Mihaela Bilic este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați specialiști în nutriție din țara noastră. În postările sale de pe rețelele de socializare, aceasta vorbește despre probleme frecvente care produc dezechilibre în alimentație și organism. De asemenea, Mihaela Bilic are grijă să demonteze mituri despre ce înseamnă un regim alimentar echilibrat, iar în cea mai recentă postare a ei, a explicat de ce, în ultimii ani, tot mai multe persoane au descoperit că au intoleranță la gluten.

Ce este, de fapt, glutenul

În cea mai recentă postare a sa, Mihaela Bilic a vorbit despre o problemă care afectează un număr tot mai mare de oameni: intoleranța la gluten. Aceasta a explicat ce este, de fapt, glutenul, inamicul tăcut al zilelor noastre.

„Ce este de fapt glutenul? O proteină din cereale (grâu, orz, ovăz, secară) pe care noi, oamenii, nu o putem digera complet și care poate creea inflamație intestinală. Nu intrați în panică, simptomele sunt minime, iar omenirea nu ar fi supraviețuit fără apariția cerealelor și agriculturii acum 10000 ani.

Un număr mic de persoane prezintă boala celiacă, o afecțiune autoimună cauzată de gluten, ce are un impact grav asupra întregului organism. Ea este diferită și nu are nicio legătură cu sensibilitatea non-celiacă la gluten, epidemia cu care ne confruntăm astăzi și care nu este nici boală autoimună, nici alergie”, și-a început Mihaela Bilic postarea.

Ce schimbări s-au produs de-a lungul timpului în rețeta pâinilor

Mihaela Bilic a explicat de ce atâtea persoane se confruntă astăzi cu intoleranța la gluten. Specialista în nutriție contrazice varianta potrivit căreia cereleale din ziua de astăzi conțin un procent mai mare de gluten, ci susține că produsele de la raft conțin mai mult gluten pentru că este adăugat și folosit ca agent de îngroșare.

Medicul nutriționist susține că modificarea clasice, pe care au crescut consumându-le bunicii și părinții noștri s-au schimbat ca urmare a industrializării alimentației. Timpul necesar pentru dospit nu este respectat de marile fabrici, al căror scop este să scoată cât mai multe produse, într-un timp cât mai scurt.

„Să fie această intoleranță cauzată de creșterea procentului de gluten din cereale? Culmea e că cerealele din prezent conțin doar 15-25 % gluten, față de 30% gluten în variantele de grâu din trecut. Însă e un alt tip de gluten, mai elastic!

Tenacitatea glutenului sau rezistența la rupere se notează cu coeficientul W și se măsoară în jouli. Speciile străvechi de cereale aveau W= 30-60 jouli, în timp ce grâul modern are W=150-350 jouli.

Avantajul lui W crescut este obținerea unui aluat mai elastic, care nu se rupe la frământare și este mai ușor de prelucrat.

Dezavantajul este că enzimele digestive nu-l mai pot descompune în fragmente mici de glucide, digestia va fi încetinită, apare inflamația, balonarea și intoleranța la gluten.

Nu doar calitatea glutenului s-a schimbat, în prezent glutenul e folosit ca aditiv alimentar în peste 30% din produsele ambalate și ultraprocesate de la raft. Deci nu a crescut cantitatea de gluten din cereale, însă a crescut cantitatea de gluten din alimente, el fiind adăugat ca agent de îngroșare.

Industria alimentară, în căutare de produse cât mai ușor/rapid de preparat, a scurtat timpul de dospire al aluatului. Micro-organismele prezente în drojdie sau maia au rolul de a predigera glutenul, deci produsele de panificație trebuie lăsate la crescut înainte de a fi coapte. Ori în prezent timpul de dospire este de maximum 2 ore, când de fapt el ar trebui să fie 1-2 zile… și ne mirăm că avem intoleranțe”, a explicat Mihaela Bilic.

Ce recomandă Mihaela Bilic persoanele care suferă de intoleranță la gluten

Specialista în nutriție recomandă persoanelor care cred că suferă de intoleranță la gluten să nu evite complet produsele care conțin această proteină, ci să încerce pe cât posibil să evite produsele ultraprocesate.

„Singurul lucru pe care putem să-l facem pentru sănătatea noastră este să evităm alimentele ultraprocesate, obținute din ingrediente cu origine necunoscută, după rețete modificate și cu metode de producție accelerate.

Soluția nu este să mâncăm produse fără gluten, ci să găsim pâinea care ne face bine, care ne hrănește corpul și ne bucură sufletul!”, a încheiat Bilic.