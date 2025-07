Ștefan Rădulescu, vicepreședinte CJ Ilfov, a prezentat ce investiții s-au făcut până acum în județul Ilfov: “Pentru noi, reprezintă o prioritate, și în acest mandat, să atragem fonduri europene și fonduri guvernamentale” (VIDEO)

, vicepreședinte al CJ Ilfov, a prezentat în cadrul Podcastului B1, moderat de Alex Vlădescu, o parte din investițiile care s-au făcut până acum în județul Ilfov.

Rădulescu a vorbit despre importanța atragerii fondurilor europene și guvernamentale pentru dezvoltarea județul Ilfov. A subliniat că județul a cunoscut o creștere demografică semnificativă, cu mulți cetățeni care migrează din București și din regiunile învecinate. Ștefan Rădulescu a menționat că principalul lor obiectiv este să crească calitatea serviciilor publice, investind în infrastructură, educație, protecția mediului și sănătate.

„Unele dintre investiții au început la debutul mandatului trecut”

El a specificat că regiunile Ilfov și București contribuie cu aproximativ 30% din PIB-ul României, subliniind astfel necesitatea unor investiții substanțiale.

“Cred că cea mai importantă componentă pentru județul Ilfov, în acest moment, este componenta atragerii de fonduri europene și fonduri guvernamentale. Județul Ilfov este un județ tânăr, arată datele statistice, este un județ care, în ultimii 10 ani, și-a dublat populația.

Foarte mulți cetățeni din București sau din regiunile învecinate migrează către Ilfov, iar scopul nostru și obiectivul nostru principal, împreună cu președintele Consiliului Județean, este să creștem calitatea serviciilor și acest lucru îl putem face doar prin investiții.

De asemenea, trebuie să ținem pasul cu mediul de afaceri, care se dezvoltă și el într-un ritm accelerat și trebuie să oferim servicii publice de calitate. Aici și ne referim la infrastructura rutieră, rețele de apă și canalizare, infrastructură de educație, investiții în protecția mediului, investiții în zona socio-culturală și ne referim și la investiții în sănătate.

Dacă ar fi să vorbim despre județul Ilfov, județul Ilfov, în ultimii 5 ani de zile, a atras foarte multe fonduri europene. Aș putea să amintesc proiectul de apă-canal, cu o valoare de aproximativ 520 de milioane de euro. Implementăm în momentul de față investiții în zona de apă-canal în 23 de localități. Unele dintre investiții au început la debutul mandatului trecut. Noi suntem în echipă din 2020 la Consiliul Județean, împreună cu președintele Hubert Thuma și am început cu proiectul de 400 de milioane de euro – proiectul major, pe care am început să-l implementăm în 20 de localități, iar pe parcursul mandatului trecut am mai atras încă 2 linii de finanțare, 2 aplicații pentru încă 3 localități – Afumați, Găneasa și Snagov. La fel, încă 120 de milioane de euro”, a precizat vicepreședintele CJ Ilfov.

„În regiunea București-Ilfov se produce, undeva, aproximativ 30 % din PIB-ul României”

“Foarte multe investiții pe fonduri europene. Din punctul meu de vedere și al nostru, bugetul local nu face față provocărilor pe care le are județul Ilfov în momentul de față, pentru că vorbeam mai devreme despre această creștere demografică, care se întâmplă, în primul rând, datorită migrației populației, pentru că sunt atât nașteri noi, dar sunt și foarte mulți oameni care se mută și sunt oameni tineri, oameni care își doresc un trai mai bun și o calitate a vieții crescute.

Trebuie să recunoaștem că județul Ilfov beneficiază de peisaje absolut frumoase, salbe, lacuri, păduri. Este o zonă foarte frumoasă, care este de jur împrejurul Bucureștiului și a Capitalei României și da, pentru noi reprezintă o prioritate și în acest mandat să atragem fonduri europene și fonduri guvernamentale.

Chiar săptămâna aceasta a fost dat în folosință și lotul 3 al Autostrăzii A0. Este extrem de important, Bucureștiul și Ilfovul ajung la o autostradă de centură în proporție de 70 %. Vorbim de A0 și vorbim de Lotul 3, care face legătura între Bragadiru și Autostrada A1 București-Pitești.

Practic, prin intermediul acestei investiții se poate și se finalizează Lotul sudic al A0, se poate face legătura între Constanța, Pitești, Craiova, o investiție extrem de importantă nu doar pentru regiunea București-Ilfov, aș spune că este importantă pentru întreaga țară.

Și foarte important, ar fi trebuit, poate, să încep cu acest lucru. În regiunea București-Ilfov se produce, undeva, aproximativ 30 % din PIB-ul României, deci aproximativ 100 de miliarde de euro. Această regiune are nevoie de investiții foarte mari, precum investiția aceasta în A0. În momentul de față, beneficiem de 70 % din din A0 finalizată, a mai rămas 30 % grad de implementare și este foarte important să putem circula pe toată Autostrada A0, astfel încât să nu mai fie nevoie cetățenii sau cei care transportă mărfuri să intre în București, să-l aglomereze și să circule în exterior și să se conecteze către autostrăzile pe care le avem, fie că vorbim despre A1, A2, A3, adică să nu mai fie nevoiți să intre în București, să-l aglomereze, astfel încât să decongestionăm traficul”, a mai adăugat Ștefan Rădulescu.