Incendiu uriaș în Iași, din cauza unei baterii de laptop aruncată la întâmplare. A fost emis mesaj RO-Alert

Traian Avarvarei
30 apr. 2026, 08:30
Sursa foto simbol: Hepta - ImagineChina / Wang hao

Un incendiu de proporții a izbucnit la groapa de gunoi din Țuțora, județul Iași. Din cauza fumului dens, autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru oamenii din mai multe localități.

Incendiu declanșat de o baterie de laptop

Reprezentanții societății care administrează zona spun că incendiul a izbucnit de la o baterie de laptop aruncată la întâmplare. Biogazul acumulat s-ar fi aprins, apoi focul s-a extins și a ars necontrolat patru zile.

Aproape 12.000 de metri pătrați au fost afectați, spun autoritățile, citate de Știrile Pro TV.

Pompierii au intervenit cu zeci de echipaje și au folosit peste 1.500 de metri cubi de apă.

