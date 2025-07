Localnicii din Giurgiu, terifiați de pantera bulgarilor: „Am zis că este satana”

O a băgat localnicii din Giurgiu în sperieți. este dată dispărută de două săptămână de bulgari, iar unii localnici susțin că au văzut-o pe celălalt mal al Dunării, în județul Giurgiu.

Românii au sesizat autoritățile de fiecare dată, însă acestea nu au mai găsit nimic, atunci când au ajuns. Pantera dispăruse parcă prin minune și nu era nici urmă de ea. Acum, oamenii sunt îngrijorați și se tem pentru viața lor. Drone, camere termice, capcane și momeli, nimic nu a dat roade în capturarea vietății sălbatice.

Când și unde a fost văzută pantera

Deși, inițial s-a instituit o stare de haos în Bulgaria, după ce animalul ar fi evadat dintr-o colecţie privată şi ilegală de animale exotice, zvonurile că s-ar afla „la vecini” i-a liniștit pe bulgari. Potrivit , pantera ar fi fost văzută pentru prima dată, în România, duminică, în zona Puieni. La câteva ore distanță, pe timp de noapte, un alt cetățean român a alertat prezența unei vietăți neobișnuite la aproximativ 18 km distanță de prima locație, mai exact în zona Istru.

Localnicii, în stare de șoc

„Îi străluceau ochii foarte puternic. … Am zis că este satana, că mi se arată viziune pentru că eu nu am ştiut de acest animal. Am văzut ceva care nu ştiu ce era, nici câine deformat, nici pisică, că prea era urâtă, era sperietoare” a relatat o localnică, potrivit aceleiași surse.