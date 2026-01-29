Momentul în care un consilier sare peste jurământ. Petrică Popa, consilier local din partea PNL în Brăila, a fost surprins într-un moment controversat în timpul depunerii jurământului, când a sărit peste o parte din text. În loc să citească tot textul, consilierul a folosit interjecția „la, la, la”. Această expresie, care, de obicei, semnifică plictiseală sau grabă, a atras atenția celor prezenți. Momentul a fost făcut public pe pagina de Facebook debraila.ro.
În momentul în care depunea jurământul, Popa a spus: „Subsemnatul Popa Petrică Costel, consilier la, la, la, jur să respect Constituția și legile țării (…)”, omisiunea fiind evidentă.
La cei 68 de ani ai săi, Petrică Popa are o lungă experiență în administrația locală. Jurnaliștii locali au precizat pe pagina de Facebook că Popa a fost consilier și în urmă cu 30 de ani, pe vremea unui primar comunist, iar de atunci a mai ocupat funcția de consilier din partea PNL în mai multe rânduri.
Potrivit DeBrăila, Petrică Popa a revenit în Consiliul Local Municipal după demisia avocatei Nicoleta Ivașcu, care a părăsit această poziție. În locul său, PNL l-a desemnat pe Petrică Popa pentru a ocupa scaunul rămas vacant, deși pe lista partidului mai erau și alți candidați.
Astfel, la vârsta de 68 de ani, Petrică Popa a redevenit consilier local, astfel continuându-și activitatea politică începută cu multe decenii în urmă.