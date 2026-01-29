Scandal în CGMB. Ședința Consiliului General al Municipiului București s-a transformat, joi, într-un moment tensionat, când PSD a contestat vehement tăierile propuse de primarul Ciprian Ciucu. Florentina Gherghiceanu, consilier general PSD, a avertizat că „riscăm să votăm instituții pe hârtie, iar în practică să apară blocaje”.

Ea a cerut clarificări privind planul de tranziție pentru ca activitățile să continue fără probleme.

În replică, Ciprian Ciucu a susținut că este vorba despre închiderea a „4 instituții care nu mai funcționează și trebuiau închise acum doi ani”, printre care a menționat Centrul Expo Arte, Centrul pentru Tineret, Centrul pentru Seniori și Centrul Cultural Lumina, potrivit .

Scandal în CGMB: Ce argumente aduce primarul Ciprian Ciucu pentru închiderea instituțiilor

Primarul a subliniat că nu este vorba despre o reformă, ci despre eliminarea unor entități nefuncționale, care „cumulează un buget anual de 7,7 milioane de lei pe chirii și cheltuieli care nu își justifică existența”. El a criticat amânarea deciziei și a cerut votul consilierilor, adăugând:

„Nu este vorba de o reformă. Este vorba de închiderea a patru instituții care nu mai funcționează. Trebuiau să fie închise de doi ani. Am găsit referate pentru ca ele să fie închise. Cumulează un buget anual de 7,7 milioane de lei pe chirii și cheltuieli care nu își justifică existența. Nu înțeleg de ce să lungim această situație, nu știu de ce nu le votați. Nu e o reformă, ci acoperim o gaură. Nu am motiv să le scot de pe ordinea de zi. Vă rog să dați un vot. Este testul dacă mai există sau nu o majoritate. PSD nu are o problemă cu proiectele, ci este un statement politic al PSD. O să respect PSD, dar să veniți să cereți să le scot este de neînțeles. Haideți să testăm majoritatea.”, a spus Ciucu.

Care a fost decizia finală în CGMB și ce reacții au urmat

În urma discuțiilor, proiectul de închidere a celor patru instituții a fost respins, iar PSD s-a abținut la vot.

, consilier PNL, a criticat poziția PSD și AUR și a afirmat: „Cred că asist la definiția formelor fără fond. Partidul populist care se plânge de lipsa banilor pentru stimulente refuză să oprească robinetul. Acestui partid populist i s-a alăturat un altul și mai populist.”

De asemenea, consilierul PSD Adrian Vigheciu a cerut reforme reale, nu doar schimbări formale:

„Noi reprezentăm sursa și resursa inițiativei. Majoritatea, din ceea ce cunosc, a fost una explicită în perioada interimatului. O mostră de respect față de CGMB este să nu îți surprinzi aliații. Vin și vă rog să facem reforme de substanță, să abandonăm politica, chiar cu riscul de a pierde peste doi ani. Aceste propuneri sunt strict de formă. Vă invităm să propunem o reformă de substanță, ca să nu ne mai trezim în situația în care suntem surprinși. Nu mai vreau să facem lucruri de nota 7, ci de 10.”, a declarat Vigheciu.

Ce s-a întâmplat cu candidatura Bucureștiului la Smart Cities Forum

În aceeași ședință, primarul Ciucu a propus și candidatura Bucureștiului pentru a găzdui anul viitor Smart Cities Forum, un eveniment important pentru dezvoltarea urbană și tehnologică. Proiectul a fost, însă, respins, PSD s-a abținut din nou.

Ciucu a reacționat dur: „Înțeleg că testați o majoritate, dar ce aveți cu bucureștenii? PMB a mai candidat acum doi ani. Faptul că nu dați șansa PMB de a participa în această competiție nu este de natură să crească, ci să blocheze.”

Blocajele politice din CGMB riscă să afecteze atât funcționarea instituțiilor culturale, cât și oportunitățile Capitalei de a atrage evenimente importante, precum Smart Cities Forum.