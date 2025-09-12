Mihaela Bilic este renumită pentru informațiile pe care le împărtășește cu urmăritorii săi din mediul online. Dacă, de obicei, aceasta îi ajută pe oameni să aibă o alimentație mai sănătoasă, mai echilibrată și să se țină departe de diverse boli, mâncând ceea ce trebuie, recent, specialista în nutriție a făcut lumină în alt caz: pâinea vândută la saci în satele din România.

De ce pâinea se vinde la sac în satele din România

Mihaela Bilic a observat într-una dintre plimbările sale cum, la un magazin, stăteau atârnați doi saci plini cu pâine. Imaginea care poate părea ușor bizară pentru oamenii care au crescut la oraș, i-a dat specialistei o idee de postare care, de altfel, să le îmbogățească cunoștințele și altora.

Aceasta a explicat că pâinea ajunge să se vândă la sac după ce se învechește și este cumpărată de oamenii cu animale, pe post de hrană.

„Nu știu dacă ați văzut vreodată, dar la sat se vinde pâinea veche cu sacul. Pentru că pâinea este un simbol și pentru că pâinea nu se aruncă! În orice gospodărie se găsește o viețuitoare care să se hrănească cu un colț de pâine”, a scris Mihaela Bilic, pe pagina sa de Instagram.

Internauții au corectat informația dată de Mihaela Bilic

În nici măcar o zi de la postare, imaginea a strâns aproape o mie de aprecieri. În timp ce informația pare să fi fost o noutate pentru unii, altora le-a stârnit nostalgia anilor petrecuți la țară.

„Oooo, dar nu este o noutate. Bunicii mei întotdeauna țineau pâinea in sac!”, „Mulțumim! N-am văzut niciodată”, au fost o parte dintre comentariile lăsate la postare.

Însă, au fost și oameni care au ținut să o corecteze pe specialistă, subliniind faptul că pâinea care se vinde la saci nu este mereu veche, ci pur și simplu este destinată hrănirii animalelor pentru că are o calitate mai slabă.

„Nu este pâine veche, am lucrat la un magazin. Este pâine «ieftină» pentru animale, dar cred că o folosesc și oamenii. Se numea rebut”, a scris o persoană.

„Este pâine furajeră și nu este tot timpul veche. Făcută anume pentru animale”, a comentat altcineva.

Cum putem slăbi ușor kilogramele acumulate vara

Vara este un sezon prielnic pentru a acumula kilograme în plus. La asta contribuie vacanțele, în care cei mai mulți nu ne punem limite la mâncare, dar și temperaturile ridicate care au făcut sportul în aer liber mai puțin atractiv. Astfel, cei care vor acum să revină la kilogramele de dinainte, o pot face respectând câteva reguli „de aur”, fără să se înfomoteze și fără să apeleze la diete drastice.

„Limitați consumul de făinoase, după zahăr și alcool sunt principalele vinovate pentru colăceii de grăsime de pe burtă. Porția de carbohidrați de la fiecare masă trebuie să fie cat palma, adică 2-3 linguri de orez, paste, cartofi sau o felie de paine. Cerealele conțin gluten, o proteină care poate determina inflamație și balonări la nivel intestinal. Ca să scăpați de disconfort, alegeți orez, quinoa sau mămăligă, care nu au gluten.

Atenție la cerealele integrale, conțin fibre insolubile cu efect iritant pentru intestin- decât pâine neagră, mai bine paste făinoase albe fierte al dente, au indice glicemic mediu și sunt bine tolerate”, a scris nutriționista, pe pagina sa de Facebook.

Ce nu este recomandat să mâncăm la masa de seară

Potrivit Mihaelei Bilic, ar trebui evitat pe cât posibil consumul de carbohidrați seara. Deși glucidele au rolul lor în sănătatea și buna funcționare a organismului, de preferat ar fi ca acestea să fie consumate în prima parte a zilei, iar seara să ne orientăm spre alimente bogate în proteine și fibre.

„Fără carbohidrați la masa de seară este regula de aur pentru un abdomen plat! Glucidele sunt necesare pentru echilibrul nutrițional, dar e bine să le consumăm în prima parte a zilei, când facem efort fizic. Făinoasele mâncate seara se transformă ușor în grăsime de rezervă, deci evitați pâinea și consumați proteine cu legume- satură și au calorii negative.

Cina ideală pentru slăbit și sănătate înseamnă carne cu salată sau pește cu legume. O porție de somon la cuptor cu broccoli și fugi de parmezan aduce proteine de înaltă calitate, fibre, calciu și grăsimi omega 3 cu efect antiinflamator. Și unde mai pui că e și gustos”, a continuat Mihaela Bilic.