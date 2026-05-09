Acasa » Meteo » Vremea azi, 9 mai. Aerul rece aduce furtuni, grindină și maxime mult mai mici în aproape toată țara

09 mai 2026, 10:25
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Unde se simte cel mai rapid răcirea de astăzi
  2. Cum evoluează vremea în Moldova, Bucovina și nordul țării
  3. Ce regiuni scapă astăzi de ploile abundente
  4. Transilvania și Oltenia intră sub instabilitate accentuată
  5. Cum arată prognoza pentru București și pentru zonele montane

După temperaturile ridicate de ieri, vremea schimbă ritmul în aproape toată țara, iar valorile termice intră pe un trend descendent. Azi, 9 mai, ploile revin în multe regiuni, norii se adună încă din prima parte a zilei, iar instabilitatea atmosferică își face simțită prezența atât la câmpie, cât și la munte.

Unde se simte cel mai rapid răcirea de astăzi

Diferențele față de ziua anterioară devin vizibile aproape peste tot, iar maximele pleacă de la numai 15–16 grade în unele zone din Transilvania și ajung la cel mult 24 de grade în vestul țării. Masa de aer mai rece coboară treptat peste mai multe regiuni și schimbă complet atmosfera de primăvară caldă din ultimele zile.

În Dobrogea și în Bărăgan, cerul alternează între perioade însorite și intervale cu înnorări, iar ploile apar temporar pe parcursul zilei. Valorile termice rămân totuși destul de plăcute pentru începutul lunii mai, cu maxime care nu depășesc 23 de grade.

Cum evoluează vremea în Moldova, Bucovina și nordul țării

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, ziua aduce un decor mai închis, cu ploi trecătoare și temperaturi mai scăzute decât cele înregistrate ieri. Maximele se opresc la aproximativ 23 de grade, iar după lăsarea serii precipitațiile tind să se extindă.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, instabilitatea crește mai clar, iar ploile pot deveni consistente în mai multe intervale. Meteorologii anunță inclusiv descărcări electrice, iar vântul se intensifică temporar în timpul averselor.

Și în nord-vestul țării apar schimbări importante. În Transilvania se adună rapid norii și sunt așteptate averse mai serioase, în timp ce Maramureșul rămâne ceva mai ferit, cu scurte ploi, puțin soare și temperaturi apropiate de 23 de grade.

Ce regiuni scapă astăzi de ploile abundente

În zona Deva, vremea devine mai rece și mai umedă, însă Banatul și Crișana rămân printre cele mai favorizate regiuni din punct de vedere termic.

Aici norii apar mai rar, soarele își face loc pe parcursul zilei, iar temperaturile pot urca până în jurul valorii de 24 de grade, cele mai ridicate din țară pentru această zi.

Transilvania și Oltenia intră sub instabilitate accentuată

În centrul țării, vremea devine una dintre cele mai neplăcute din această zi. În Transilvania se întâlnesc ploi frecvente, cantități importante de apă și chiar condiții pentru apariția grindinei în unele zone.

La orele prânzului, termometrele indică doar 16–17 grade, valori mult mai mici decât cele din ziua precedentă. În Oltenia, atmosfera rămâne instabilă aproape toată ziua, cu averse repetate și temperaturi care urcă cu dificultate spre 21 de grade la Drobeta-Turnu-Severin.

În sudul țării ajunge, de asemenea, aer mai rece, iar ploile apar în mai multe reprize. Chiar dacă soarele se arată temporar, maximele nu mai trec de 22 de grade în zona Luncii Dunării.

Cum arată prognoza pentru București și pentru zonele montane

În Capitală, vremea se răcește vizibil după cele 27 de grade de ieri. Bucureștenii au parte de înnorări persistente, averse, posibile fenomene electrice și un vânt ceva mai activ, în timp ce maxima zilei ajunge la aproximativ 22 de grade.

La munte, instabilitatea crește și mai mult. Sunt anunțate averse consistente, cantități de apă care pot ajunge la 40 de litri pe metru pătrat, condiții de grindină și intensificări temporare ale vântului.

