Ați condus Guvernul timp de 11 luni. De ce am ajuns în situația în care 38 de ținte și jaloane nu sunt îndeplinite și acum ele trebuie să meargă în Parlament?”, a fost întrebat Bolojan.

Întrebarea a provocat o reacție imediată din partea lui Ilie , care a respins formularea și a susținut că situația este prezentată incorect.

Cum a răspuns premierul despre jaloanele restante

Șeful Executivului a explicat că doar o parte dintre măsurile restante necesită intervenția Parlamentului, în timp ce alte obiective ar urma să fie rezolvate la nivel guvernamental.

„Întrebarea este tendențioasă. În Parlament trebuie să meargă nouă proiecte de legi. Celelalte jaloane se rezolvă prin ordine de ministru, prin hotărâri de guvern și sunt fără probleme în faza de rezolvare”, a răspuns premierul, potrivit .

Prim-ministrul interimar a transmis și un mesaj ferm privind angajamentele Executivului: „Nu vor fi probleme pe îndeplinirea jaloanelor care țin de Guvernul României”.

Ce s-a întâmplat după schimbul tensionat

După răspunsul oferit, Ilie Bolojan nu a mai continuat dialogul cu presa. Premierul interimar a refuzat să mai ia alte întrebări și a încheiat brusc conferința de presă.

Evenimentul fusese organizat pentru inaugurarea Complexului Balnear Vizantea, un proiect considerat strategic pentru dezvoltarea economică a zonei și pentru revitalizarea turismului balnear din județul Vrancea.