B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cerșetorul care i-a șocat pe polițiști. Avea case, afaceri și șofer personal

Cerșetorul care i-a șocat pe polițiști. Avea case, afaceri și șofer personal

Selen Osmanoglu
29 ian. 2026, 13:00
Cerșetorul care i-a șocat pe polițiști. Avea case, afaceri și șofer personal
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Viața pe stradă și aparențele înșelătoare
  2. Ce au descoperit autoritățile
  3. Reacția lui Mangilal

Mangilal, un bărbat de 50 de ani din Indore, India, cunoscut pentru că cerea bani pe străzile aglomerate, a șocat autoritățile prin averea sa impresionantă și stilul de viață ascuns în spatele aparențelor modeste. Deși părea nevoiaș, Mangilal deține mai multe afaceri, proprietăți, vehicule și chiar un șofer personal.

Viața pe stradă și aparențele înșelătoare

Bărbatul, afectat de lepră, și-a pierdut degetele și nu își poate folosi picioarele, deplasându-se cu ajutorul unei platforme din lemn cu roți. Prin postura sa modestă și aspectul neîngrijit, Mangilal atrăgea compasiunea trecătorilor din piața Sarafa Bazaar, care îi ofereau zilnic monede și bancnote, scrie Click.

El însă susține că nu cerea bani în mod direct: „Cu siguranță merg acolo, dar nu cerșesc. Oamenii sunt cei care îmi pun bani în buzunar sau îi aruncă pe placa de lemn”, a declarat Mangilal.

Ce au descoperit autoritățile

După ce a fost ridicat de pe stradă, ancheta autorităților a arătat că cerșetoria era doar o strategie prin care Mangilal reușea să se îmbogățească. Bărbatul câștiga mii de rupii pe zi și chiar împrumuta bani cu dobândă negustorilor din bazar.

Contrar aparențelor, Mangilal nu era fără adăpost. El deține trei proprietăți, inclusiv o casă cu trei etaje și un apartament primit printr-un program guvernamental de asistență socială. Deține două ricșe automate pe care le închiriază, o mașină și chiar un șofer, pe care îl plătește cu aproximativ 130 de dolari lunar. În prezent, oficialii verifică dacă bărbatul are conturi bancare pe numele său.

Reacția lui Mangilal

Mangilal a explicat că banii câștigați nu sunt pentru nevoi personale, ci investiți în diverse afaceri și proiecte. Ancheta a relevat și că membri ai familiei sale participau la cerșetorie, contribuind astfel la strategia financiară complexă pe care Mangilal o dezvoltase.

Povestea sa a stârnit uimire și controverse, demonstrând cum aparențele pot fi extrem de înșelătoare și cum un stil de viață modest poate ascunde o activitate economică sofisticată.

Tags:
Citește și...
Răsturnare de situaţie: Detaliul care schimbă datele problemei în accidentul cu 7 suporteri greci. Ce a anunțat avocatul firmei care le-a închiriat maşina
Eveniment
Răsturnare de situaţie: Detaliul care schimbă datele problemei în accidentul cu 7 suporteri greci. Ce a anunțat avocatul firmei care le-a închiriat maşina
A plătit 3 euro pe un tablou uitat într-un coș. Ce a descoperit acasă a lăsat-o fără cuvinte
Eveniment
A plătit 3 euro pe un tablou uitat într-un coș. Ce a descoperit acasă a lăsat-o fără cuvinte
Pedeapsă aspră pentru un bărbat din Covasna. Și-a ucis tatăl în bătaie după un chin de câteva ore
Eveniment
Pedeapsă aspră pentru un bărbat din Covasna. Și-a ucis tatăl în bătaie după un chin de câteva ore
UPDATE FOTO: Acuzațiile oficiale ale DNA în dosarul avocatei Adriana Georgescu. A cerut șpagă de până la un milion de euro. Imagini cu momentul în care lua mita
Eveniment
UPDATE FOTO: Acuzațiile oficiale ale DNA în dosarul avocatei Adriana Georgescu. A cerut șpagă de până la un milion de euro. Imagini cu momentul în care lua mita
12 ani în inima pădurii. Povestea unei familii care și-a construit viața de la zero
Eveniment
12 ani în inima pădurii. Povestea unei familii care și-a construit viața de la zero
Mario Iorgulescu, declarații șoc în direct: „Nu sunt apt de pușcărie. Sunt nebun. Dacă merg acolo, omor oameni”. Ce a spus despre Dani Vicol
Eveniment
Mario Iorgulescu, declarații șoc în direct: „Nu sunt apt de pușcărie. Sunt nebun. Dacă merg acolo, omor oameni”. Ce a spus despre Dani Vicol
Locomotivă CFR în flăcări lângă Vaslui. Ce s-a întâmplat cu cei 200 de pasageri
Eveniment
Locomotivă CFR în flăcări lângă Vaslui. Ce s-a întâmplat cu cei 200 de pasageri
Deparazitarea externă la câini – ce este, de ce este importantă și cum o faci corect
Eveniment
Deparazitarea externă la câini – ce este, de ce este importantă și cum o faci corect
Reguli importante pentru pescuitul catch & release
Eveniment
Reguli importante pentru pescuitul catch & release
Zeci de soții, zeci de copii. Cum a trăit un bărbat cu peste 150 de membri ai familiei sale
Eveniment
Zeci de soții, zeci de copii. Cum a trăit un bărbat cu peste 150 de membri ai familiei sale
Ultima oră
14:08 - Cod de ger în Europa: Temperaturile scad până la -30°C la începutul lunii februarie
13:59 - Răsturnare de situaţie: Detaliul care schimbă datele problemei în accidentul cu 7 suporteri greci. Ce a anunțat avocatul firmei care le-a închiriat maşina
13:44 - A plătit 3 euro pe un tablou uitat într-un coș. Ce a descoperit acasă a lăsat-o fără cuvinte
13:32 - Clipul zilei: Momentul în care un consilier depune jurământul și sare peste o parte din text: “Subsemnatul Popa Petrică Costel, consilier la, la, la”
13:31 - Pedeapsă aspră pentru un bărbat din Covasna. Și-a ucis tatăl în bătaie după un chin de câteva ore
13:08 - UPDATE FOTO: Acuzațiile oficiale ale DNA în dosarul avocatei Adriana Georgescu. A cerut șpagă de până la un milion de euro. Imagini cu momentul în care lua mita
12:55 - Scandal în ședința CGMB. PSD blochează tăierile propuse de Ciprian Ciucu: „Înțeleg că testați o majoritate, dar ce aveți cu bucureștenii?”
12:46 - Carmen Tănase despre Brigitte Bardot: „A venit în România și datorită mie și Cristinei Țopescu”
12:25 - SONDAJ: În ce instituții mai au românii încredere. Președinția și politicienii, în cădere liberă. Biserica rămâne prima în clasament
12:16 - 12 ani în inima pădurii. Povestea unei familii care și-a construit viața de la zero