Ilie Ilaşcu a murit. Fostul deținut politic avea 73 de ani

Ilie Ilaşcu a murit. Fostul deținut politic avea 73 de ani

Traian Avarvarei
18 nov. 2025, 08:59
Ilie Ilașcu a murit la vârsta de 73 de ani. Sursa foto: Captură video - Valeriu Munteanu / YouTube
Cuprins
  1. Cine a fost Ilie Ilașcu
  2. Ilie Ilașcu, decorat de Ion Iliescu

Ilie Ilașcu, fost deţinut politic al regimului de la Tiraspol și fost ales în Parlamentele de la Chișinău și București, a murit luni, la vârsta de 73 de ani. El va fi înmormântat în București.

Cine a fost Ilie Ilașcu

Ilie Ilașcu s-a născut la 30 iulie 1952, la Taxobeni, Republica Moldova. El s-a aflat printre fondatorii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia (1988-1992), înființată în contextul în care românii din Tiraspol nu aveau nicio unitate de învățământ cu predare în limba lor, toate fiind în rusă.

A fost președinte al Frontului Popular din Moldova, Filiala Tiraspol, până în 1992, an în care organizația a fost lichidată de forțele separatiste transnistrene.

În 1992, Ilașcu a participat la luptele armate de la Nistru. El și unitatea sa specială au adus mari pierderi Armatei a 14 a Cazaci și bandelor de cazaci veniți să lupte în Transnistria împotriva moldovenilor.

Între 2 și 4 iunie 1992, Ilie Ilașcu, Andrei Ivanțoc, Alexandru Leșco, Tudor Petrov Popa, Petru Godiac și Valeriu Garbuz au fost arestați de persoane care purtau uniforme cu însemnele Armatei a 14-a a fostei URSS, fiind acuzați de autoritățile transnistrene de crime de război și acțiuni de terorism.

Ilie Ilașcu a fost singurul care a fost condamnat la moarte, dar și singurul care a ajuns, fiind în detenție, membru al Parlamentului de la Chișinău. Acesta a fost parlamentar în mandatele 1994-1998 și 1998-2000.

Ilașcu a mai fost membru al Parlamentului României, apoi membru al delegației parlamentare a României la Consiliul Europei. Fiind parlamentar european încarcerat ilegal la Tiraspol, situația lui și a celorlalți deținuți politici a fost discutată la cele mai înalte tribune europene și, după 9 ani de detenție, a fost eliberat, amintește Ziarul de Gardă.

Ilie Ilașcu, decorat de Ion Iliescu

Ilie Ilașcu s-a stabilit apoi în București, a fost senator, iar apoi s-a retras din viața publică și a dus un trai modest.

În 2001, Ilașcu a fost decorat de președintele României de atunci, Ion Iliescu. Fostul deținut politic a primit Ordinul Național „Steaua României”. Iar în 2010, membrii „Grupului Ilașcu” au fost decorați de președintele interimar al R. Moldova, Mihai Ghimpu, cu „Ordinul Republicii”.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu lui Ilie Ilașcu sunt așteptați la capela Bisericii Sfânta Sofia Floreasca nr. 216 din București, începând de marti, 18 noiembrie, ora 14:00, până joi, 20 noiembrie.

