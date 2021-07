Medicul Octavian Jurma atrage atenția: Tinerii pot confunda ușor o răceală cu infecția cu Delta și astfel vor răspândi boala, mai ales dacă nu sunt vaccinați

Medicul timișorean Octavian Jurma atrage atenția că tinerii pot confunda usor o raceala cu infețtia cu Delta și astfel vor participa la evenimente sociale si raspandi boala, mai ales dacă nu sunt vaccinați.

Potrivit acestuia, vaccinarea este în continuare cea mai eficientă metodă de protecție și prevenție împotriva tuturor variantelor, inlclusiv tulpina indiană (Delta).

“Numarul de cazuri confirmate cu varianta Delta (B1.617.2) a depasit saptamana trecuta pragul de 100 de cazuri si 4 decese.

35% din cele 42 de cazurile noi secventiate in ultima saptamana sunt Delta.

Merita doar sa mentionez ca 6 secventieri pe zi la nivel national e o rusine pentru institutiile statului care pretind ca se ocupa de sanatatea publica. Doar Timisoara poate secventia de 4-5 ori mai mult cu un minim de finantare.

Tulpina Delta (indiana) a fost confirmata oficial in Romania inca din luna aprilie 2021, dar se afla deja in circulatie comunitara si in crestere exponentiala de la inceputul lunii iunie. Chiar daca tulpina Alpha (britanica) este in continuare dominanta, se afla in retragere accelerata si va fi depasita de Delta in urmatoarele 1-3 saptamani.

Asa cum se vede din graficul de mai jos ponderea variantei Delta din totalul variantelor VOC (variante care produc ingrijorare) creste rapid. Astfel numarul total de infectari cu tulpina Delta a ajuns sa fie de 4x mai mare decat tulpina Gamma (braziliana) desi este in circulatie de mai putin timp”, a scris Octavian Jurma pe Facebook.

Acesta mai precizează că tulpina indiana (Delta) infecteaza mai usor adultii care au deja imunitate naturala sau vaccinala superficiala, dar si tinerii nevaccinati din zona 18-24 de ani.

Tabloul clinic este de asemenea usor diferit la tineri decat pana acum. „Racelile” de care se plang tot mai multi tineri, pot fi de fapt infectii cu tulpina Delta, care la tineri evolueaza cu dureri de cap, dureri de gat, rinoree (curge nasul) si febra. Simptomele clasice persista dar pierderea mirosului nu mai este asa comuna.