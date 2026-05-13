Zi crucială în PSD. Social-democrați intră miercuri într-o ședință cu miză majoră, în contextul crizei politice declanșate după căderea Guvernului Bolojan. Conducerea social-democrată se întâlnește de la ora 13:00, în cadrul Biroului Permanent Național, pentru a stabili strategia partidului înaintea consultărilor convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Social-democrații trebuie să decidă cu ce mandat merg la discuțiile cu șeful statului și ce formulă de guvernare sunt dispuși să susțină într-un moment în care majoritatea parlamentară rămâne incertă.

Ce încearcă PSD să obțină înainte de consultările de la Cotroceni

Înaintea întâlnirii de la Cotroceni, PSD încearcă să vadă dacă poate construi sprijin parlamentar pentru o formulă de guvernare.

Deputatul Marian Neacșu a declarat marți, la Parlament, că „se lucrează” la conturarea unei majorități care să susțină un . Întrebat despre negocierile aflate în desfășurare, acesta nu a oferit detalii suplimentare, explicând că membrii conducerii PSD trebuie informați înainte despre discuțiile purtate de liderul partidului.

În ultimele zile, Sorin Grindeanu a avut discuții cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, cu reprezentantul grupului minorităților naționale, Varujan Pambuccian, dar și cu parlamentari neafiliați, în încercarea de a identifica o formulă viabilă pentru susținerea unui nou Executiv.

În actuala configurație parlamentară, pentru învestirea unui guvern sunt necesare minimum 233 de voturi din totalul de 464 de parlamentari.

Mai vrea PSD refacerea coaliției de guvernare?

Potrivit surselor din partid, prima variantă analizată de PSD ar fi refacerea unei majorități largi pro-europene, inclusiv cu PNL, însă fără revenirea lui Ilie Bolojan în funcția de premier.

Este, însă, una dintre cele mai complicate opțiuni, după ce liderii liberali au transmis public că nu mai iau în calcul o nouă formulă de guvernare alături de PSD.

Pentru social-democrați, un astfel de scenariu ar permite susținerea ideii unei majorități stabile, fără a accepta revenirea premierului demis prin moțiunea de cenzură, potrivit .

Zi crucială în PSD. Poate Sorin Grindeanu să ajungă premier?

Un alt scenariu discutat în interiorul PSD este formarea unui guvern susținut de PSD, UDMR, grupul minorităților și parlamentari neafiliați, cu Sorin Grindeanu propus pentru funcția de prim-ministru.

Problema principală este însă matematica parlamentară.

O astfel de formulă nu ar avea, în forma actuală, suficiente voturi pentru o majoritate confortabilă, ceea ce ar obliga partidul să negocieze sprijin suplimentar pentru votul de învestitură.

Iar acesta este exact tipul de situație pe care președintele Nicușor Dan spune că vrea să îl evite.

Zi crucială în PSD. Cât de mult câștigă teren varianta unui premier tehnocrat

Pe masa negocierilor se află tot mai des și scenariul unui premier tehnocrat, considerat de Cotroceni o posibilă soluție de ieșire din blocaj. Nicușor Dan a declarat recent că aceasta este „un scenariu care are șanse”, în contextul în care formulele politice clasice sunt greu de construit. Pentru președinte, un astfel de compromis ar putea oferi o soluție temporară fără un câștig politic clar pentru una dintre tabere.

În schimb, pentru PSD, acceptarea unei asemenea variante ar ridica întrebări legate de influența reală pe care partidul ar mai avea-o în viitorul cabinet. De cealaltă parte, PNL și USR privesc cu rezerve ideea unui tehnocrat susținut politic de PSD.

Liderul USR, Dominic Fritz, a criticat deja o asemenea variantă, susținând că un guvern cu premier tehnocrat, dar miniștri politici, ar reprezenta în realitate tot un executiv controlat politic.

Zi crucială în PSD. Ce condiție pune Nicușor Dan înainte de desemnarea premierului

Președintele a transmis clar că nu intenționează să desemneze un candidat la funcția de premier fără dovezi că există deja sprijin parlamentar pentru învestire. Nicușor Dan a explicat că delegațiile chemate la consultări trebuie să vină nu doar cu un nume, ci și cu o majoritate negociată și cu puncte comune privind programul de guvernare.

Constituțional, președintele desemnează un candidat după consultarea partidelor, iar acesta are apoi 10 zile pentru a cere votul Parlamentului.

În actualul context, însă, șeful statului încearcă să evite un nou blocaj politic și o desemnare fără șanse reale de succes.

Ce opțiuni are PSD în acest moment

În fața conducerii PSD sunt acum mai multe scenarii, toate cu dificultăți evidente:

refacerea unei coaliții cu PNL și eventual USR;

un guvern PSD-UDMR-minorități, cu sprijin suplimentar negociat;

susținerea unui premier tehnocrat;

retragerea în opoziție, dacă nu poate fi construită o majoritate viabilă.

Decizia luată miercuri ar putea influența direct negocierile de la Cotroceni și direcția în care merge viitorul Guvern.