Rețeta perfectă pentru toamnă. Cum se prepară friptura care se poate servi atât caldă, cu garnitură, cât și rece, în locul mezelurilor din comerț

Rețeta perfectă pentru toamnă. Cum se prepară friptura care se poate servi atât caldă, cu garnitură, cât și rece, în locul mezelurilor din comerț

20 sept. 2025, 16:23

20 sept. 2025, 16:23
Rețeta perfectă pentru toamnă. Cum se prepară friptura care se poate servi atât caldă, cu garnitură, cât și rece, în locul mezelurilor din comerț
Cuprins
  1. De ce ingrediente ai nevoie
  2. Cum se prepară bucata de carne înainte de gătire
  3. Cum se gătește
  4. Cum se gătește garnitura

Zilele răcoroase de toamnă ne îmbie să stăm în confortul casei. Iar printre activitățile cu care am putea să numără și gătitul. Dar nu oricum, ci încercând rețete noi, inedite, așa cum este și cotletul de porc învelit în bacon. Această rețetă are numeroase avantaje, printre care ușurința cu care se prepară, faptul că se necesită puține ingrediente, dar și că poate fi consumată atât caldă, alături de garnitură, cât și rece, ca o variantă mai sănătoasă la mezelurile din comerț.

De ce ingrediente ai nevoie

Pentru friptură:

  • 1 kg cotlet de porc fără os (bucată întreagă);
  • Sare;
  • Piper negru proaspăt măcinat;
  • 1-2 lingurițe semințe de chimen (opțional);
  • 2 linguri de pastă gulyas sau gulaș (preferabil de casă);
  • 600 g bacon feliat subțire (cca. 36 de felii).

Pentru garnitură:

  • 1,5 kg de cartofi;
  • Sare;
  • Bboia dulce;
  • 2 linguri de ulei de floarea soarelui.

Cum se prepară bucata de carne înainte de gătire

Pentru că cotletul este o carne slabă, se începe cu marinarea acesteia într-o saramură simplă, compusă din 1 litru de apă rece și o lingură (25 g) de sare. Se pune bucata în saramură, astfel încât să fie acoperită în întregime, se acoperă recipientul și se lasă la frigider timp de 48 de ore. Saramura ajută la obținerea unor fripturi suculente și fragede, potrivit savoriurbane.ro.

După cele două zile petrecute în saramură, se scoate bucata de carne, se scurge bine și se tapotează cu șervețele. Important este ca bucata de carne să fie scoasă de la rece cu măcar două ore înainte de a se băga la cuptor, altfel, s-ar contracta brusc la căldură.

Apoi, cu ajutorul unui cuțit foarte bine ascuțit, se crestează superficial în zona cu grăsime și fascie. De asemenea, și acest pas este extrem de important, altfel, fascia se contractă în timpul coacerii și deformează friptura. De preferat ar fi să nu fie eliminată pentru că pe ea se găsește un strat de grăsime necesar la gătirea cărnurilor slabe.

Se asezonează bucata de carne cu piper negru proaspăt măcinat și cu un pic de chimen și se unge cotletul cu pastă gulaș.

Pasul următor presupune împletirea fâșiilor de bacon pe o foaie de copt, cu care, ulterior, se înfășoara bucata de cotlet. Odată hârtia strânsă bine în jurul cărnii, se leagă atât la capete, cât și de jur împrejur cu o funie. Suplimentar, rulada se învelește într-o hârtie de aluminiu.

Cum se gătește

Odată carnea pregătită se bagă la cuptorul preîncălzit la 180 de grade și se lasă pentru 40 de minute.  După acest timp, se scoate rulada de la cuptor, se dau jos folia de aluminiu și cea de hârtie, și se mai bagă la cuptor încă 45 de minute.

După ce friptura s-a rumenit, se scoate de la cuptor, se acoperă cu o folie de aluminiu (cu spațiu pe lateral ca să iasă aburii) și se mai lasă la odihnit 15-20 de minute. Această etapă este crucială pentru relaxarea fibrelor musculare, redistribuirea sucurilor interne și obținerea unei fripturi fragede și suculente.

Cum se gătește garnitura

Cât timp friptura este pentru prima dată la cuptor, încă acoperită, se pregătesc cartofii pentru garnitură. Se spală foarte bine, iar curățarea de coajă rămâne la latitudinea fiecăruia, în funcție de rpeferință. Se taie în jumătăți, în cazul în care sunt de dimensiuni mici, sau în sferturi, în cazul în care sunt mai mari, și se asezonează cu sare, un pic de boia dulce și două linguri de ulei.

Se așază în tavă, alături de rulada care a fost ulterior scoasă din folia de aluminiu și cea de copt și se bagă împreună la cuptor. Așa cum am menționat și anterior, se vor lăsa pentru 45 de minute, în cuptorul încins la 180 de grade.

