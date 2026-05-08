Un nou episod tensionat apare în dosarul care a șocat județul Mureș anul trecut, după crima pentru care Emil Gânj este judecat. De această dată, anchetatorii verifică acuzații care îl vizează pe fratele inculpatului, suspectat că ar fi încercat să influențeze membrii familiei victimei înaintea procesului.

Cum au apărut noile acuzații din dosarul Emil Gânj

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Mureș, incidentul reclamat s-ar fi petrecut pe 27 aprilie, în apropierea unui magazin din localitate. O femeie de 38 de ani, rudă a victimei și beneficiar al unor măsuri de protecție, le-a povestit polițiștilor ce s-ar fi întâmplat.

„La data de 27 aprilie 2026, o femeie de 38 de ani, membră a familiei victimei şi beneficiară a unor măsuri de protecţie, a informat poliţiştii că, în timp ce se afla în proximitatea unui magazin din localitate, ar fi fost abordată de fratele persoanei urmărite, care i-ar fi adresat afirmaţii referitoare la declaraţiile pe care aceasta urma să le ofere în cadrul procesului penal”, a transmis, vineri, Poliţia Mureş.

Deși femeia nu a depus plângere pentru amenințare, spunând că nu s-a simțit intimidată, anchetatorii au decis să continue verificările din proprie inițiativă.

Ce măsuri au luat polițiștii pentru protejarea familiei victimei

Poliția Mureș anunță că dosarul este cercetat pentru posibile fapte de influențare a declarațiilor și amenințare, sub coordonarea procurorilor din Luduș.

„Chiar şi în absenţa unei plângeri prealabile, poliţiştii au continuat verificările, au reluat discuţiile cu persoana vizată şi au monitorizat permanent situaţia operativă din zonă. În cadrul măsurilor instituite, poliţiştii Secţiei 13 Poliţie Rurală Zau de Câmpie desfăşoară activităţi de pază, supraveghere şi prevenire, pentru a identifica şi aplana orice posibilă stare tensionată sau conflictuală. Zona se află sub control operaţional, iar prezenţa poliţiştilor este adaptată evoluţiei situaţiei din teren”, a mai transmis .

Potrivit autorităților, trei locuințe în care stau membri ai familiei victimei beneficiază de protecție permanentă, iar alte trei persoane primesc măsuri de însoțire, scrie Digi24.

În ce stadiu se află dosarul principal

, din Miheșu de Câmpie, a fost trimis în judecată după crima comisă în vara anului trecut, când procurorii spun că și-ar fi ucis fosta parteneră, apoi ar fi incendiat trupul și locuința.

Bărbatul, cercetat pentru omor calificat cu premeditare și alte infracțiuni grave, este în continuare dat în urmărire generală, după ce instanța a dispus arestarea sa preventivă în lipsă.