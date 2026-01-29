Mario Iorgulescu, noi detalii controversate. A surprins pe toată lumea cu declarațiile sale în emisiunea prezentată de Dan Capatos. Fiul lui Gino Iorgulescu a făcut o serie de declarații incendiare legate de accidentul tragic în urma căruia Dani Vicol și-a pierdut viața. Acesta a afirmat, fără menajamente, că nu se consideră apt pentru închisoare și a explicat cum s-ar comporta dacă ar ajunge în spatele gratiilor.

Cum a descris Mario Iorgulescu noaptea accidentului

Mario a vorbit la , la emisiunea lui Capatos, despre momentul accidentului și a făcut acuzații grave legate de starea victimei: „Dani Vicol era drogat mort.”

Această afirmație aduce o nouă perspectivă asupra tragediei și a fost punctul central al discuției în cadrul emisiunii.

Iorgulescu, noi detalii controversate: De ce spune că nu este apt de pușcărie

Într-o mărturisire care a șocat audiența, Mario a spus: „Nu sunt apt de pușcărie. Sunt nebun. Dacă merg acolo omor oameni.”

Ce discuție a avut Mario cu tatăl său despre pedeapsă

Fiul fostului președinte al LPF a mărturisit că, inițial, a considerat că pedeapsa primită este mult prea dură și că ar fi fost mai bine să o execute mai repede:

„Mai bine mă lăsați în țară și făceam pedeapsa și eram liber până acum, iar ei mi-au spus că muream dacă stăteam în țară. Mi-au dat 15 ani. Cum să îmi dai atât pentru omor calificat? Să fac pârnaie pentru ce? Pentru un accident pe care l-am făcut din greșeală? Dacă mi-ar da 4 ani, eu mă predau singur.”, a mai spus Mario Iorgulescu.

Iorgulescu, noi detalii controversate: Cum explică consumul de droguri

Mario neagă că ar fi dependent de droguri și susține că nu mai consumă decât ocazional, influențat de anturaj:

„Eu nu trag pe nas doar de drag. Eu trag odată la nu știu cât timp când mă îmbăt. Nu sunt vreun drogat. Nu sunt dependent. M-am lăsat. Rar mai consum. Acum mi-am găsit niște prieteni cu care lucrez în imobiliare și ei nu consumă. Dacă nu se droghează nimeni din anturaj, nici mie nu îmi mai vine.”, a mai spus el.

Ce pedeapsă are de executat Mario Iorgulescu

a dispus, anul trecut, scăderea unei perioade de opt luni din condamnarea de 8 ani şi 8 luni închisoare primită de Mario Iorgulescu în dosarul legat de accidentul auto provocat de acesta în anul 2019, soldat cu moartea unui bărbat, potrivit .