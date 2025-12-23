B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Incendiu la sediul Primăriei Oravița. Focul a cuprins două etaje ale clădirii

Incendiu la sediul Primăriei Oravița. Focul a cuprins două etaje ale clădirii

Traian Avarvarei
23 dec. 2025, 22:36
Incendiu la sediul Primăriei Oravița. Focul a cuprins două etaje ale clădirii
Incendiu la Primăria Oravița. Sursa foto: ISU Caraș Severin

Un incendiu a izbucnit, marţi, la Primăria Oravița. A fost semnalat inițial la etajul I al clădirii, apoi s-a extins la etajul al II-lea. Nu au fost înregistrate victime. Circa 10 muncitori au fost evacuați în siguranță. Cauza incendiului urmează să fie stabilită.

Incendiul a afectat etajele 1 și 2 ale Primăriei Oravița

La fața locului au intervenit Secția de Pompieri Oravița, cu două autospeciale de stingere (ASAS) și 8 servanți, sprijinită de Detașamentul de Pompieri Reșița, care a intervenit cu două echipaje și două autospeciale de intervenție, însumând 6 servanți, informează Radio Reșița.

Incendiul a fost localizat și pompierii acționează acum pentru stingerea completă.

La momentul procedurii incendiului, în clădire se aflau aproximativ 10 muncitori, cazați temporar și implicați în lucrări de renovare. Ei au fost evacuați în siguranță.

„Printr-un apel la numărul 112, pompierii militari cărășeni au fost alertați cu privire la izbucnirea unui incendiu la etajul 1 al Primăriei Oravița, cu extindere la etajul 2. La fața locului au intervenit Secția de Pompieri Oravița și Detașamentul de Pompieri Reșița. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă, este localizat, iar aproximativ 10 muncitori au fost evacuați în siguranță. Nu sunt victime”, a declarat Romulus Bojinescu, reprezentant al ISU Caraș-Severin.

Cauza incendiului urmează a fi stabilită.

