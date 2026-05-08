Autostrada A3 Ploiești–Brașov intră într-o etapă tehnică esențială, după ce Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat reluarea activităților pentru studiul de fezabilitate. Primele echipe au ajuns deja în județul Prahova, iar forajele geotehnice au început într-una dintre cele mai dificile zone ale viitorului traseu.

Unde au început lucrările pentru Autostrada Ploiești–Brașov

Potrivit , activitățile din teren au fost reluate în această săptămână, după ce compania și proiectantul au ajuns la un acord privind tema geotehnică. Primele instalații au fost mobilizate în zona localității Strejnicu, din județul Prahova.

Contractul pentru actualizarea studiului de fezabilitate și realizarea proiectului tehnic are o valoare de 46,5 milioane de lei și este derulat de SC Consitrans SRL.

„Pentru început, prestatorul este mobilizat pe primele două sectoare ale autostrăzii în zona localității Strejnicu, județul Prahova, iar pentru finalizarea studiului geotehnic mai sunt necesari 28.400 de metri de foraj”, a transmis, vineri, CNIR.

Ce rol au aceste investiții

Forajele geotehnice nu reprezintă doar o etapă birocratică, ci fundația reală a întregului . Specialiștii trebuie să stabilească exact structura terenului înaintea construirii podurilor, tunelurilor și viaductelor planificate pe traseu.

Datele culese în teren vor ajuta inclusiv la identificarea zonelor vulnerabile, la gestionarea apelor subterane și la reducerea riscului de alunecări de teren. Oficialii din Transporturi spun că această etapă poate face diferența dintre o construcție durabilă și una care generează probleme tehnice în timpul execuției.

Când ar putea fi finalizată proiectarea

Secretarul de stat Horațiu Cosma susține că deblocarea contractului marchează primul progres real după aproape două decenii de întârzieri și blocaje administrative.

„Autostrada Ploiești – Comarnic – Brașov a fost deblocată. Nu este o victorie și nu rezolvă, peste noapte, o întârziere de aproape 20 de ani. Dar este un pas important, după o perioadă lungă în care contractul de proiectare pornit în 2021 a stat împotmolit. Mărul discordiei a stat în execuția investigațiilor geotehnice de teren – o etapă tehnică esențială, fără de care nu se poate construi corect autostrada pe baze solide, mai ales într-o zonă dificilă, cu viaducte și tuneluri complexe”, a spus, în aprilie 2026, Horațiu Cosma, pe Facebook.

Pe 8 mai, oficialul a revenit cu o nouă actualizare și a precizat că proiectarea ar urma să fie încheiată în 2027, moment după care investiția ar putea intra în etapa de aprobare și licitație. „Așa cum am anunțat zilele trecute, proiectantul a mobilizat deja primele instalații de foraj pentru investigațiile geotehnice — o etapă esențială pentru viitoarea autostradă. Într-un proiect atât de complex, cu numeroase viaducte și tuneluri complexe, calitatea studiilor din teren face diferența dintre o construcție solidă și una cu probleme care pot apărea mai târziu, în timpul execuției”, a spus, vineri, secretarul de stat, potrivit Libertatea.

„Deblocarea contractului și începerea investigațiilor geotehnice sunt pași concreți. Nu înseamnă că drumul este scurt sau ușor, dar înseamnă că proiectul merge înainte și că tratăm cu responsabilitate etapa de proiectare, pe care trebuie să o finalizăm anul viitor”, a susținut Horațiu Cosma.