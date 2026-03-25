Imagini spectaculoase cu Sala Polivalentă din Tulcea. Construcții Erbașu: „Lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de 96%” (FOTO)

Compania Construcții Erbașu a anunțat că lucrările la Sala Polivalentă din Tulcea sunt aproape gata. Sala va fi una modernă, cu 4.670 de locuri, teren principal, teren de antrenament, parcare subterană, vestiare, spații pentru presă și sală de conferințe.

Lucrările la Sala Polivalentă din Tulcea sunt aproape gata

„Când spui „mult a fost, puțin a rămas”, te gândești la momente ca acesta. Lucrările la 𝐒𝐚𝐥𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐢𝐧 𝐓𝐮𝐥𝐜𝐞𝐚 au ajuns la un stadiu de execuție de 96%.✌️

Fiecare etapă parcursă ne aduce tot mai aproape de finalizarea unui proiect important pentru comunitate, un spațiu modern pregătit să găzduiască evenimente sportive și culturale de amploare.

👉 Sala va beneficia de un teren principal de competiții, înconjurat de tribune pentru spectatori cu o capacitate de până la 4.670 de locuri, un teren de antrenament situat în subsolul clădirii, sub amprenta terenului principal, parcare subterană, vestiare pentru echipe și oficiali, spații pentru presă și sală de conferințe.

Proiectul este finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Națională de Investiții și are ca beneficiar final Consiliul Județean Tulcea.

Le mulțumim tuturor celor implicați în cadrul acestui proiect!

Construim pentru viitor.

În România”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.