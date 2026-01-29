B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Carmen Tănase despre Brigitte Bardot: „A venit în România și datorită mie și Cristinei Țopescu”

Flavia Codreanu
29 ian. 2026, 12:46
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Scrisoarea care a adus-o pe Brigitte Bardot în România
  2. Ce lecție a primit Carmen Tănase de la Brigitte Bardot
  3. De ce este Brigitte Bardot un model  pentru Carmen Tănase

Carmen Tănase a trăit un moment unic alături de legenda cinematografiei franceze, Brigitte Bardot. Întâlnirea a avut loc la București și a fost rezultatul unei scrisori emoționante scrise de actrița româncă și de Cristina Țopescu.  

Scrisoarea care a adus-o pe Brigitte Bardot în România

Actrița româncă a povestit că vizita starului francez a fost planificată cu mare atenție. Carmen Tănase și Cristina Țopescu au lucrat timp de două săptămâni la un mesaj pentru a fi că o să ajungă la inima starului.

,,A venit în România și datorită mie și Cristinei Țopescu, pentru că noi i-am scris o scrisoare despre animale, o scrisoare pe care am compus-o în două săptămâni, astfel încât să ajungă la inima ei. Ea a răspuns, apoi a venit în țară și și-a lansat și cartea care m-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani. Când am închis-o, am terminat cu carnea șapte ani.”, a declarat Carmen Tănase

Ce lecție a primit Carmen Tănase de la Brigitte Bardot

În timpul întâlnirii festive, Brigitte Bardot i-a oferit actriței noastre sfaturi despre alimentație. Carmen Tănase a fost atât de emoționată încât a reținut doar un detaliu culinar neobișnuit.

Brigitte Bardot m-a învățat să mănânc conopidă crudă”, a mărturisit actrița. Aceasta a urmat sfatul franțuzoaicei timp de o lună întreagă. Mai mult, după ce a citit cartea lansată de Bardot cu acea ocazie, și a decis să renunțe complet la consumul de carne timp de șapte ani.

De ce este Brigitte Bardot un model  pentru Carmen Tănase

Potrivit click, Carmen Tănase și-a exprimat respectul profund pentru decizia lui Brigitte Bardot de a părăsi actoria în plină glorie. Actrița consideră că este nevoie de un curaj extraordinar pentru a renunța la faimă în favoarea activismului

Femeia s-a lăsat de actorie pentru a lupta și a milita pentru drepturile animalelor, tuturor animalelor cu probleme, de la puii de focă până la porcii din abatoare… Era atât de fericită, că am văzut filmările…Era atât de bucuroasă că are mulți bani pentru animale, ea rămânând fără nimic practic. Dar atunci a știut că poate să înceapă pe bune lupta aceasta pentru animale. Un om unic!”.

