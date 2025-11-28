Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre alimentul perfect pentru . Acesta oferă o dispoziție bună, ține de foame și ajută la slăbit. Iată despre ce este vorba și ce alte beneficii oferă!

Perfect pentru iarnă

Mihaela Bilic a vorbit despre carnea de curcan. Ea spune că este perfectă pentru acest anotimp. Beneficiile sale nu se limitează doar la gust: consumul de curcan poate contribui la starea de bine și la echilibrul emoțional, datorită compușilor săi naturali esențiali pentru creier.

„De ce curcan? Pentru că astăzi e sărbătoarea de Thanksgiving la americani… așa că profitați! De ce e curcanul cel mai moțat dintre toate înaripatele? Pentru că în carnea de curcan găsim triptofan, un aminoacid esențial precursor de serotonină- este substanța care dă stare de bine în creier. Curcanul, împreună cu bananele și prunele uscate sunt alimentele care conțin triptofan în mod natural. Și nu întâmplător ele se consumă iarna, când avem nevoie de bună dispoziție”, a scris nutriționista, pe pagina sa de .

Beneficii

Mihaela Bilic a mai explicat că acest tip de carne conține multe proteine, puține grăsimi și multe vitamine, dar și minerale.

„Carnea de curcan este bogată în tirozină, un aminoacid esențial pentru sinteza de dopamină în creier; un aport satisfăcător de tirozină crește capacitatea de memorie și eficiența funcțiilor mentale. Ca orice carne albă, curcanul conține proteine din belșug (aprox 20-25%), puține grăsimi (4-10%) și multe vitamine&minerale. Pieptul are cu 50% mai puțină grăsime decât pulpele, însă carnea de culoare închisă de la copane înseamnă de 4 ori mai mult fier”, a mai scris Mihaela Bilic.

„Caloriile variază între 170-210cal/100g și, ca orice produs din carne, ține de foame și ajută la slăbit (calorii negative). Curcanul se poate consuma rece, ca umplutură pentru sendvișuri sau topping pentru salate, dar și cald, bine asezonat cu cartofi rumeniți și murături. Cu un curcan la cuptor ai scăpat de gătit toată săptămâna”, a adăugat medicul nutriționist.