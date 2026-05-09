Ministerul Apărării Naționale pregătește o serie de schimbări consistente pentru sistemul rezerviștilor voluntari, printr-un proiect de ordonanță de urgență aflat în această perioadă în consultare publică. Documentul rescrie mai multe reguli importante, de la cine mai poate intra în rezervă și până la durata instruirii, limitele de vârstă sau obligațiile contractuale.

Cine va mai putea deveni rezervist voluntar

Una dintre cele mai importante modificări propuse de privește chiar sursa de recrutare pentru această categorie militară. Dacă proiectul va trece în forma actuală, persoanele care au deja pregătire militară sau care dețin deja statut de rezervist nu vor mai putea semna contracte ca rezerviști voluntari.

Practic, ministerul vrea ca acest sistem să fie accesibil exclusiv cetățenilor fără experiență militară anterioară, adică celor care nu au efectuat serviciul militar activ, dar care aleg să intre în rezerva voluntară. Schimbarea marchează o ruptură față de cadrul actual, care permite și accesul foștilor militari sau al personalului provenit din structurile de apărare, ordine publică și securitate națională.

Ce se întâmplă cu contractele deja semnate

Proiectul nu vizează doar recrutările viitoare, ci poate produce efecte și asupra unor contracte aflate deja în derulare. Potrivit noii variante legislative, anumite contracte semnate cu rezerviști voluntari proveniți din rândul personalului militar profesionist ar urma să înceteze odată cu intrarea în vigoare a ordonanței.

Mai exact, documentul stabilește încetarea contractelor încheiate cu persoane care provin dintre cadrele militare, soldații și gradații profesioniști, după ieșirea acestora din activitate. În același timp, pentru aplicarea noilor reguli, ministerul propune eliminarea articolului care permitea foștilor militari și funcționarilor publici cu statut special să opteze pentru acest tip de contract.

Ce obligații noi apar pentru rezerviști

Proiectul introduce și un set suplimentar de responsabilități, apropiate de cele aplicabile militarilor activi. voluntari vor trebui să informeze rapid unitatea militară cu care au contract despre orice modificare a datelor personale sau a informațiilor folosite pentru evidență și anunțare.

În plus, aceștia vor avea obligația să raporteze situații care implică infracțiuni, contravenții ori abateri de la normele militare. Lista include și evenimente care pot afecta imaginea publică a armatei, integritatea personalului militar, capacitatea operațională a forțelor armate sau chiar siguranța națională.

Tot prin acest proiect, MApN încearcă să uniformizeze standardele de conduită dintre personalul activ și cel aflat în rezerva voluntară, într-un context în care rolul acestei componente devine tot mai important.

Cum se modifică limita de vârstă

O altă schimbare majoră vizează criteriile de recrutare. Ministerul propune reducerea limitei maxime de vârstă la 44 de ani pentru toate categoriile de rezerviști voluntari, indiferent de funcția ocupată.

În prezent, plafonul este de 55 de ani pentru cei care candidează pentru funcții de cadre și de 50 de ani pentru soldați sau gradați. Potrivit argumentelor prezentate de minister, măsura urmărește întinerirea rezervei și pregătirea personalului pe perioade mai lungi, relatează Capital.

Cum se schimbă instruirea și procesul de recrutare

Documentul aduce modificări și în privința instruirii anuale. Dacă legislația actuală prevede un stagiu fix de 15 zile calendaristice, noua formulă propusă stabilește o perioadă de pregătire cuprinsă între minimum 15 și maximum 30 de zile pe an.

În paralel, ministerul vrea să extindă și structurile care pot organiza recrutarea și selecția. Dacă până acum acest proces era gestionat de structurile specializate ale ministerului, noua variantă permite implicarea oricărei structuri din cadrul MApN, cu scopul declarat de a eficientiza recrutarea și de a crește numărul de candidați.

Pentru moment, proiectul nu produce efecte juridice. Ca noile reguli să intre în aplicare, ordonanța trebuie aprobată de Guvern și publicată ulterior în Monitorul Oficial.