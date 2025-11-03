Farmecul sărbătorilor plutește în aer și cucerește orașele pas cu pas. Totuși, magia vine cu un cost, deoarece prețurile la cazare cresc odată cu apropierea Crăciunului. , de exemplu, se transformă într-un tărâm de poveste, unde tarifele urcă vizibil.

Cât costă o noapte la Craiova în perioada sărbătorilor

Hotelierii și autoritățile din Craiova se pregătesc pentru un aflux semnificativ de turiști, atrași de atmosfera de basm a orașului în perioada sărbătorilor. Cererea crescută se reflectă clar în tarife, care urcă vizibil pe măsură ce se apropie Crăciunul.

O cameră dublă la un hotel de 3 stele costă, în medie, în jur de 700 de lei pe noapte, în funcție de poziționare și facilități. În schimb, cei care își doresc condiții superioare pot opta pentru hotelurile de 4 stele, unde o noapte cu mic dejun inclus poate ajunge chiar la 1.500 de lei.

Pentru turiștii care caută mai mult spațiu și intimitate, apartamentele în devin o alegere tot mai populară. Un apartament cu un dormitor se poate închiria cu prețuri cuprinse între 700 și 1.200 de lei pe noapte, în timp ce unitățile cu două dormitoare ajung până la 1.300 de lei.

De ce merită să-ți rezervi din timp o vacanță de sărbători

Hotelierii îi îndeamnă pe turiști să-și facă rezervările din timp, pentru a prinde cele mai bune tarife disponibile. Cei care se organizează devreme pot alege dintre oferte variate și pot evita aglomerația specifică lunii decembrie. Anul trecut, peste 2 milioane de oameni , transformând orașul într-un adevărat spectacol.

Vizitatori din Serbia, Bulgaria, Polonia, Franța, Italia și Marea Britanie au fost cuceriți de atmosfera de basm. Anul acesta, Craiova se pregătește să strălucească din nou și să-și primească vizitatorii într-o atmosferă de poveste.

Târgul de Crăciun va fi deschis între 14 noiembrie și 4 ianuarie și va avea tema Spărgătorul de nuci, potrivit observatornews.ro. Organizatorii promit decoruri spectaculoase, lumini feerice și momente magice care vor transforma orașul într-un adevărat basm de iarnă.