Alertă de poluare în lacul Vidraru, autoritățile intervin de urgență. Ce riscuri există pentru alimentarea cu apă a localităților din zonă

Iulia Petcu
12 mart. 2026, 23:54
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce măsuri au decis autoritățile după apariția poluării
  2. Cum va fi protejată alimentarea cu apă a populației
  3. Ce instituții intervin pentru limitarea poluării

Autoritățile din județul Argeș au activat mecanismele de intervenție după apariția unei poluări în lacul de acumulare Vidraru. Situația a determinat convocarea de urgență a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Ce măsuri au decis autoritățile după apariția poluării

Reprezentanții instituțiilor implicate s-au reunit într-o ședință convocată joi seară pentru a stabili măsuri urgente menite să limiteze impactul incidentului asupra mediului și populației.

Prefectul județului Argeș a precizat că intervenția trebuie să fie rapidă și coordonată, astfel încât poluarea să fie izolată înainte de a afecta zonele din aval.

„În cadrul şedinţei CJSU am dispus: luarea tuturor măsurilor pentru izolarea, stoparea şi neutralizarea poluării; stoparea unei eventuale propagări a poluării în aval de baraj”, a transmis Ioana Făcăleaţă, prefectul județului Argeș.

Autoritățile urmăresc, în special, prevenirea extinderii contaminării în cursurile de apă care alimentează localitățile din apropierea lacului Vidraru, relatează stiripesurse.ro.

Cum va fi protejată alimentarea cu apă a populației

Un alt obiectiv stabilit de autorități vizează protejarea sistemului de alimentare cu apă potabilă pentru municipiul Curtea de Argeș și localitățile din vecinătate. Prefectul a subliniat că situația trebuie gestionată atent, pentru ca rezervele de apă utilizate de populație să nu fie afectate de incidentul de mediu.

Operatorul local Aquaterm SA are responsabilitatea de a monitoriza constant calitatea apei și de a informa rapid locuitorii în cazul apariției unor riscuri.

Instituțiile implicate au fost instruite să mențină un flux constant de date și să comunice evoluția situației către autoritățile locale și către populație.

Ce instituții intervin pentru limitarea poluării

Mai multe structuri ale statului au fost mobilizate pentru a monitoriza evoluția situației și pentru a identifica sursa exactă a poluării.

„Garda de Mediu, Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Administraţia Bazinală de Apă Argeş Vedea şi celelalte instituţii competente au obligaţia de a monitoriza permanent evoluţia situaţiei. La faţa locului au început deja intervenţii de izolare a sursei poluării şi se continua până la eliminarea completă a riscurilor de mediu şi pentru populaţie”, a mai anunţat prefectul judeţului Argeş.

