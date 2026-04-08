08 apr. 2026, 09:17
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
A fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter în zona seismică Vrancea – Buzău, miercuri dimineață. Seismul s-a produs la ora locală 05:28:01, iar activitatea seismică a fost de intensitate medie.

Unde s-a resimțit seismul

Seismul a avut loc la o adâncime de 147,7 kilometri, de altfel o caracteristică specifică activității din această regiune. Din cauza adâncimii mari, mișcarea pământului a putut fi resimțită pe o arie destul de largă, ce a inclus mai multe orașe importante din centrul și sud-estul țării.

Epicentrul a fost localizat în apropierea următoarelor localități:

  • 52 km sud-est de Sfântu Gheorghe;
  • 56 km est de Brașov;
  • 62 km sud de Buzău;
  • 68 km sud de Focșani;
  • 73 km nord de Ploiești;
  • 99 km nord-est de Târgoviște.

Cât de des a fost înregistrat un cutremur în România anul acesta

Activitatea seismică a fost una constantă în 2026, zona Vrancea rămânând cea mai activă din țară. Înainte de evenimentul de astăzi, cel mai semnificativ seism din acest an a avut loc pe 26 februarie, când magnitudinea a atins 4,5 grade pe scara Richter.

În acest context, se aduce din nou în discuție pericolul clădirilor vulnerabile, mai ales în contextul în care recent s-au împlinit 49 de ani de la marele cutremur din 1977.

