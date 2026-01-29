Mangilal, un bărbat de 50 de ani din Indore, , cunoscut pentru că cerea bani pe străzile aglomerate, a șocat autoritățile prin averea sa impresionantă și stilul de viață ascuns în spatele aparențelor modeste. Deși părea nevoiaș, Mangilal deține mai multe afaceri, proprietăți, vehicule și chiar un șofer personal.

Viața pe stradă și aparențele înșelătoare

Bărbatul, afectat de lepră, și-a pierdut degetele și nu își poate folosi picioarele, deplasându-se cu ajutorul unei platforme din lemn cu roți. Prin postura sa modestă și aspectul neîngrijit, Mangilal atrăgea compasiunea trecătorilor din piața Sarafa Bazaar, care îi ofereau zilnic monede și bancnote, scrie Click.

El însă susține că nu cerea bani în mod direct: „Cu siguranță merg acolo, dar nu cerșesc. Oamenii sunt cei care îmi pun bani în buzunar sau îi aruncă pe placa de lemn”, a declarat Mangilal.

Ce au descoperit autoritățile

După ce a fost ridicat de pe stradă, ancheta autorităților a arătat că cerșetoria era doar o strategie prin care Mangilal reușea să se îmbogățească. Bărbatul câștiga mii de rupii pe zi și chiar împrumuta bani cu dobândă negustorilor din bazar.

Contrar aparențelor, Mangilal nu era fără adăpost. El deține trei proprietăți, inclusiv o casă cu trei etaje și un apartament primit printr-un program guvernamental de asistență socială. Deține două ricșe automate pe care le închiriază, o mașină și chiar un șofer, pe care îl plătește cu aproximativ 130 de dolari lunar. În prezent, oficialii verifică dacă bărbatul are conturi bancare pe numele său.

Reacția lui Mangilal

Mangilal a explicat că banii câștigați nu sunt pentru nevoi personale, ci investiți în diverse afaceri și proiecte. Ancheta a relevat și că membri ai familiei sale participau la cerșetorie, contribuind astfel la strategia financiară complexă pe care Mangilal o dezvoltase.

Povestea sa a stârnit uimire și controverse, demonstrând cum aparențele pot fi extrem de înșelătoare și cum un stil de viață modest poate ascunde o activitate economică sofisticată.