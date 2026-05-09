Mesaj ferm transmis de Ilie Bolojan pe 9 mai despre Europa și direcția țării. Ce spune despre alegerea pe care România trebuie să o apere

Iulia Petcu
09 mai 2026, 11:38
Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cum definește Ilie Bolojan semnificația Zilei Europei
  2. De ce spune liderul liberal că această alegere trebuie apărată
  3. Cum descrie Ilie Bolojan rezistența la reformă
  4. Ce mesaj transmite celor care ies în stradă de Ziua Europei

Ziua Europei a venit anul acesta cu un mesaj puternic din partea lui Ilie Bolojan, care a legat semnificația datei de parcursul democratic și european al României. Într-o postare publicată pe 9 mai, acesta vorbește despre apartenența la spațiul european, despre reforme și despre confruntarea tot mai vizibilă dintre modernizare și vechile mecanisme de putere.

Cum definește Ilie Bolojan semnificația Zilei Europei

Mesajul transmis de Ilie Bolojan începe într-o notă personală și simbolică, punând accent pe faptul că proiectul european nu reprezintă doar o construcție politică, ci o realitate care influențează direct viața de zi cu zi.

„Astăzi este Ziua Europei. E și ziua noastră. Un proiect construit în timp, cu efort și sacrificii, care azi face parte din realitatea noastră.

Europa înseamnă parteneriate puternice, încredere și solidaritate între țări care au ales același drum. Înseamnă că România nu este singură, ci lucrează alături de oameni și state care cred în aceleași valori și care construiesc împreună un viitor mai sigur și mai prosper”, a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

Prin acest mesaj, liderul liberal vorbește despre apartenența la Uniunea Europeană nu doar ca despre un avantaj strategic, ci ca despre un model de dezvoltare care a schimbat în profunzime societatea românească.

De ce spune liderul liberal că această alegere trebuie apărată

Ilie Bolojan mută discuția din zona festivă către una profund politică și vorbește despre miza actuală a direcției europene.

„Astăzi vorbim despre apartenența României la un spațiu al valorilor comune și despre o alegere pe care trebuie să o protejăm. Ne dorim o țară care parte dintr-o comunitate a regulilor, a muncii și a libertății sau întoarcerea la un sistem bazat pe privilegii, obediență și nedreptate.”

Mesajul vine într-un context în care tema valorilor democratice și a orientării europene rămâne una dintre cele mai puternice linii de confruntare în spațiul politic românesc.

Cum descrie Ilie Bolojan rezistența la reformă

În continuarea postării, liderul liberal vorbește deschis despre existența unor structuri care, în opinia sa, au continuat să influențeze statul român chiar și după schimbările politice din ultimele decenii.

„Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism, un sistem în care unii avansau prin relații, nu prin competență, în care resursele statului serveau rețele de influență, nu oamenii.

Astăzi, acest sistem reacționează. Pentru că reformele îi taie privilegiile și sursele de putere. De aceea, modernizarea României este o luptă grea.

Europa înseamnă exact opusul: instituții puternice, lege egală pentru toți, respect pentru banul public și șanse câștigate prin muncă.”

Ce mesaj transmite celor care ies în stradă de Ziua Europei

Finalul mesajului capătă o dimensiune mobilizatoare și se adresează direct celor care aleg să marcheze Ziua Europei prin manifestații publice și susținerea valorilor democratice.

„Vrem o țară a șanselor egale, pentru fiecare dintre noi, sau o țară dominată de ură și dezinformare?

Le mulțumesc tuturor celor care ies astăzi în stradă pentru valorile democratice. Chiar dacă nu sunt în București, sunt alături de ei și de toți cei care cred într-o Românie europeană, modernă și dreaptă.

Democrația nu se apără o dată la câțiva ani. Se apără în fiecare zi.”

