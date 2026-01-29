B1 Inregistrari!
Mario Iorgulescu, declarații șoc în direct: „Nu sunt apt de pușcărie. Sunt nebun. Dacă merg acolo, omor oameni". Ce a spus despre Dani Vicol

Mario Iorgulescu, declarații șoc în direct: „Nu sunt apt de pușcărie. Sunt nebun. Dacă merg acolo, omor oameni". Ce a spus despre Dani Vicol

Ana Maria
29 ian. 2026, 11:46
Mario Iorgulescu, declarații șoc în direct: Nu sunt apt de pușcărie. Sunt nebun. Dacă merg acolo, omor oameni. Ce a spus despre Dani Vicol
Sursa foto: Captura video B1 TV
Cuprins
  1. Cum a descris Mario Iorgulescu noaptea accidentului
  2. Iorgulescu, noi detalii controversate: De ce spune că nu este apt de pușcărie
  3. Ce discuție a avut Mario cu tatăl său despre pedeapsă
  4. Iorgulescu, noi detalii controversate: Cum explică consumul de droguri
  5. Ce pedeapsă are de executat Mario Iorgulescu

Mario Iorgulescu, noi detalii controversate. A surprins pe toată lumea cu declarațiile sale în emisiunea prezentată de Dan Capatos. Fiul lui Gino Iorgulescu a făcut o serie de declarații incendiare legate de accidentul tragic în urma căruia Dani Vicol și-a pierdut viața. Acesta a afirmat, fără menajamente, că nu se consideră apt pentru închisoare și a explicat cum s-ar comporta dacă ar ajunge în spatele gratiilor.

Cum a descris Mario Iorgulescu noaptea accidentului

Mario a vorbit la Cancan, la emisiunea lui Capatos, despre momentul accidentului și a făcut acuzații grave legate de starea victimei: „Dani Vicol era drogat mort.”

Această afirmație aduce o nouă perspectivă asupra tragediei și a fost punctul central al discuției în cadrul emisiunii.

Iorgulescu, noi detalii controversate: De ce spune că nu este apt de pușcărie

Într-o mărturisire care a șocat audiența, Mario a spus: „Nu sunt apt de pușcărie. Sunt nebun. Dacă merg acolo omor oameni.”

Ce discuție a avut Mario cu tatăl său despre pedeapsă

Fiul fostului președinte al LPF a mărturisit că, inițial, a considerat că pedeapsa primită este mult prea dură și că ar fi fost mai bine să o execute mai repede:

Mai bine mă lăsați în țară și făceam pedeapsa și eram liber până acum, iar ei mi-au spus că muream dacă stăteam în țară. Mi-au dat 15 ani. Cum să îmi dai atât pentru omor calificat? Să fac pârnaie pentru ce? Pentru un accident pe care l-am făcut din greșeală? Dacă mi-ar da 4 ani, eu mă predau singur.”, a mai spus Mario Iorgulescu.

Iorgulescu, noi detalii controversate: Cum explică consumul de droguri

Mario neagă că ar fi dependent de droguri și susține că nu mai consumă decât ocazional, influențat de anturaj:

Eu nu trag pe nas doar de drag. Eu trag odată la nu știu cât timp când mă îmbăt. Nu sunt vreun drogat. Nu sunt dependent. M-am lăsat. Rar mai consum. Acum mi-am găsit niște prieteni cu care lucrez în imobiliare și ei nu consumă. Dacă nu se droghează nimeni din anturaj, nici mie nu îmi mai vine.”, a mai spus el.

Ce pedeapsă are de executat Mario Iorgulescu

Curtea de Apel Bucureşti a dispus, anul trecut, scăderea unei perioade de opt luni din condamnarea de 8 ani şi 8 luni închisoare primită de Mario Iorgulescu în dosarul legat de accidentul auto provocat de acesta în anul 2019, soldat cu moartea unui bărbat, potrivit Agerpres.

Această decizie vine după ce instanţa a admis contestaţia în anulare depusă de avocaţii lui Mario Iorgulescu, care au invocat faptul că, pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptele s-au prescris.

Într-un final, instanţa a dispus încetarea procesului penal faţă de Iorgulescu în legătură cu infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, ca urmare a prescrierii faptelor.

În acest caz, a fost păstrată pedeapsa de 7 ani pentru ucidere din culpă şi cea de 3 ani pentru infracţiunea de complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal (dintr-un alt dosar), iar prin contopire şi adăugarea unui spor a rezultat o condamnare de 8 ani de închisoare.

