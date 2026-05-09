Peste 800 de elevi au adus Europa în curtea Colegiului Ion Creangă din București. Cum a devenit Ziua Europei mai mult decât o simplă sărbătoare școlară

09 mai 2026, 11:10
Cuprins
  1. Cum a devenit Ziua Europei mai mult decât o simplă sărbătoare școlară
  2. Ce au pregătit elevii pentru târgul multicultural din curtea școlii
  3. Educația financiară, în centrul evenimentului
  4. Ce mesaj transmite conducerea colegiului către generația europeană

Ziua Europei s-a transformat anul acesta într-un eveniment cu o miză mult mai amplă la Colegiul Național Colegiul Național „Ion Creangă”, unde componenta culturală s-a întâlnit cu una educațională de nivel internațional. Peste 800 de elevi, profesori, invitați din educație și experți internaționali au participat la o zi care a adus în același loc valorile europene, multiculturalitatea și discuțiile despre viitorul educației financiare în școli.

Cum a devenit Ziua Europei mai mult decât o simplă sărbătoare școlară

Evenimentele organizate pe 8 mai au schimbat complet ritmul obișnuit din curtea colegiului, unde elevii au construit, clasă cu clasă, o adevărată mini-Europă. În paralel cu activitățile culturale, instituția a găzduit și un workshop internațional dedicat introducerii educației financiare în curriculumul școlar.

Directorul colegiului spune că ediția din acest an a depășit așteptările și a avut o încărcătură aparte. „Ziua Europei Colegiul Ion Creangă sărbătorește în fiecare an Ziua Europei. În schimb, în acest an, entuziasmul a depășit orice limită.”

Aceasta a explicat că generațiile care cresc acum în școală înțeleg din ce în ce mai clar ce înseamnă apartenența europeană. „Aceasta este generația europeană, o generație care acum învață valorile europene, învață să le respecte, învață să se integreze în Uniunea Europeană.”

Ce au pregătit elevii pentru târgul multicultural din curtea școlii

În paralel cu workshopul internațional, curtea colegiului a devenit spațiul în care fiecare clasă a reprezentat un stat membru al Uniunii Europene. Costume tradiționale, dansuri, preparate specifice, albume tematice și elemente culturale au transformat evenimentul într-o demonstrație practică de diversitate europeană.

Pregătirea a început încă din primele luni ale anului școlar, după ce fiecare diriginte a extras prin tragere la sorți țara reprezentată. „La începutul anului, fiecare diriginte a tras la sorți o anumită țară membră a Uniunii Europene și fiecare de atunci se pregătește pentru a reprezenta cât mai bine țara pe care și-au ales-o.”

Directorul a explicat și modul în care elevii au construit fiecare stand. „Costume populare, dansuri populare, mâncăruri tradiționale, albume foto, tot ce este specific țării respective.”

Educația financiară, în centrul evenimentului

Dimineața zilei de 8 mai a adus și workshopul internațional „Integrating Financial Education in the School Curriculum: From Theory to Practice”, organizat de OECD, împreună cu instituții românești și parteneri din Olanda. Evenimentul s-a desfășurat în contextul implementării Strategiei Naționale de Educație Financiară 2024–2030 și a reunit decidenți, profesori, elevi și specialiști în politici educaționale.

Directorul colegiului spune că suprapunerea celor două evenimente a venit natural. „Într-adevăr, sunt două evenimente suprapuse. Noi am aflat ulterior, ni s-a propus o colaborare pentru a fi gazda unui workshop cu multe țări. OCDE.”

Aceasta a explicat și legătura dintre componenta academică și cea culturală a zilei. „Fiecare clasă demonstrează că a fi european înseamnă a învăța, înseamnă a cunoaște, înseamnă o mulțime de lucruri bune.”

Ce mesaj transmite conducerea colegiului către generația europeană

La finalul unei zile care a combinat educația, cultura și cooperarea internațională, mesajul transmis elevilor a mers dincolo de granițele unei simple festivități.

„Mesajul meu este să respecte valorile europene și să facă cinste, pentru că acolo unde vor merge în Europa, ei duc rădăcinile românești și nu vor uita niciodată că în Europa trebuie să fie și cetățean european, dar și cetățean al țării din care vii.”

