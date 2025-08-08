Incendiul din Delta Dunării, din ce în ce mai greu de stins! Ce au declarat reprezentanții ISU Tulcea

Incendiul, izbucnit sâmbătă în Delta Dunării, ia amploare în fiecare minut. Deși pompierii se luptă să lichideze , vântul puternic le dă bătăi de cap.

Flăcările au izbucnit în zona Chitila Veche și, deși părea că focarele au fost stinse sâmbătă, duminică focul s-a reaprins, au informat reprezentanții ISU Delta, potrivit

Cuprins:

Ce spun reprezentanții ISU

Câte hectare de vegetație au fost afectate

Ce spun reprezentanții ISU

Reprezentanții ISU Tulcea au transmis faptul că se acționează inclusiv cu trei elicoptere Black Hawk pentru Situația a scăpat de sub control, însă autoritățile luptă cu flăcările pentru a reuși să le stingă.

Pompierii au intervenit, atât de la sol, cât și din aer pentru a încerca să salveze vegetația. Hectare întregi de teren au fost transformate în scrum.

„Mobilizarea acestor elicoptere este esențială în lupta cu incendiul, ele având capacitatea de a transporta şi lansa volume mari de apă în zonele greu accesibile pentru echipele terestre. Astfel, intervenția lor rapidă şi precisă completează eforturile pompierilor de la sol, accelerând procesul de stingere şi limitând extinderea focarelor”, au declarat reprezentanţii ISU Tulcea, conform

Câte hectare de vegetație au fost afectate

Potrivit informațiilor furnizate de până la ora actuală au ars aproximativ 8 hectare de vegetație forestieră. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Acțiunea pompierilor continuă până ce focul va fi stins complet.

De asemenea, autoritățile anunță că situația este monitorizată atent, având în vedere proximitatea Rezervației Biosferei Delta Dunării și riscurile de extindere a focului către zone cu biodiversitate ridicată.