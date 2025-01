Mediul Radu Țincu, semnal de alarmă privind decizia ÎCCJ referitoare la șoferii drogați: „Această decizie cred că va fi imposibil de pus în practică din punct de vedere medical”

Mediul Radu Țincu trage un semnal de alarmă cu privire la decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la șoferii depistați pozitiv la droguri. Magistrații au decis luni că unui șofer i se poate deschide un dosar penal pentru „conducere sub influența substanțelor psihoactive” dacă analizele atestă că avea acele substanțe în corp, dar și dacă se demonstrează că prezența acelor substanțe în corp i-au afectat capacitatea de a conduce.

Despre această decizie, medicul Radu Țincu a precizat pentru B1 TV că din punct de vedere medical ea nu poate fi pusă în practică:

“Din păcate, această decizie cred că va fi imposibil de pus în practică din punct de vedere medical. Nu avem la acest moment niciun test obiectiv care să poată să ateste că o persoană era sau nu sub influența de a conduce un autovehicul pentru că toate aceste evaluări ale funcției neurocognitive sunt extrem de subiective și nu trebuie să privim doar din perspectiva neurocognitivă a acelui pacient, ci trebuie să discutăm din perspectiva faptului că, spre exemplu consumul de droguri predispune la comportament la risc. Asta înseamnă că este posibil să facem anumite gesturi iresponsabile sub influența acelor substanțe pe care în mod normal nu le-am fi făcut. Deci este evident că o persoană care se află sub acea stare de high pe care o induce spre exemplu cocaina să poată să aibă anumite comportamente la risc, și aici discutăm despre comportamente agresive în trafic sau incapacitatea de a anticipa anumite pericole”.

Medicul Radu Țincu mai spune că există riscul ca persoanele aflate sub influența alcoolului să invoce de asemenea invocarea capacității de a conduce:

“Pe de altă parte, ce cred că au pierdut din vedere cei de la Înalta Curte de Casație și Justiție este faptul că principala substanță psihoactivă este alcoolul. Astfel încât cel mai probabil, persoanele care au alcoolemii pozitive vor invoca această evaluare a capacității de a conduce pentru a scăpa de urmărirea penală. Cred că sunt foarte multe aspecte care vor fi greu de pus în practică, dar cel mai important este că nu există scale de evaluare a capacității neurocognitive care să poată să fie aplicate pentru un conducător auto”.

Potrivit medicului ATI este foarte dificil să măsori obiectiv capacitatea de a conduce a celor care se află sub influența substanțelor psihoactive:

“Pe noi ne interesează de exemplu dacă o persoană aflată sub influența acelei substanțe ar fi putut frâna cu 2 milisecunde mai devreme dacă nu ar fi consumat substanța respectivă. Acest tip de testare este aproape imposibil de realizat din punct de vedere medical. Toate aceste evaluări sunt destul de subiective. Ele țin și sunt cumva sub apanajul gradului pe care medicul evaluator îl are în acel moment al gradului de a evalua acea persoană. Este foarte dificil să poți obține o evaluare obiectivă, o evaluare numerică. Evaluarea aceasta nu se realizează de către un aparat. Nu are niște evaluări stricte, standarde și atunci vor interveni factorii subiectivi ai evaluatorului ceea ce va crea destul de multă ambiguitate”.