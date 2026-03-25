Iulia Petcu
25 mart. 2026, 20:40
Cuprins
  1. Ce lucrări impun oprirea alimentării cu apă
  2. Ce impact are oprirea asupra consumatorilor
  3. De ce sunt necesare aceste intervenții acum

Mai multe localități din județul Prahova vor rămâne fără apă potabilă pentru două zile, din cauza unor intervenții tehnice considerate esențiale. Autoritățile anunță că lucrările nu mai puteau fi amânate, având în vedere starea infrastructurii existente.

Ce lucrări impun oprirea alimentării cu apă

Furnizarea apei tratate va fi întreruptă începând cu ora 00:30, în noaptea de 31 martie 2026, afectând atât populația, cât și operatorii economici din mai multe localități. Printre acestea se numără Câmpina, Moreni, precum și Telega, Șotrile, Brebu, Breaza, Bănești, Băicoi și Florești.

Intervențiile vizează componente esențiale ale sistemului de alimentare, inclusiv o vană de pe conducta de apă brută și alte două elemente situate pe traseul apei tratate. Aceste lucrări sunt necesare pentru menținerea funcționării în parametri de siguranță.

„Menţionăm că vanele sunt în funcţiune de peste 30 de ani şi nu au fost înlocuite până acum, motiv pentru care lucrările sunt necesare pentru a asigura funcţionarea în siguranţă a sistemului de alimentare cu apă”, anunță Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova SA.

Ce impact are oprirea asupra consumatorilor

Întreruperea alimentării va dura aproximativ 48 de ore, perioadă în care atât gospodăriile, cât și firmele vor trebui să se bazeze pe rezerve proprii. Măsura vine într-un context în care infrastructura veche necesită intervenții urgente pentru a preveni avarii mai grave, relatează Antena3.

Operatorul regional atrage atenția că lipsa pregătirii poate amplifica disconfortul, mai ales în cazul consumatorilor care depind constant de alimentarea continuă. Recomandările sunt adresate tuturor categoriilor de utilizatori afectați.

„De asemenea, recomandăm utilizatorilor finali să îşi asigure din timp rezervele necesare de apă pentru perioada întreruperii. Menţinerea unor rezerve adecvate contribuie semnificativ la reducerea impactului în situaţii speciale de exploatare, precum condiţii hidro-meteorologice nefavorabile, avarii sau alte incidente apărute în procesul de tratare a apei”, a mai transmis ESZ Prahova.

De ce sunt necesare aceste intervenții acum

Rețeaua de alimentare implicată în aceste lucrări are o vechime de peste trei decenii, iar componentele principale nu au mai fost schimbate până în prezent. Această situație a crescut riscul unor defecțiuni majore, motiv pentru care autoritățile au decis intervenția imediată.

