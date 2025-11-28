Maria Ghiorghiu vine cu un nou mesaj! Cunoscută pentru postările sale cu tentă premonitorie, aceasta o nouă serie de afirmații controversate. Clarvăzătoarea susține că ar fi „auzit un glas” legat de alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei.

De asemenea, a precizat că numele lui Cătălin Drulă ar fi menționat într-un context care „prelungește Contractul cu România”.

Ce spune Maria Ghiorghiu despre alegerile pentru Primăria Capitalei

Cunoscută pentru faptul că primește semne legate de viitorul românilor, Maria Ghiorghiu susține că . Potrivit acesteia, mesajul ar fi făcut referire la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei.

Același glas ar fi menționat numele lui Cătălin Drulă și ideea „prelungirii Contractului cu România” în cazul unei eventuale victorii.

Clarvăzătoarea susține că un al doilea „glas” ar fi continuat: „Alegerile! S-a dispus cercetarea ROMÂNIEI, la Craiova!”

Toate aceste afirmații sunt prezentate de ea ca avertismente.

Ce temeri ridică clarvăzătoarea despre corectitudinea alegerilor

În aceeași postare, Maria Ghiorghiu își exprimă din nou temerile legate de corectitudinea scrutinelor. Aceasta invocă inclusiv presupusa anulare a alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024.

„Dar, cum până pe 7 decembrie mai sunt destule zile, nu ne rămâne decât să așteptăm și să vedem ce ne pregătește acest SISTEM Soroșist, al Ursulei și al lui MACRON”, a mai scris ea pe blogul sau.

Cine este, de fapt, Maria Ghiorghiu

Maria Ghiorghiu este o cunoscută autoare de blog din România, devenită populară datorită afirmațiilor și „viziunilor” sale cu caracter premonitoriu. Ea susține frecvent că primește mesaje, semne sau „glasuri” care îi dezvăluie evenimente ce urmează să se întâmple, de la situații politice până la . De-a lungul timpului, a strâns o comunitate numeroasă de cititori care urmăresc constant interpretările și avertismentele ei.