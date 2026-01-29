B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Locomotivă CFR în flăcări lângă Vaslui. Ce s-a întâmplat cu cei 200 de pasageri

Locomotivă CFR în flăcări lângă Vaslui. Ce s-a întâmplat cu cei 200 de pasageri

Flavia Codreanu
29 ian. 2026, 11:34
Locomotivă CFR în flăcări lângă Vaslui. Ce s-a întâmplat cu cei 200 de pasageri
Foto: captură YouTube / Observatorul Prahovean
Cuprins
  1. Cum a izbucnit focul într-un tren CFR 
  2. Pasagerii au ajuns la destinație cu o altă locomotivă
  3. Ce măsuri au luat autoritățile în gara Vaslui

Un tren CFR, cu aproximativ 200 de pasageri, a luat foc joi dimineață. Garnitura a rămas blocată pe calea ferată, în apropiere de localitatea Roșiești. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma acestui incident. Angajații CFR și pompierii au intervenit imediat pentru a stinge flăcările și pentru a pune călătorii în siguranță.

Cum a izbucnit focul într-un tren CFR 

Incidentul a avut loc în jurul orei 04:40 dimineața. Angajații CFR au observat flăcările și au acționat rapid cu stingătoarele din dotare. Aceștia au reușit să stingă incendiul înainte ca pompierii de la ISU Vaslui să ajungă la fața locului. La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere, o ambulanță și un microbuz pentru transportul pasagerilor. Din fericire, niciun călător nu a avut nevoie de îngrijiri la spital, după evaluarea medicală.

Pasagerii au ajuns la destinație cu o altă locomotivă

După ce focul a fost stins, autoritățile au căutat cea mai rapidă soluție pentru oameni. Un alt tren a fost trimis de la Regionala CFR Iași pentru a prelua vagoanele blocate. Locomotiva de rezervă a tractat garnitura până în gara Vaslui. Astfel, pasagerii nu au mai fost transportați cu microbuzele pe șosea, ci și-au continuat drumul pe calea ferată. Situația s-a rezolvat complet la scurt timp după ora 05:00.

Ce măsuri au luat autoritățile în gara Vaslui

Reprezentanții Prefecturii Vaslui au confirmat că toți cei 200 de călători sunt în afara oricărui pericol. Trenul avariat a ajuns în siguranță în gară pentru verificări tehnice. Pompierii au rămas în zonă pentru a se asigura că nu mai există niciun focar ascuns sub locomotivă. Acum, specialiștii CFR investighează cauza exactă a incendiului pentru a evita astfel de evenimente pe viitor, potrivit click

Incendiile la locomotivele vechi ale CFR sunt tot mai dese în ultimii ani. Defecțiunile tehnice la sistemele electrice provoacă frecvent fum sau flăcări în timpul mersului.

