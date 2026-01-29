B1 Inregistrari!
Deparazitarea externă la câini – ce este, de ce este importantă și cum o faci corect

Deparazitarea externă la câini – ce este, de ce este importantă și cum o faci corect

29 ian. 2026, 11:28
Deparazitarea externă la câini – ce este, de ce este importantă și cum o faci corect
Cuprins
  1. Ce înseamnă deparazitarea externă
  2. De ce este esențială deparazitarea externă
  3. Ce paraziți vizează deparazitarea externă
  4. Tipuri de produse pentru deparazitare externă
  5. Cât de des trebuie făcută deparazitarea externă
  6. Deparazitarea externă la pui și câini sensibili

Deparazitarea externă este una dintre cele mai importante măsuri de prevenție în îngrijirea câinilor, indiferent de rasă, vârstă sau stil de viață. Puricii, căpușele și alți paraziți externi nu sunt doar o sursă de disconfort, ci pot transmite boli grave și pot afecta serios sănătatea câinelui.

Cu toate acestea, mulți stăpâni tratează deparazitarea externă superficial sau doar sezonier, fără să înțeleagă pe deplin rolul ei și modul corect de aplicare.

Ce înseamnă deparazitarea externă

Deparazitarea externă reprezintă protejarea câinelui împotriva paraziților care trăiesc pe piele sau în blană, precum:

  • puricii
  • căpușele
  • păduchii
  • acarienii

Acești paraziți se hrănesc cu sângele animalului și pot provoca iritații, mâncărimi, alergii, infecții cutanate și, în unele cazuri, boli grave transmise prin mușcătură.

De ce este esențială deparazitarea externă

Chiar dacă un câine nu pare afectat, paraziții pot fi prezenți fără semne evidente, mai ales în stadiile incipiente. Lipsa deparazitării externe poate duce la:

  • dermatite și leziuni ale pielii
  • anemie (în special la pui)
  • reacții alergice severe
  • transmiterea unor boli periculoase, cum ar fi babesioza sau boala Lyme
  • infestarea mediului de viață (casă, curte, alte animale)

Este important de știut că paraziții externi nu afectează doar câinii care stau afară. Chiar și câinii de apartament pot lua purici sau căpușe în timpul plimbărilor.

Ce paraziți vizează deparazitarea externă

Puricii

Sunt cei mai frecvenți paraziți externi. Se înmulțesc rapid și pot provoca mâncărimi intense, căderea părului și alergii. Un singur purice poate duce la infestarea întregii locuințe.

Căpușele

Sunt extrem de periculoase deoarece pot transmite boli grave. Apar mai ales primăvara și toamna, dar pot fi active și în alte perioade, în funcție de temperatură.

Acarienii și păduchii

Sunt mai rar întâlniți, dar pot provoca probleme serioase ale pielii și necesită tratamente specifice.

Tipuri de produse pentru deparazitare externă

Pe piață există mai multe forme de produse pentru deparazitare externă câini, fiecare cu avantaje și limitări.

Pipete spot-on

Se aplică direct pe pielea câinelui, de obicei între omoplați. Substanța activă se distribuie pe piele și oferă protecție timp de câteva săptămâni.

Avantaje:

  • ușor de aplicat
  • eficiență bună
  • disponibile pentru diferite greutăți

Zgardă antiparazitară

Oferă protecție de lungă durată, uneori de câteva luni.

Avantaje:

  • protecție continuă
  • nu necesită aplicare frecventă

Atenție: nu toate zgărzile sunt la fel de eficiente, iar unele pot provoca iritații la câinii sensibili.

Spray-uri antiparazitare

Se aplică pe toată suprafața corpului.

Avantaje:

  • acțiune rapidă
  • utile în infestări existente

Dezavantaje:

  • aplicare mai dificilă
  • protecție de durată mai scurtă

Comprimate orale

Sunt administrate pe cale orală și acționează prin sânge.

Avantaje:

  • nu se spală
  • eficiență ridicată împotriva puricilor și căpușelor

Important: aceste produse se administrează doar la recomandarea medicului veterinar.

Cât de des trebuie făcută deparazitarea externă

Frecvența depinde de produsul ales, dar și de stilul de viață al câinelui.

În general:

  • câinii activi, care ies des afară, au nevoie de protecție constantă
  • deparazitarea nu trebuie limitată doar la sezonul cald
  • întreruperile lungi cresc riscul de infestare

Este esențial să respecți instrucțiunile producătorului și să nu depășești sau să reduci intervalele recomandate.

Deparazitarea externă la pui și câini sensibili

Puii de câine au un sistem imunitar mai fragil și necesită produse speciale, adaptate vârstei și greutății lor. Nu toate produsele sunt sigure pentru pui, iar utilizarea unui produs nepotrivit poate fi periculoasă.

Câinii cu piele sensibilă sau alergii pot necesita formule speciale sau teste înainte de aplicare. În aceste cazuri, consultul veterinar este recomandat.

Greșeli frecvente în deparazitarea externă

  • aplicarea produsului pe blană, nu pe piele
  • folosirea unui produs destinat altei greutăți
  • spălarea câinelui imediat după aplicare
  • întreruperea tratamentului atunci când nu se văd paraziți
  • folosirea produselor pentru câini la pisici (extrem de periculos)

Cum știi că produsul funcționează

Semnele unei deparazitări eficiente includ:

  • dispariția mâncărimilor
  • lipsa puricilor sau căpușelor
  • piele sănătoasă
  • comportament normal al câinelui

Dacă paraziții persistă sau apar reacții adverse, este important să consulți medicul veterinar.

Deparazitarea externă nu este un moft, ci o parte esențială a îngrijirii câinelui. O protecție corectă, constantă și adaptată nevoilor animalului previne probleme serioase de sănătate și contribuie la o viață mai lungă și mai confortabilă pentru câinele tău.

