Momentul în care un consilier sare peste jurământ. Petrică Popa, consilier local din partea PNL în Brăila, a fost surprins într-un moment controversat în timpul depunerii jurământului, când a sărit peste o parte din text. În loc să citească tot textul, consilierul a folosit interjecția „la, la, la”. Această expresie, care, de obicei, semnifică plictiseală sau grabă, a atras atenția celor prezenți. Momentul a fost făcut public pe pagina de Facebook .

Momentul în care un consilier sare peste jurământ: Ce a spus consilierul Petrică Popa din Brăila

În momentul în care depunea jurământul, Popa a spus: „Subsemnatul Popa Petrică Costel, consilier la, la, la, jur să respect Constituția și legile țării (…)”, omisiunea fiind evidentă.

Cine este Petrică Popa și ce experiență are în politica locală

La cei 68 de ani ai săi, Petrică Popa are o lungă experiență în Jurnaliștii locali au precizat pe pagina de Facebook că Popa a fost consilier și în urmă cu 30 de ani, pe vremea unui primar comunist, iar de atunci a mai ocupat funcția de consilier din partea PNL în mai multe rânduri.

Potrivit DeBrăila, Petrică Popa a revenit în Consiliul Local Municipal după demisia avocatei Nicoleta Ivașcu, care a părăsit această poziție. În locul său, PNL l-a desemnat pe Petrică Popa pentru a ocupa scaunul rămas vacant, deși pe lista partidului mai erau și alți candidați.

Cum a ajuns Petrică Popa consilier local PNL în locul avocatei Nicoleta Ivașcu

Demisia avocatei Nicoleta Ivașcu din Consiliul Local Municipal a deschis calea pentru reintrarea lui Petrică Popa în această structură. Partidul Național Liberal a ales să-l desemneze pe Popa în locul ei, în pofida existenței altor liberali pe lista de candidați.

Astfel, la vârsta de 68 de ani, Petrică Popa a redevenit consilier local, astfel continuându-și activitatea politică începută cu multe decenii în urmă.