A fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter în zona seismică Vrancea – Buzău, miercuri dimineață. Seismul s-a produs la ora locală 05:28:01, iar activitatea seismică a fost de intensitate medie.
Seismul a avut loc la o adâncime de 147,7 kilometri, de altfel o caracteristică specifică activității din această regiune. Din cauza adâncimii mari, mișcarea pământului a putut fi resimțită pe o arie destul de largă, ce a inclus mai multe orașe importante din centrul și sud-estul țării.
Epicentrul a fost localizat în apropierea următoarelor localități:
Activitatea seismică a fost una constantă în 2026, zona Vrancea rămânând cea mai activă din țară. Înainte de evenimentul de astăzi, cel mai semnificativ seism din acest an a avut loc pe 26 februarie, când magnitudinea a atins 4,5 grade pe scara Richter.
În acest context, se aduce din nou în discuție pericolul clădirilor vulnerabile, mai ales în contextul în care recent s-au împlinit 49 de ani de la marele cutremur din 1977.