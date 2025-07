Litoralul bulgăresc s-a umplut de români, în timp ce stațiunile de la noi sunt goale. Motivele care au încurajat „emigrarea” turiștilor

Dacă în alți ani, în plin sezon, turiștii se călcau în picioare pe litoral, acum, românii nu știu cum să fugă mai repede din țară. Hotelierii au micșorat prețurile în speranța că vor atrage oameni, însă, strategie lor nu a dat rezultatul așteptat.

Stațiunile sunt aproape goale, iar asta au remarcat-o chiar puținii turiști care au mai dat o șansă litoralului românesc.

„Nu e lume! Să vedem, poate mâine o să fie mai mult. E goluţ”. „Mai mult a fost acum doi ani zic eu”. „Gol, faţă de anii anteriori, gol, nu înţeleg de ce”, au spus românii ajunși pe litoral, potrivit .

Mamaia Nord, Năvodari, Eforie şi Costineşti sunt şi în acest sezon estival cele mai căutate staţiuni. Cu cât ne îndepărtăm de sudul litoralului și ne apropiem de nord, cresc și prețurile. Dacă pe plajele din nord, confortul presupune să se arunce cu bani, în sud, oamenii care își doresc să se bucure de soare și de briza mării, o fac de pe prosop, fiind atenți și la cât cheltuie.

Iar dacă stațiunile sunt goale, administratorilor de plaje și de hoteluri nu le-a rămas decât să micșoreze prețurile. O cameră la un hotel de trei stele din Mamaia costă 280 de lei, la Eforie 270 de lei, la Costineşti şi în – 500 de lei.

Românii au dat năvală la vecinii bulgari

În schimb, litoralul vecinilor bulgari s-a umplut de români. Jumătate dintre camerele de hotel din Bulgaria sunt ocupate acum de conaționali, în timp ce hotelierii de la noi se plâng că abia își pot ocupa camerele, cu toate că au mișcorat prețurile.

„Ca şi grad de ocupare anul trecut am avut undeva cu 30% în plus, un grad de ocupare mai mare. Am ajuns în full sezon să practicăm şi tarife de 300-350 pentru cazare cu mic dejun”, a precizat Mihaela Dudă, manager hotel 3 stele Mamaia.

„Este ceva mai slab ca anul trecut la numărul de turişti. Pentru luna august, cred că avem un grad de ocupare de 50-55%. Nicio şansă de crescut preţurile pentru că nu sunt turişti suficienţi”, a explicat Aurelian Marin, agent de turism.

Taxa de parcare, nisipul și gropile din apă, printre nemulțumirile turiștilor

Nemulțumire care s-au acumulat în timp i-au determinat pe turiști să caute o altă destinație pentru vacanța de vară.

„Anul acesta este îngrijorător de slab începând cu 15 august. Sunt mulţi factori care au dus la această scădere. În primul rând, taxa de parcare, după care plaja mărită, după care au apărut gropile în apă. Nisipul nu este unul de o calitate foarte bună”, a spus Iolanda Nanu, manager hotel 4 stele .

Pe lângă problemele care țin de proasta organizare și gestionare, sunt și aspecte care nu pot fi controlate, dar care, contribuie la imaginea de ansamblu a vacanței. De exemplu, temperatura apei era astăzi de doar 10 grade. Fenomenul, denumit upwelling, se datorează vântului care bate cu putere dinspre uscat, împingând în larg apa caldă. Aceasta este înlocuită de apa rece din adâncuri. Vestea bună este că în weekend, temperatura apei va reveni la normal.