Dominic Fritz, președintele USR, a declarat că admiră optimismul lui Kelemen Hunor, liderul UDMR, care încă mai speră la refacerea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR. Fritz a explicat apoi de ce USR nu va mai accepta să fie la guvernare cu PSD și de ce nu e de acord nici cu un guvern de tehnocrați sau condus de un tehnocrat.

Fritz, reacție la propunerile de guvernare ale lui Kelemen

Președintele UDMR că e de dorit refacerea vechii coaliții, dar un premier „independent”. De asemenea, președintele Nicușor Dan că scenariul unui premier „tehnocrat” e pe masă. Și dinspre PSD vin semnale că partidul

Însă USR nu e dispusă să voteze așa ceva, cum nu vrea nici să revină la guvernare cu PSD, după ce acesta a trădat, depunând o moțiune de cenzură împotriva guvernului din care tocmai făcuse parte.

„Îl admir pentru capacitatea lui de optimism. Sunt şi eu un optimist de felul meu, dar trebuie să ne uităm de ce USR şi PNL au spus că nu o să mai guverneze cu PSD”, a reacționat Fritz la declarațiile lui Kelemen.

Fritz a insistat apoi că USR nu va mai fi la guvernare cu PSD.

„Cei care se supără acum că avem un guvern interimar care s-ar putea prelungi ar fi trebuit să se gândească înainte să voteze o moţiune de cenzură împreună cu AUR”, a mai afirmat președintele USR, pentru

De ce USR nu acceptă guvern de tehnocrați sau cu premier tehnocrat

Dominic Fritz a explicat apoi de ce USR nu susține nici varianta de guvernare cu tehnocrați: „Pare un fel de paravan ca PSD să continue să exercite puterea și asta cred că e rău pentru ţară. Dacă PSD vrea şi poate să guverneze, să fie la vedere! Trebuie lumea să vadă cu ce soluţii vin şi ei trebuie să-şi asume aceste soluţii, nu să ne ascundem în spatele unor presupuşi tehnocraţi”,

USR nu va susține nici un guvern politic, dar condus de un premier tehnocrat: „Nu, pentru că PSD a iniţiat această moţiune, a votat-o cu o majoritate largă împreună cu prietenii lor de la AUR. PSD are această responsabilitate de a ne spune care e majoritatea cu care vor să scoată România din criză. Noi, din partea USR, şi cred că vorbesc şi pentru Ilie Bolojan şi PNL, nu mai avem încredere în soluţiile PSD şi de aceea nu le putem gira cu votul nostru”.