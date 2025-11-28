B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Maria Ghiorghiu șochează din nou. Ce spune despre alegerile pentru Primăria Capitalei

Maria Ghiorghiu șochează din nou. Ce spune despre alegerile pentru Primăria Capitalei

Ana Beatrice
28 nov. 2025, 11:22
Maria Ghiorghiu șochează din nou. Ce spune despre alegerile pentru Primăria Capitalei
Sursa Foto: Facebook -Maria Ghiorghiu
Cuprins
  1. Ce spune Maria Ghiorghiu despre alegerile pentru Primăria Capitalei
  2. Ce temeri ridică clarvăzătoarea despre corectitudinea alegerilor
  3. Cine este, de fapt, Maria Ghiorghiu

Maria Ghiorghiu vine cu un nou mesaj! Cunoscută pentru postările sale cu tentă premonitorie, aceasta a publicat pe blogul său o nouă serie de afirmații controversate. Clarvăzătoarea susține că ar fi „auzit un glas” legat de alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei.

De asemenea, a precizat că numele lui Cătălin Drulă ar fi menționat într-un context care „prelungește Contractul cu România”.

Ce spune Maria Ghiorghiu despre alegerile pentru Primăria Capitalei

Cunoscută pentru faptul că primește semne legate de viitorul românilor, Maria Ghiorghiu susține că ar fi fost trezită de un „glas”. Potrivit acesteia, mesajul ar fi făcut referire la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei.

Același glas ar fi menționat numele lui Cătălin Drulă și ideea „prelungirii Contractului cu România” în cazul unei eventuale victorii.

Clarvăzătoarea susține că un al doilea „glas” ar fi continuat: „Alegerile! S-a dispus cercetarea ROMÂNIEI, la Craiova!”

Toate aceste afirmații sunt prezentate de ea ca avertismente.

Ce temeri ridică clarvăzătoarea despre corectitudinea alegerilor

În aceeași postare, Maria Ghiorghiu își exprimă din nou temerile legate de corectitudinea scrutinelor. Aceasta invocă inclusiv presupusa anulare a alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024.

„Dar, cum până pe 7 decembrie mai sunt destule zile, nu ne rămâne decât să așteptăm și să vedem ce ne pregătește acest SISTEM Soroșist, al Ursulei și al lui MACRON”, a mai scris ea pe blogul sau.

Cine este, de fapt, Maria Ghiorghiu

Maria Ghiorghiu este o cunoscută autoare de blog din România, devenită populară datorită afirmațiilor și „viziunilor” sale cu caracter premonitoriu. Ea susține frecvent că primește mesaje, semne sau „glasuri” care îi dezvăluie evenimente ce urmează să se întâmple, de la situații politice până la fenomene naturale. De-a lungul timpului, a strâns o comunitate numeroasă de cititori care urmăresc constant interpretările și avertismentele ei.

Tags:
Citește și...
Pedeapsa primită de un britanic după ce a ținut opt români în sclavie într-o spălătorie auto din Londra
Eveniment
Pedeapsa primită de un britanic după ce a ținut opt români în sclavie într-o spălătorie auto din Londra
Ajutor pentru 2000 de persoane, în prag de sărbători: Primăria Sector 6 a lansat campania „Pune binele pe masa de Crăciun” (VIDEO)
Eveniment
Ajutor pentru 2000 de persoane, în prag de sărbători: Primăria Sector 6 a lansat campania „Pune binele pe masa de Crăciun” (VIDEO)
Ce a descoperit o tânără în ciorba de burtă comandată de la un restaurant din Dâmbovița. Imaginile au revoltat internetul: „Mai bine mâncați la voi acasă” (VIDEO)
Eveniment
Ce a descoperit o tânără în ciorba de burtă comandată de la un restaurant din Dâmbovița. Imaginile au revoltat internetul: „Mai bine mâncați la voi acasă” (VIDEO)
Tragedie în Australia: o turistă a fost ucisă de un rechin. Ce s-a întâmplat cu partenerul acesteia
Eveniment
Tragedie în Australia: o turistă a fost ucisă de un rechin. Ce s-a întâmplat cu partenerul acesteia
Românii plătesc 30% din cheltuielile medicale. Președintele CNAS: „Medicamentele sunt din ce în ce mai scumpe” (VIDEO)
Eveniment
Românii plătesc 30% din cheltuielile medicale. Președintele CNAS: „Medicamentele sunt din ce în ce mai scumpe” (VIDEO)
Care este cel mai curat oraș din lume și de ce? Iată despre ce este vorba
Eveniment
Care este cel mai curat oraș din lume și de ce? Iată despre ce este vorba
Val de nemulțumiri! Noul buletin electronic creează probleme românilor. Instituțiile cer în continuare acte pe hârtie pentru că nu există cititoare. Ce spune MAI
Eveniment
Val de nemulțumiri! Noul buletin electronic creează probleme românilor. Instituțiile cer în continuare acte pe hârtie pentru că nu există cititoare. Ce spune MAI
România, liderul UE la consumul de alcool. Iată ce arată raportul despre minori
Eveniment
România, liderul UE la consumul de alcool. Iată ce arată raportul despre minori
Zi de mare sărbătoare la Mănăstirea Prislop. Credincioși din toate colțurile țării vin la slujba de canonizare a părintelui Arsenie Boca: „Ne-a ajutat de fiecare dată”
Eveniment
Zi de mare sărbătoare la Mănăstirea Prislop. Credincioși din toate colțurile țării vin la slujba de canonizare a părintelui Arsenie Boca: „Ne-a ajutat de fiecare dată”
Tensiunile în cuplu explodează de Sărbători. Cadourile, banii și presiunea socială declanșează cele mai aprinse dispute
Eveniment
Tensiunile în cuplu explodează de Sărbători. Cadourile, banii și presiunea socială declanșează cele mai aprinse dispute
Catalin Drula
Ultima oră
11:45 - Pedeapsa primită de un britanic după ce a ținut opt români în sclavie într-o spălătorie auto din Londra
11:38 - Un nou sondaj arată lupta strânsă de la vârful clasamentului. Cine sunt cei patru candidați care se bat pentru Primăria Capitalei
11:37 - Locul din România unde zăpada a depășit deja 1 metru. Imagini spectaculoase (VIDEO)
11:13 - Ajutor pentru 2000 de persoane, în prag de sărbători: Primăria Sector 6 a lansat campania „Pune binele pe masa de Crăciun” (VIDEO)
11:04 - Ziua în care România poate pierde 800 de milioane de euro. Ce nu a făcut Guvernul
10:42 - Ce a descoperit o tânără în ciorba de burtă comandată de la un restaurant din Dâmbovița. Imaginile au revoltat internetul: „Mai bine mâncați la voi acasă” (VIDEO)
10:37 - Tragedie în Australia: o turistă a fost ucisă de un rechin. Ce s-a întâmplat cu partenerul acesteia
10:32 - Vremea în România, 28 noiembrie 2025: o zi marcată de ploi abundente și răcire
10:25 - Percheziții la șeful de cabinet al lui Volodimir Zelensky, Andrii Yermak, într-un dosar de corupție care a zguduit Ucraina
10:03 - Prognoza meteo pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Moș Nicolae și Moș Crăciun