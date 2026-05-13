B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Fritz, despre propunerile lui Kelemen Hunor: „Îi admir optimismul”. Ce spune despre soluția tehnocrată la criza politică

Fritz, despre propunerile lui Kelemen Hunor: „Îi admir optimismul”. Ce spune despre soluția tehnocrată la criza politică

Traian Avarvarei
13 mai 2026, 08:42
Fritz, despre propunerile lui Kelemen Hunor: „Îi admir optimismul”. Ce spune despre soluția tehnocrată la criza politică
Dominic Fritz, președintele USR. Sursa foto: Captură video - USR / Facebook

Dominic Fritz, președintele USR, a declarat că admiră optimismul lui Kelemen Hunor, liderul UDMR, care încă mai speră la refacerea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR. Fritz a explicat apoi de ce USR nu va mai accepta să fie la guvernare cu PSD și de ce nu e de acord nici cu un guvern de tehnocrați sau condus de un tehnocrat.

Fritz, reacție la propunerile de guvernare ale lui Kelemen

Președintele UDMR afirmase că e de dorit refacerea vechii coaliții, dar un premier „independent”. De asemenea, președintele Nicușor Dan a declarat că scenariul unui premier „tehnocrat” e pe masă. Și dinspre PSD vin semnale că partidul vrea un premier tehnocrat.

Însă USR nu e dispusă să voteze așa ceva, cum nu vrea nici să revină la guvernare cu PSD, după ce acesta a trădat, depunând o moțiune de cenzură împotriva guvernului din care tocmai făcuse parte.

„Îl admir pentru capacitatea lui de optimism. Sunt şi eu un optimist de felul meu, dar trebuie să ne uităm de ce USR şi PNL au spus că nu o să mai guverneze cu PSD”, a reacționat Fritz la declarațiile lui Kelemen.

Fritz a insistat apoi că USR nu va mai fi la guvernare cu PSD.

„Cei care se supără acum că avem un guvern interimar care s-ar putea prelungi ar fi trebuit să se gândească înainte să voteze o moţiune de cenzură împreună cu AUR”, a mai afirmat președintele USR, pentru Antena 3.

De ce USR nu acceptă guvern de tehnocrați sau cu premier tehnocrat

Dominic Fritz a explicat apoi de ce USR nu susține nici varianta de guvernare cu tehnocrați: „Pare un fel de paravan ca PSD să continue să exercite puterea și asta cred că e rău pentru ţară. Dacă PSD vrea şi poate să guverneze, să fie la vedere! Trebuie lumea să vadă cu ce soluţii vin şi ei trebuie să-şi asume aceste soluţii, nu să ne ascundem în spatele unor presupuşi tehnocraţi”,

USR nu va susține nici un guvern politic, dar condus de un premier tehnocrat: „Nu, pentru că PSD a iniţiat această moţiune, a votat-o cu o majoritate largă împreună cu prietenii lor de la AUR. PSD are această responsabilitate de a ne spune care e majoritatea cu care vor să scoată România din criză. Noi, din partea USR, şi cred că vorbesc şi pentru Ilie Bolojan şi PNL, nu mai avem încredere în soluţiile PSD şi de aceea nu le putem gira cu votul nostru”.

Tags:
Citește și...
Ilie Bolojan, atacat din toate părțile după intrarea în recesiune. Petrișor Peiu, numărul 2 din AUR: Ăsta e rezultatul!
Politică
Ilie Bolojan, atacat din toate părțile după intrarea în recesiune. Petrișor Peiu, numărul 2 din AUR: Ăsta e rezultatul!
Sondaj la un an de la prezidențiale. Nicușor Dan ar câștiga din nou, dar la limită în fața lui George Simion
Politică
Sondaj la un an de la prezidențiale. Nicușor Dan ar câștiga din nou, dar la limită în fața lui George Simion
Grindeanu îl pune la zid pe premier, după datele INS privind economia. Ce acuzații îi aduce: „Aceasta este marea reformă a lui Bolojan!”
Politică
Grindeanu îl pune la zid pe premier, după datele INS privind economia. Ce acuzații îi aduce: „Aceasta este marea reformă a lui Bolojan!”
Acțiune DNA la Autoritatea Vamală Română și în Constanța. Rețea de vameși care luau mită, în vizorul procurorilor anticorupție
Politică
Acțiune DNA la Autoritatea Vamală Română și în Constanța. Rețea de vameși care luau mită, în vizorul procurorilor anticorupție
Fritz compară comportamentul PSD cu al unui copil de doi ani: „Și fiica mea a avut o fază din asta” (VIDEO)
Politică
Fritz compară comportamentul PSD cu al unui copil de doi ani: „Și fiica mea a avut o fază din asta” (VIDEO)
PSD intră în ședința care poate decide viitorul Guvern. Ce variante sunt pe masa negocierilor
Politică
PSD intră în ședința care poate decide viitorul Guvern. Ce variante sunt pe masa negocierilor
Reacția lui Kelemen Hunor după ce George Simion a făcut apel la maghiari să se înscrie în AUR
Politică
Reacția lui Kelemen Hunor după ce George Simion a făcut apel la maghiari să se înscrie în AUR
Cine ar putea fi viitorul premier al României. Piețele de predicții conturează un scenariu neașteptat
Politică
Cine ar putea fi viitorul premier al României. Piețele de predicții conturează un scenariu neașteptat
Summit B9 la București. Ce lideri NATO participă astăzi la reuniunea găzduită de Nicușor Dan. Agenda evenimentului de la Cotroceni
Politică
Summit B9 la București. Ce lideri NATO participă astăzi la reuniunea găzduită de Nicușor Dan. Agenda evenimentului de la Cotroceni
Nicușor Dan amână consultările pentru săptămâna viitoare. Care este motivul. Variante de premier independent (SURSE)
Politică
Nicușor Dan amână consultările pentru săptămâna viitoare. Care este motivul. Variante de premier independent (SURSE)
Ultima oră
11:22 - Ilie Bolojan, atacat din toate părțile după intrarea în recesiune. Petrișor Peiu, numărul 2 din AUR: Ăsta e rezultatul!
11:21 - Decizie istorică în Italia: Cum a ajuns un copil să aibă o mamă și doi tați
11:20 - Iarna a revenit în România. Unde a nins și unde s-au înregistrat temperaturi de -10 grade
11:03 - Sondaj la un an de la prezidențiale. Nicușor Dan ar câștiga din nou, dar la limită în fața lui George Simion
10:57 - Mită la Aeroportul Henri Coandă. Doi cetățeni vietnamezi ar fi încercat să ofere bani polițiștilor de frontieră după descoperirea unor țigarete ascunse în bagaje
10:45 - Grindeanu îl pune la zid pe premier, după datele INS privind economia. Ce acuzații îi aduce: „Aceasta este marea reformă a lui Bolojan!”
10:45 - Acțiune DNA la Autoritatea Vamală Română și în Constanța. Rețea de vameși care luau mită, în vizorul procurorilor anticorupție
10:28 - Noul spital pentru copii din Timișoara funcționează în doar 2 etaje din 6. „Au fost mai multe promisiuni neonorate ale foștilor miniștri ai Sănătății”
10:20 - Industria României și-a revenit în martie după începutul slab de an. Datele INS arată însă că scăderea anuală continuă
10:17 - Calendar ortodox 13 mai 2026. Ce sfânt este sărbătorit astăzi de credincioșii ortodocși și ce rugăciune se rostește