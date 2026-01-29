B1 Inregistrari!
12 ani în inima pădurii. Povestea unei familii care și-a construit viața de la zero

Cuprins
  1. Cum au început aventura în pădure
  2. Primele provocări ale vieții independente
  3. Casa visurilor și viața în armonie cu natura

Fraser și Rachel, împreună cu cei doi copii ai lor, Grace și Alfie, au ales să trăiască complet independent, departe de rețelele publice de utilități, pe un teren de 1,8 hectare în pădurea din Lancashire, Marea Britanie. Povestea lor este un exemplu de perseverență și adaptare, demonstrând cum se poate construi o viață autosustenabilă și armonioasă aproape de natură.

Cum au început aventura în pădure

Acum 12 ani, Fraser și Rachel au decis să vândă bungaloul lor și să își achite toate datoriile către bănci și companii de utilități, scrie Click.

„Era o presiune constantă, iar viața urbană nu ne mai oferea libertatea pe care ne-o doream”, povestește Rachel.

Terenul pe care l-au cumpărat costa aproximativ 17.000 de euro, însă nu oferea niciun confort: „Era o mocirlă înghețată”, își amintesc cei doi.

Prima noapte a fost petrecută în mașină, în mijlocul pădurii, alături de câinii lor, fără electricitate, apă curentă sau căldură.

Primele provocări ale vieții independente

În primele săptămâni, viața departe de rețelele publice a fost extrem de dificilă. Singura sursă de căldură era un cuptor improvizat, frigiderul s-a stricat rapid, iar pentru păstrarea alimentelor au folosit o ladă frigorifică.

Despre toalete, Rachel mărturisește: „Trebuia să săpăm câte două gropi pe zi în pădure, ceea ce nu era deloc ușor.”

Cu toate acestea, motivația familiei nu a scăzut. La 10 luni după nașterea fiicei lor, Fraser și Rachel au instalat un sistem de energie solară, oferindu-le electricitate permanentă.

De asemenea, au dezvoltat un sistem de colectare și filtrare a apei de ploaie și au început să cultive primele legume în propria seră, punând bazele unei vieți sustenabile.

Casa visurilor și viața în armonie cu natura

Astăzi, terenul lor include un iaz artificial pentru stocarea apei și o varietate de culturi autohtone care le asigură hrană sănătoasă și proaspătă.

Familia construiește acum casa visurilor, un spațiu care combină confortul modern cu principiile autosustenabilității.

Copiii cresc în libertate și dezvoltă o conexiune profundă cu natura și ritmul real al vieții. Rachel explică: „A meritat tot efortul. Aș face totul din nou fără să stau pe gânduri. Am învățat să apreciem fiecare pas și fiecare moment petrecut în natură.”

