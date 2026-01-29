B1 Inregistrari!
Zeci de soții, zeci de copii. Cum a trăit un bărbat cu peste 150 de membri ai familiei sale

Selen Osmanoglu
29 ian. 2026, 10:36
Zeci de soții, zeci de copii. Cum a trăit un bărbat cu peste 150 de membri ai familiei sale
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Viața într-o familie cu zeci de soții și copii
  2. De ce a fost numit „bărbatul cu cea mai mare familie din lume”

Un bărbat din nord-estul Indiei, Ziona Chana, a atras atenția presei internaționale printr-un mod de viață greu de imaginat pentru majoritatea oamenilor. Lider al unui grup religios care accepta poligamia, Ziona a devenit cunoscut în întreaga lume pentru familia sa uriașă, considerată una dintre cele mai mari din istorie.

Viața într-o familie cu zeci de soții și copii

Ziona Chana a trăit într-o clădire masivă, cu peste 100 de camere, unde conviețuiau soțiile, copiii și nepoții săi. Gospodăria funcționa mai degrabă ca o comunitate decât ca o locuință obișnuită, fiind organizată într-un mod strict și eficient, scrie Click.

Potrivit relatărilor din presa internațională, Ziona Chana ar fi avut aproximativ 39 de soții, 94 de copii și 33 de nepoți. Cu toate că cifrele variază între surse, dimensiunea familiei sale rămâne impresionantă.

Viața de zi cu zi era atent planificată. Fiecare membru al familiei avea sarcini clare, de la gătit și curățenie, până la îngrijirea copiilor. Mesele se pregăteau în cantități uriașe, iar bucătăria funcționa aproape non-stop pentru a satisface nevoile tuturor. Practic, întreaga gospodărie era autosuficientă, funcționând ca o mică societate independentă.

De ce a fost numit „bărbatul cu cea mai mare familie din lume”

De-a lungul timpului, Ziona Chana a fost supranumit adesea „bărbatul cu cea mai mare familie din lume”, deși acest titlu nu a fost confirmat oficial. Numărul exact al membrilor familiei se modifica constant, făcând imposibilă înregistrarea unui record oficial.

Chiar fără un record omologat, povestea sa a continuat să fascineze publicul global. Modul său de organizare, conviețuirea într-un spațiu restrâns cu sute de persoane și viața comunitară au ridicat întrebări despre limitele vieții de familie și ale responsabilităților domestice.

Ziona Chana a murit în anul 2021, la vârsta de 75 de ani, lăsând în urmă o comunitate uriașă și una dintre cele mai neobișnuite și fascinante povești de viață cunoscute la nivel mondial.

