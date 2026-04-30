Un incendiu de proporții a izbucnit la groapa de gunoi din Țuțora, județul Iași. Din cauza fumului dens, autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru oamenii din mai multe localități.

Incendiu declanșat de o baterie de laptop

Reprezentanții societății care administrează zona spun că incendiul a izbucnit de la o baterie de laptop aruncată la întâmplare. Biogazul acumulat s-ar fi aprins, apoi focul s-a extins și a ars necontrolat patru zile.

Aproape 12.000 de metri pătrați au fost afectați, spun autoritățile, citate de

Pompierii au intervenit cu zeci de echipaje și au folosit peste 1.500 de metri cubi de apă.