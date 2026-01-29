B1 Inregistrari!
Reguli importante pentru pescuitul catch & release

29 ian. 2026, 11:25
Cuprins
  1. Alege echipamentul care protejează peștele
  2. Manipulează peștele cu mâini ude și mișcări calme
  3. Scoate cârligul cu răbdare, nu cu forță
  4. Revigorează peștele înainte de a-i da drumul
  5. Alege echipamentul din surse care cunosc domeniul
  6. Respectă regulile apei și legea

Pescuitul catch & release este o formă de respect față de apă, față de pești și față de toți cei care vor veni după tine cu undița pe umăr. Un pește eliberat corect rămâne să facă parte din povestea bălții, din echilibrul ei și, poate, dintr-o captură și mai frumoasă în anii următori. În acest articol vei găsi câteva reguli despre cum se practică responsabil acest mod de pescuit.

Alege echipamentul care protejează peștele

Totul începe înainte ca firul să atingă apa. Un cârlig fără spin intră și iese mai ușor, lăsând o rană superficială, care se vindecă rapid. Un minciog cu plasă cauciucată alunecă peste solzi fără să îi zgârie. Un clește bun scurtează momentul scoaterii cârligului și reduce agitația.

În pescuitul la crap, mai ales în cazul peștilor mari, există un detaliu care ajută mult pe mal: o saltea de primire. Pe ea, peștele stă pe o suprafață moale, umedă, ferit de pietre, nisip și muchii dure. Marginile înălțate opresc alunecările necontrolate, iar materialul impermeabil păstrează umezeala care protejează stratul de mucus. Modelele pliabile, pop-up sau tip cradle nu presupun doar diferențe de formă, ci reprezintă soluții gândite pentru stiluri diferite de pescuit, fiecare cu rostul său bine determinat.

Manipulează peștele cu mâini ude și mișcări calme

Mâinile uscate distrug mucusul de pe corpul peștelui mai repede decât ai crede. O stropire rapidă cu apă rezolvă problema. Apoi contează și felul în care peștele este ținut. Cel mai recomandat este să-l ții în poziție orizontală, sprijinit sub burtă și la coadă, fără să-l strângi.

Un pește ținut doar de buza gurii poate arăta bine în poză, dar corpul lui nu e făcut pentru asta. Dacă îl sprijini pe toată lungimea, își păstrează echilibrul și este în siguranță. Fotografia, pe care mulți pescari o doresc pentru a o împărtăși cu alți pasionați, cu familia și cunoscuții, se poate face însă rapid, pentru ca peștele să petreacă cât mai puțin timp în aer și să-și păstreze energia pentru a se întoarce sănătos în apă.

Scoate cârligul cu răbdare, nu cu forță

Un clește sau un dehooker te ajută să scoți cârligul rapid și fără stres pentru pește. Dacă un cârlig este prins superficial, îl scoți ușor, fără grabă, iar totul se termină în câteva secunde. Dacă e înghițit adânc, încercările bruște doar rănesc peștele. În acest caz, firul se taie cât mai aproape de cârlig, iar peștele este eliberat imediat. Cârligele care se corodează se vor desprinde singure în timp, fără să afecteze peștele.

Revigorează peștele înainte de a-i da drumul

După dril, unii pești pleacă imediat, alții rămân moi, cu înotătoarele lipite de corp. Ține peștele  cu capul spre curent și va primi oxigen direct prin branhii, recăpătându-și energia în câteva secunde. Momentul corect al eliberării este cel în care corpul se încordează, coada începe să bată, iar plecarea apare dintr-un impuls ferm.

Alege echipamentul din surse care cunosc domeniul

Piața este invadată de produse, dar diferențele apar în detalii: grosimea buretelui, calitatea materialului, cusăturile, sistemele de prindere, marginile de protecție. Mulți pescari preferă să se consulte cu profesioniștii de la Total Fishing, fie online, fie direct în showroom-ul din București.

Acolo pot fi văzute saltele de primire simple, modele pop-up, variante gonflabile, cradle-uri pentru capturi mari, fiecare cu avantajele sale. Consilierea bună scurtează mult drumul până la echipamentul potrivit stilului propriu de pescuit.

Respectă regulile apei și legea

Dimensiunile minime, perioadele de prohibiție, speciile protejate nu sunt simple formalități. Ele sunt importante pentru echilibrul din acea zonă. Un pescar atent știe ce pești trebuie eliberați imediat și ce perioade cer pauză totală. Respectarea acestor reguli menține populațiile sănătoase și evită situațiile neplăcute cu amenzi sau conflicte pe baltă.

Toate acestea sunt gesturi simple, dar care, puse cap la cap, schimbă totul. Peștele pleacă sănătos, tu rămâi cu o captură reușită și cu sentimentul că ai făcut lucrurile cum trebuie.

