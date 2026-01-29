Pedeapsă aspră pentru un bărbat din Covasna. Și-a ucis tatăl în bătaie după un chin de câteva ore

Instanța din Covasna a dat o condamnare de 20 de ani unui bărbat care și-a ucis propriul tată, în urma unei bătăi crunte care a durat câteva ore. Tribunalul Covasna a decis joi sentința pentru infracțiunea de asupra unui membru al familiei. Decizia magistraților nu este însă definitivă și poate fi atacată prin apel.

Detalii șocante despre crima din localitatea Turia

Tragedia a avut loc la începutul anului 2025, în locuința pe care cei doi bărbați o împărțeau. În noaptea atacului, fiul a folosit obiect dur pentru a-și lovi tatăl în mod repetat. Loviturile au fost atât de puternice încât i-au acoperit întregul corp victimei. Anchetatorii au stabilit că agresiunea a continuat chiar și după ce tatăl a căzut la pământ și nu se mai putea apăra.

Atacul a durat ore întregi

Procurorii au descris fapta ca fiind de o cruzime rară. Bărbatul și-a lovit tatăl continuu timp de câteva ore, fapt care a prelungit suferința victimei. Mai mult, acesta și-a aruncat tatăl prin geamul de la ușa camerei, provocându-i răni suplimentare. Toate aceste leziuni grave au dus în final la decesul bărbatului. Instanța a considerat că fapta depășește violența obișnuită a unui omor.

Ce decizie a luat instanța

Potrivit , Tribunalul Covasna a menținut măsura arestului preventiv pentru atacator. Acesta se află în spatele gratiilor încă din luna aprilie a anului trecut. Pe lângă anii de închisoare, bărbatul și-a pierdut și anumite drepturi civile pentru o perioadă determinată. Dosarul va merge acum spre instanța superioară dacă inculpatul va decide să facă apel împotriva sentinței de 20 de ani.

Cazurile de violență domestică soldate cu deces au crescut în zonele rurale în ultimii ani. Consumul de alcool și conflictele nerezolvate între generații sunt principalele cauze ale acestor tragedii. În 2026, legislația românească a devenit mult mai dură în ceea ce privește violența în familie sub forma omorului calificat, prevăzând pedepse ce pot ajunge până la detenția pe viață.