Legătura dintre scolioză și ghiozdanul prea greu. Ce riscuri pentru sănătate implică purtarea rucsacului școlar. Recomandările medicilor

Ghiozdanele prea grele, care conțin multe manuale, caiete, instrumente școlare, echipament sportiv etc. pot provoca probleme de copiilor care le duc în spate. Medicii atrag atenția că un prea greu, purtat zilnic în spate, prezintă un risc pentru coloana vertebrală a celor mici.

Cuprins:

Ce se poate spune despre scolioză

Care sunt semnele scoliozei

Recomandări medicale pentru părinți

Cum se poate trata afecțiunea

Ce riscuri implică ghiozdanele grele

Cum arată un rucsac potrivit pentru copii

Ce se poate spune despre scolioză

De-a lungul vremii, s-a format opinia că un ghiozdan greu, cărat zilnic, la școală, de un copil de 10 – 12 ani, povoacă scolioză. Aceasta este o deformare a coloanei vertebrale care apare la copiii de vârsta adolescenței. Această opinie a fost contrazisă de medicii ortopezi care, însă, atrag atenția asupra altor probleme medicale cu care se confruntă cei care poartă ghiozdane prea grele în spate.

Medicul Paul Sponseller, chirurg ortoped pediatru și director al Departamentului de Chirurgie ortopedică al Spitalului Johns Hopkins, descrie scolioza drept o afecțiune comună a coloanei vertebrale. Aceasta apare, mai ales, la adolescenți și preadolescenți. Vorbim, practic, de o deformare a coloanei vertebrale în forma literei C sau S.

În funcție de severitate, scolioza poate fi o curbură ușoară a spatelui care se stabilizează în timp sau poate progresa. În unele cazuri, este nevoie de intervenția chirurgicală, pentru corectare, însă în alte situații este nevoie doar de corectarea posturii copiilor.

Care sunt semnele scoliozei

Dr. Ronald Roiz, chirurg ortoped și specialist în tratarea scoliozei la Loma Linda University Health, SUA, arată că emnele comune ale la copii includ umeri și șolduri neuniforme, talie inegală, o parte a pelvisului mai înaltă decât cealaltă, cutie toracică ieșită în afară, înclinare vizibilă într-o parte la statul în picioare. De multe ori, afecțiunea trece neobservată deoarece nu este dureroasă.

„La vârste de 10-12 ani, copiii devin mai rezervați, iar părinții nu mai sunt implicați în activități precum îmbăierea zilnică, prilej cu care ar putea observa o eventuală modificare. (…) Aproape fiecare copil are o «postură proastă», dar doar 3% din copii dezvoltă scolioză. Știm că postura nu este un declanșator al scoliozei, deoarece suntem mereu în mișcare, schimbând alinierea coloanei vertebrale”, a precizat dr. Roiz conform .

Dr. Ronald Roiz precizează că activitatea fizică este benefică pentru întărirea spatelui și pentru susținerea coloanei vertebrale și gestionarea simptomelor, dar nu poate inversa scolioza. Este nevoie de un tratament medical, de purtarea unui corset sau de o intervenție chirurgicală care pot inversa curbura coloanei vertebrale.

Recomandări medicale pentru părinți

Tratarea scoliozei, ca în orice afecțiune medicală, este ușurată de diagnosticarea precoce, atrage atenția dr. Paul Sponseller. Drept urmare, părinții ar trebui să fie atenți la copiii lor, la orice schimbare în postura acestora. El recomandă controale regulate, care să permită diagnosticarea din timp.

„Dacă scolioza este diagnosticată înainte ca copilul să aibă un puseu de creștere, medicul poate stabili un plan de tratament care să prevină o deformare și mai severă”, a explicat dr. Paul Sponseller.

Medicul spune că părinții trebuie să știe și să accepte faptul că apariția scoliozei nu are o cauză cunoscută. Foarte des, mulți se întreabă dacă postura greșită sau rucsacurile grele de școală sunt cauza scoliozei la cei mici. Scolioza este o boală ereditară, chiar dacă părinții copiilor diagnosticați cu scolioză susțin că nimeni din familie nu are sau nu a avut boala.

„Părinții tind să se întrebe mereu ce ar fi putut face pentru a preveni scolioza. Însă, în prezent, nu se cunoaște o cauză exactă și nici o metodă de prevenție cunoscută. (…) Deși aceste două lucruri (postura și purtatul ghiozdanului prea greu – n. red.) pot fi asociate cu alte afecțiuni ale coloanei vertebrale și ale spatelui, ele nu sunt cauza scoliozei. (…) În realitate, cineva o are sau a avut-o și a trecut neobservat probabil pentru că era o formă ușoară. Firește că există și cazuri în care copilul este primul din familie care dezvoltă această afecțiune”, a adăugat specialistul.

Cum se poate trata afecțiunea

Medicul spune că doar o mică parte din pacienții cu scolioză au nevoie de tratament. Potrivit spuselor sale, doar 30% necesită orteză și o proporție și mai mică, doar 10%, au nevoie de intervenție chirurgicală. Drept urmare, medicii îi îndemnă pe părinți să nu se sperie.

„Scolioza este o afecțiune ușor de gestionat dacă e depistată la timp. Pentru copiii aflați în creștere se poate folosi un corset extern care să susțină corect trunchiul astfel încât agravarea problemei să fie evitată. Chiar și cu corset, majoritatea copiilor pot duce o viață normală și pot participa la aceleași activități precum ceilalți copii”, a mai spus medicul.

El a precizart că, atunci când este nevoie de o intervenție chirurgicală de corecție, rezultatele sunt bune. Pentru a putea fi supus intervenției chirurgicale copilul trebuie să aibă o stare de sănătate bună și să fie susținut de familie pe perioada recuperării. Aceasta durează, de regulă, până la două luni.

Ce riscuri implică ghiozdanele grele

Chiar dacă ghiozdanele prea grele nu sunt cauza scoliozei, totuși purtatul acestora, în mod regulat, poate provoca dureri de spate copiilor, atenționează experții Spine Health Foundation. Coaloana vertebrală a celor mici este în dezvoltare și foarte vulnerabilă. Când un rucsac este supraîncărcat, greutatea acestuia trage copilul înapoi, iar pentru a compensa, acesta se apleacă în față curbând coloana și adoptând o poziție nefirească.

O greutate prea mare pune presiune pe mușchii spatelui și va provoca dureri de gât, umeri și spate. Durerile la coloana vertebrală se pot acumula în timp și pot duce la dezechilibre musculare, posturi incorecte și chiar leziuni ale nervilor. Este foarte important ca părinții să acorde prioritate sănătății coloanei vertebrale pentru a evita riscurile de sănătate.

Cum arată un rucsac potrivit pentru copii

Academia Americană de Pediatrie arată că greutatea ghiozdanului unui copil nu trebuie să depășească 10% din greutatea lui corporală, indiferent de clasă și vârstă. Astfel, un copil care cântărește 32 de kilograme, ar trebui să ducă în spate un ghiozdan de cel mult 3 kilograme. Studiile au arătat că, în medie, elevii cară ghiozdane cântărind 15% din greutatea lor corporală.

Un rucsac bun ar trebui să se potrivească copilului și să aibă mai multe buzunare și zone cu fermoar, astfel încât greutatea conținutului să poată fi distribuită uniform și nu să pice în partea de jos. Cele mai bune ghiozdane sunt cele fixate cu o curea peste piept și alta peste talie pentru că reduc din greutatea din zonele umerilor și spatelui.

Bretelele trebuie să fie late, bine căptușite și reglabile, pentru a reduce presiune asupra umerilor și a împiedica rucsacul să alunece prea jos.

O geantă corectă de școală are forma și mărimea potrivite vârstei copilului, se poate poziționa corect pe spate, deasupra liniei taliei și să asigure o distribuție uniformă a greutății și care nu depășește 10, până la 20% din greutatea corporală.