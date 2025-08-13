B1 Inregistrari!
Scenă bizară la o slujbă oficiată de IPS Teodosie: Un clovn a venit în fața altarului și s-a pus în genunchi. Reacția arhiepiscopului (VIDEO)

Traian Avarvarei
13 aug. 2025, 10:57
Scenă bizară la o slujbă oficiată de IPS Teodosie: Un clovn a venit în fața altarului și s-a pus în genunchi. Reacția arhiepiscopului (VIDEO)
Sursa foto: Captură video - Radio Dobrogea - Arhiepiscopia Tomisului / YouTube

Scenă neobișnuită în timpul unei slujbe oficiate de IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Un bărbat îmbrăcat în clovn a intrat în biserică și s-a oprit în fața altarului, având și un scurt dialog cu preotul.

Cuprins

  • Când a avut loc incidentul de la biserică
  • Ce și-au spus IPS Teodosie și clovnul

Când a avut loc incidentul de la biserică

Incidentul a avut loc pe 7 august, seara, la finalul slujbei speciale închinată Acatistelor Sf. Cuv. Teodora de la Sihla, Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț și Schimbării la Față a Domnului, oficiată în Catedrala Arhiepiscopală „Sf. Ap. Petru și Pavel” din Constanța, după rostirea Molitfelor Sfântului Vasile cel Mare de către IPS Teodosie.

Bărbatul, îmbrăcat în clovn, inclusiv cu pălăria pe cap, a ajuns în fața altarului.

Ce și-au spus IPS Teodosie și clovnul

Clovnul s-a pus în genunchi în fața altarului și a preotului, care avea Sfânta Cruce în mână.

„De unde ești?”, l-a întrebat IPS Teodosie.

Clovnul: Sărut mâna.

IPS Teodosie: De unde ai apărut?

Clovnul: Mă duc să distrez copiii și eu.

„Deși momentul putea degenera, ÎPS Teodosie a dat dovadă de bunătate, răbdare și stăpânire de sine, primindu-l pe bărbat fără a-l jigni, fără a-l mustra public și fără a-l alunga din biserică. Astfel, ierarhul a arătat că un păstor adevărat nu reacționează pripit nici în fața provocărilor, păstrând pacea și demnitatea momentului liturgic”, a transmis publicația Adevărul Bisericii.

