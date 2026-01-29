Deparazitarea externă la câini – ce este, de ce este importantă și cum o faci corect

Deparazitarea externă este una dintre cele mai importante măsuri de prevenție în îngrijirea câinilor, indiferent de rasă, vârstă sau stil de viață. Puricii, căpușele și alți paraziți externi nu sunt doar o sursă de disconfort, ci pot transmite boli grave și pot afecta serios sănătatea câinelui.
Cu toate acestea, mulți stăpâni tratează deparazitarea externă superficial sau doar sezonier, fără să înțeleagă pe deplin rolul ei și modul corect de aplicare.
Deparazitarea externă reprezintă protejarea câinelui împotriva paraziților care trăiesc pe piele sau în blană, precum:
Acești paraziți se hrănesc cu sângele animalului și pot provoca iritații, mâncărimi, alergii, infecții cutanate și, în unele cazuri, boli grave transmise prin mușcătură.
Chiar dacă un câine nu pare afectat, paraziții pot fi prezenți fără semne evidente, mai ales în stadiile incipiente. Lipsa deparazitării externe poate duce la:
Este important de știut că paraziții externi nu afectează doar câinii care stau afară. Chiar și câinii de apartament pot lua purici sau căpușe în timpul plimbărilor.
Puricii
Sunt cei mai frecvenți paraziți externi. Se înmulțesc rapid și pot provoca mâncărimi intense, căderea părului și alergii. Un singur purice poate duce la infestarea întregii locuințe.
Sunt extrem de periculoase deoarece pot transmite boli grave. Apar mai ales primăvara și toamna, dar pot fi active și în alte perioade, în funcție de temperatură.
Sunt mai rar întâlniți, dar pot provoca probleme serioase ale pielii și necesită tratamente specifice.
Pe piață există mai multe forme de produse pentru deparazitare externă câini, fiecare cu avantaje și limitări.
Se aplică direct pe pielea câinelui, de obicei între omoplați. Substanța activă se distribuie pe piele și oferă protecție timp de câteva săptămâni.
Avantaje:
Oferă protecție de lungă durată, uneori de câteva luni.
Avantaje:
Atenție: nu toate zgărzile sunt la fel de eficiente, iar unele pot provoca iritații la câinii sensibili.
Se aplică pe toată suprafața corpului.
Avantaje:
Dezavantaje:
Sunt administrate pe cale orală și acționează prin sânge.
Avantaje:
Important: aceste produse se administrează doar la recomandarea medicului veterinar.
Frecvența depinde de produsul ales, dar și de stilul de viață al câinelui.
În general:
Este esențial să respecți instrucțiunile producătorului și să nu depășești sau să reduci intervalele recomandate.
Puii de câine au un sistem imunitar mai fragil și necesită produse speciale, adaptate vârstei și greutății lor. Nu toate produsele sunt sigure pentru pui, iar utilizarea unui produs nepotrivit poate fi periculoasă.
Câinii cu piele sensibilă sau alergii pot necesita formule speciale sau teste înainte de aplicare. În aceste cazuri, consultul veterinar este recomandat.
Semnele unei deparazitări eficiente includ:
Dacă paraziții persistă sau apar reacții adverse, este important să consulți medicul veterinar.
Deparazitarea externă nu este un moft, ci o parte esențială a îngrijirii câinelui. O protecție corectă, constantă și adaptată nevoilor animalului previne probleme serioase de sănătate și contribuie la o viață mai lungă și mai confortabilă pentru câinele tău.