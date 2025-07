Infrastructura rutieră din Ilfov, în plin proces de modernizare. Vicepreședintele CJ Ilfov, Ștefan Rădulescu, despre proiectele de infrastructură: „În ultimii 4 ani, am intervenit asupra a 135 km de drumuri județene” (VIDEO)

, vicepreședinte al CJ Ilfov, a discutat în cadrul Podcastului B1, moderat de Alex Vlădescu despre diverse proiecte de rutieră în județul Ilfov. El a subliniat că toate proiectele sunt importante și a menționat reabilitarea și modernizarea a 135 km de drumuri în ultimii patru ani.

Rădulescu a evidențiat importanța integrării lucrărilor de infrastructură pentru a asigura siguranța pietonilor și a celorlalți participanți la trafic, menționând că la aceste lucrări au fost incluse și trotuare, colectarea apelor pluviale și îngroparea rețelelor electrice.

“Nu aș cataloga un singur proiect ca fiind cel mai important. Aș spune că toate sunt importante. Consiliul Județean Ilfov, în momentul de față, administrează o rețea de 430 km de drumuri județene, iar în ultimii 4 ani de zile, pentru că pot discuta ca un bilanț, așa, al ultimilor 4 ani în mandatul acesta și mandatul trecut alături de președinte, am intervenit asupra a 135 km de drumuri județene și când spun că am intervenit sau vom interveni spun că noi ne referim aici la lucrări de reabilitare a drumurilor, integral, în sensul în care discutăm despre siguranța rutieră, discutăm despre siguranța cetățeanului care merge pietonal. Deci am intervenit la trotuare, la spațiile verzi, la colectarea apelor pluviale și, nu în ultimul rând, la terasamentul drumurilor județene și la carosabil, pentru că în momentul în care discutăm despre reabilitarea unui drum județean, nu ne referim strict la partea de carosabil.

Noi trebuie să intervenim dintr-un capăt în altul al drumului, adică dintr-o poartă în cealaltă poartă pentru că tot acel spațiu este domeniul public și se află în administrarea noastră. Într-adevăr, acest lucru îl facem cu costuri foarte mari, adică mă refer la valoarea investițiilor, pentru că una este să intervii doar asupra carosabilului, adică asupra mixturii asfaltice și alta este să faci o lucrare integrală.

Există o lucrare pe care o avem în momentul de față în execuție o lucrare de 28 km de de drum județean. Mă refer aici la DJ 401A care merge de la Vidra, merge până la Domnești, traversează 6 localități, unde suntem aproape de finalizarea acestui proiect, unde am realizat trotuarele, am realizat canalizarea pluvială, am realizat lucrari la terasament și la carosabil și, de asemenea, am relocat rețelele din LEA în LES, adică nu mai vedem acele cabluri atârnate din stâlp în stâlp. Acestea au fost îngropate în subteran. La fel este valabil și dacă ne referim la canalizația de internet, și aceea a fost tot îngropată subteran.

Acestea sunt niște lucrări moderne, care s-au făcut cu fonduri guvernamentale sau din bugetul local și sunt niște lucrări care, cumva, cresc calitatea vieții, adică în aceste localități se vede, doar când traversezi, că deja lucrurile s-au schimbat”, a precizat Ștefan Rădulescu.