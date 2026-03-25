B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Imagini spectaculoase cu Sala Polivalentă din Tulcea. Construcții Erbașu: „Lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de 96%” (FOTO)

Imagini spectaculoase cu Sala Polivalentă din Tulcea. Construcții Erbașu: „Lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de 96%" (FOTO)

Traian Avarvarei
25 mart. 2026, 20:03
Sala Polivalentă din Tulcea. Sursa foto: Constructii Erbasu / Facebook

Compania Construcții Erbașu a anunțat că lucrările la Sala Polivalentă din Tulcea sunt aproape gata. Sala va fi una modernă, cu 4.670 de locuri, teren principal, teren de antrenament, parcare subterană, vestiare, spații pentru presă și sală de conferințe.

„Când spui „mult a fost, puțin a rămas”, te gândești la momente ca acesta. Lucrările la 𝐒𝐚𝐥𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐢𝐧 𝐓𝐮𝐥𝐜𝐞𝐚 au ajuns la un stadiu de execuție de 96%.✌️

Fiecare etapă parcursă ne aduce tot mai aproape de finalizarea unui proiect important pentru comunitate, un spațiu modern pregătit să găzduiască evenimente sportive și culturale de amploare.

👉 Sala va beneficia de un teren principal de competiții, înconjurat de tribune pentru spectatori cu o capacitate de până la 4.670 de locuri, un teren de antrenament situat în subsolul clădirii, sub amprenta terenului principal, parcare subterană, vestiare pentru echipe și oficiali, spații pentru presă și sală de conferințe.

Proiectul este finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Națională de Investiții și are ca beneficiar final Consiliul Județean Tulcea.

Le mulțumim tuturor celor implicați în cadrul acestui proiect!

Construim pentru viitor.
În România”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.

Tags:
Citește și...
Buletinele românești complică activitatea antreprenorilor din Republica Moldova. Cum încearcă mediul de afaceri să depășească blocajele birocratice
Eveniment
Buletinele românești complică activitatea antreprenorilor din Republica Moldova. Cum încearcă mediul de afaceri să depășească blocajele birocratice
Accident groaznic în Neamț: 4 morți și 3 răniți, între care un bebeluș sugar
Eveniment
Accident groaznic în Neamț: 4 morți și 3 răniți, între care un bebeluș sugar
Mai multe localități din Prahova rămân fără apă potabilă timp de două zile. Cum afectează lucrările rețeaua de alimentare
Eveniment
Mai multe localități din Prahova rămân fără apă potabilă timp de două zile. Cum afectează lucrările rețeaua de alimentare
Unde se respiră cel mai curat aer din lume. Doar trei dintre țări sunt în Europa
Eveniment
Unde se respiră cel mai curat aer din lume. Doar trei dintre țări sunt în Europa
Românii aleg miei de maximum 25 de kilograme. Care este motivul pentru care preferă animalele mici
Eveniment
Românii aleg miei de maximum 25 de kilograme. Care este motivul pentru care preferă animalele mici
Cetățenii din Sectorul 4 vor primi 600 de lei pentru achiziția de carburanți. Taxa de dezvoltare urbană, revocată. Când intră măsurile în vigoare
Eveniment
Cetățenii din Sectorul 4 vor primi 600 de lei pentru achiziția de carburanți. Taxa de dezvoltare urbană, revocată. Când intră măsurile în vigoare
Poliția introduce scanarea automată a numerelor de înmatriculare în trafic. Cum funcționează noul sistem de supraveghere (VIDEO)
Eveniment
Poliția introduce scanarea automată a numerelor de înmatriculare în trafic. Cum funcționează noul sistem de supraveghere (VIDEO)
Zăpadă de peste 160 de centimetri în munții din România. Ce spun salvamontiștii despre riscurile existente
Eveniment
Zăpadă de peste 160 de centimetri în munții din România. Ce spun salvamontiștii despre riscurile existente
Proprietarul OnlyFans a murit fără ca cineva să știe timp de câteva zile. Când s-a aflat adevărul
Eveniment
Proprietarul OnlyFans a murit fără ca cineva să știe timp de câteva zile. Când s-a aflat adevărul
„Nu ne batem joc de copii!”. Prefectul din Vaslui, furios: Mai mulți profesori mi-au spus că au fost ameninţaţi şi şantajaţi de liderii de sindicat, ca să boicoteze simulările examenelor naţionale
Eveniment
„Nu ne batem joc de copii!”. Prefectul din Vaslui, furios: Mai mulți profesori mi-au spus că au fost ameninţaţi şi şantajaţi de liderii de sindicat, ca să boicoteze simulările examenelor naţionale
Ultima oră
21:34 - FOTO VIRAL: Mirabela Grădinaru, cu Brigitte Macron și Olena Zelenska, la summitul Melaniei Trump
21:21 - Legea pentru prevenirea traficului de persoane a fost promulgată. Vor fi avertismente în hoteluri și agenții
21:19 - Buletinele românești complică activitatea antreprenorilor din Republica Moldova. Cum încearcă mediul de afaceri să depășească blocajele birocratice
21:14 - Accident groaznic în Neamț: 4 morți și 3 răniți, între care un bebeluș sugar
20:47 - Singurul deputat care a votat împotriva Legii ce combate femicidul e o femeie. Cine este Raisa Enachi și cum își argumentează decizia
20:40 - Mai multe localități din Prahova rămân fără apă potabilă timp de două zile. Cum afectează lucrările rețeaua de alimentare
20:32 - Unde se respiră cel mai curat aer din lume. Doar trei dintre țări sunt în Europa
19:58 - Hezbollah avertizează asupra proiectului „Israelul Mare”. Ce planuri are Israelul pentru sudul țării
19:52 - Românii aleg miei de maximum 25 de kilograme. Care este motivul pentru care preferă animalele mici
19:43 - Cetățenii din Sectorul 4 vor primi 600 de lei pentru achiziția de carburanți. Taxa de dezvoltare urbană, revocată. Când intră măsurile în vigoare