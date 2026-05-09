Ziua Europei aduce din nou oamenii în stradă, iar centrul Capitalei devine, pe 9 mai, locul unei manifestații cu mesaj proeuropean. Organizatorii anunță un marș sub sloganul „Un singur drum – Europa”, iar evenimentul vine într-un context politic și social care menține tema direcției europene în centrul dezbaterii publice.
Evenimentul programat în București marchează Ziua Europei printr-un marș care pune accent pe valorile democratice, apartenența europeană și apărarea instituțiilor considerate esențiale pentru funcționarea statului. Organizatorii au transmis mesajul mobilizării prin intermediul rețelelor sociale, unde au explicat miza manifestației.
„Uniunea Europeană este vocea noastră — o voce a libertății, a drepturilor egale și a unei societăți în care fiecare individ are șansa de a trăi cu demnitate”, au transmis organizatorii marşului, pe Facebook.
Aceștia au insistat și asupra importanței instituțiilor democratice, subliniind că „statul de drept rămâne o necesitate fundamentală”.
În apelul public lansat înaintea evenimentului, organizatorii au legat viitorul democratic al României de respectarea regulilor și de consolidarea unor domenii considerate strategice. Mesajul lor a mers dincolo de simbolistica Zilei Europei și a inclus o poziționare clară față de provocările interne și externe.
„Fără adevăr, fără respectarea legii, fără o justiție independentă și fără investiții în educație, cercetare și cultură, nu poate exista un viitor democratic. Apartenența la Europa este cea mai sigură garanție a transparenței și a dreptății. Acum este momentul să susținem vocea comună a Europei — împotriva slăbiciunilor interne și a amenințărilor externe, împotriva injustiției, a minciunii, a corupției și dezbinării!”, au mai transmis aceștia, potrivit HotNews.
Manifestația vine și după mobilizarea masivă de la marșul pro-UE organizat în 2025, înaintea turului decisiv al alegerilor prezidențiale, moment care a adus o participare considerată fără precedent.
Participanții sunt așteptați în Piața Universității începând cu ora 17:00, iar programul include mai întâi discursuri publice, urmate de deplasarea către Piața Victoriei, programată pentru ora 19:30.
Potrivit Jandarmeriei Capitalei, manifestaţia a fost declarată şi avizată în cadrul Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice din Primăria Municipiului Bucureşti, astfel:
În funcție de numărul persoanelor prezente, traficul rutier din zona Pieței Victoriei poate fi restricționat temporar, iar Brigada Rutieră recomandă șoferilor să evite zona pe durata evenimentului.