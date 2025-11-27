B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Se apropie primele zile de iarnă. Cum se schimbă vremea la final de noiembrie și ce ne așteaptă. Elena Mateescu: „Deja resimțim scăderea valorilor termice” (VIDEO)

Se apropie primele zile de iarnă. Cum se schimbă vremea la final de noiembrie și ce ne așteaptă. Elena Mateescu: „Deja resimțim scăderea valorilor termice” (VIDEO)

Ana Beatrice
27 nov. 2025, 18:36
Se apropie primele zile de iarnă. Cum se schimbă vremea la final de noiembrie și ce ne așteaptă. Elena Mateescu: „Deja resimțim scăderea valorilor termice” (VIDEO)
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum se schimbă vremea la final de noiembrie
  2. Ce spune Elena Mateescu despre vremea de 1 Decembrie

Se apropie primele zile de iarnă, odată cu sosirea ciclonului „Adel” în România. Acesta va aduce ploi, vânt puternic, lapoviță și ninsoare.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat în emisiunea „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin, cum se va schimba vremea la finalul lunii noiembrie. Ea a detaliat și cum va fi vremea de Ziua Națională.

Cum se schimbă vremea la final de noiembrie

Finalul de toamnă 2025 aduce fenomene meteo specifice începutului de sezon rece. Sunt așteptate ploi abundente, lapoviță, ninsoare și rafale puternice de vânt.

„Într-adevăr, un final de toamnă 2025, cu fenomene specifice până la urmă, datei din calendar. Vorbim de ploi importante cantitativ. Precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului, dar și o răcire semnificativă a vremii. Precipitații sub formă de ninsoare, în deosebi la munte. Pe creste, acolo unde și intensificările de vânt vor fi puternice, 70–90 km pe oră.

În zonele mai joase de relief, vorbim de ploi predominant și viteze ale vântului de 45–55 km pe oră. Nu excludem ca în nordul Moldovei să consemnăm precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă, până la finalul intervalului informării meteorologice, adică până duminică seara la ora 20, pot cumula valori de 20–25 de litri pe metrul pătrat.

În zona montană vorbim de cantități de peste 40–60 de litri pe metrul pătrat, în condițiile în care o lună noiembrie ar trebui să înregistreze în mod obișnuit o cantitate de 40–45 de litri pe metrul pătrat. Iar din punct de vedere termic, deja resimțim scăderea valorilor termice. Astăzi, cu precădere în vestul, centrul și nordul țării, unde maximele nu au depășit 5 grade. De mâine, în întreaga țară, având în vedere ecartul cuprins între 3 până la cel mult 13–14 grade”, a transmis șefa ANM la B1 TV.

Ce spune Elena Mateescu despre vremea de 1 Decembrie

„Ziua de 1 Decembrie, cu valori în creștere, mai ales în jumătatea sudică. Până la 12–13 grade, cu 12 grade în Capitală. E o vreme bună, pentru un debut de lună decembrie în țara noastră și, practic, informațiile, cel puțin pentru primele zile din luna decembrie, mențin un ecart al valorilor de temperaturi mai ridicate în jumătatea sudică, așa cum menționam, până la 10-12 grade Celsius. În nord, valori mai coborate, apropiate de normalul datei din calendar, adică 7-8 grade Celsius”, a mai precizat Elena Mateescu.

Tags:
Citește și...
Prognoza meteo, 27 noiembrie 2025: vreme rece și schimbătoare în toată România
Meteo
Prognoza meteo, 27 noiembrie 2025: vreme rece și schimbătoare în toată România
Vremea în România pe 27 noiembrie 2025: frig, ploi și lapoviță în zonele montane
Meteo
Vremea în România pe 27 noiembrie 2025: frig, ploi și lapoviță în zonele montane
România, lovită de ciclonul polar „Adel”. Ce fenomene meteo vor urma
Meteo
România, lovită de ciclonul polar „Adel”. Ce fenomene meteo vor urma
Zonele din România unde va ninge în următoarele zile. Până când e valabilă alerta meteo
Meteo
Zonele din România unde va ninge în următoarele zile. Până când e valabilă alerta meteo
Vremea în România astăzi, 26 noiembrie 2025. Ce ne așteaptă în toate zonele țării
Meteo
Vremea în România astăzi, 26 noiembrie 2025. Ce ne așteaptă în toate zonele țării
Vremea astăzi, 26 noiembrie: ploi slabe în sud, cer înnorat în toată țara
Meteo
Vremea astăzi, 26 noiembrie: ploi slabe în sud, cer înnorat în toată țara
Vremea în România, 25 noiembrie 2025: încălzire semnificativă și vânt puternic la munte
Meteo
Vremea în România, 25 noiembrie 2025: încălzire semnificativă și vânt puternic la munte
Vremea în România, 25 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo pentru toată țara
Meteo
Vremea în România, 25 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo pentru toată țara
Meteorologii ANM au emis cod galben de vânt puternic. Rafalele pot ajunge la 110 km/h în mai multe zone ale țării
Meteo
Meteorologii ANM au emis cod galben de vânt puternic. Rafalele pot ajunge la 110 km/h în mai multe zone ale țării
Vremea în România pe 24 noiembrie 2025: temperaturi blânde, cer variabil
Meteo
Vremea în România pe 24 noiembrie 2025: temperaturi blânde, cer variabil
Catalin Drula
Ultima oră
20:19 - Supa perfectă pentru vremea rece, gata în mai puțin de o oră. Află de ce ingrediente ai nevoie
20:15 - Birocrația reușește încă să frâneze digitalizarea în România. Haos total din cauza adresei de pe noul buletin electronic
19:58 - Ludovic Orban a explicat de ce-l susține pe Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei (VIDEO)
19:41 - Patru zile de când un tânăr de 18 ani a dispărut fără urmă în Munții Bucegi. Ce au găsit salvamontiștii în ghiozdanul băiatului
19:37 - Licitația pentru extinderea Magistralei 4 a fost deblocată. Ce urmează pentru noul tronson al metroului
19:31 - CJ Ilfov: „S-au investit, anul acesta, 85 de milioane de lei în infrastructura rutieră”. Care sunt cele mai noi realizări
19:29 - Ce ingrediente ascunde, de fapt, varza murată din comerț. Avertismentul surprinzător al Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România (FOTO)
18:59 - Forțate de austeritate, mai multe administrații locale renunță la fasolea cu ciolan. Orașele care nu vor mai oferi mâncare gratuită pe 1 decembrie
18:58 - Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa: „Un univers complet și captivant. A transformat întregul oraș” (VIDEO, FOTO)
18:56 - Guvernul a stabilit cine primește și cine pierde bani la rectificarea bugetară. Transporturile și Sănătatea, răsfățate de Bolojan