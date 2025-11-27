Se apropie primele zile de iarnă, odată cu sosirea în România. Acesta va aduce ploi, vânt puternic, lapoviță și ninsoare.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat în emisiunea „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin, cum se va schimba vremea la finalul lunii noiembrie. Ea a detaliat și cum va fi vremea de Ziua Națională.

Cum se schimbă vremea la final de noiembrie

Finalul de toamnă 2025 aduce fenomene meteo specifice începutului de sezon rece. Sunt așteptate ploi abundente, lapoviță, ninsoare și rafale puternice de vânt.

„Într-adevăr, un final de toamnă 2025, cu fenomene specifice până la urmă, datei din calendar. Vorbim de ploi importante cantitativ. Precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului, dar și o răcire semnificativă a vremii. Precipitații sub formă de ninsoare, în deosebi la munte. Pe creste, acolo unde și intensificările de vânt vor fi puternice, 70–90 km pe oră.

În zonele mai joase de relief, vorbim de ploi predominant și viteze ale vântului de 45–55 km pe oră. Nu excludem ca în nordul Moldovei să consemnăm precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă, până la finalul intervalului informării meteorologice, adică până duminică seara la ora 20, pot cumula valori de 20–25 de litri pe metrul pătrat.

În zona montană vorbim de cantități de peste 40–60 de litri pe metrul pătrat, în condițiile în care o lună noiembrie ar trebui să înregistreze în mod obișnuit o cantitate de 40–45 de litri pe metrul pătrat. Iar din punct de vedere termic, deja resimțim scăderea valorilor termice. Astăzi, cu precădere în vestul, centrul și nordul țării, unde maximele nu au depășit 5 grade. De mâine, în întreaga țară, având în vedere ecartul cuprins între 3 până la cel mult 13–14 grade”, a transmis șefa la B1 TV.

Ce spune Elena Mateescu despre vremea de 1 Decembrie

„Ziua de 1 Decembrie, cu valori în creștere, mai ales în jumătatea sudică. Până la 12–13 grade, cu 12 grade în Capitală. E o vreme bună, pentru un debut de lună decembrie în țara noastră și, practic, informațiile, cel puțin pentru primele zile din luna decembrie, mențin un ecart al valorilor de temperaturi mai ridicate în jumătatea sudică, așa cum menționam, până la 10-12 grade Celsius. În nord, valori mai coborate, apropiate de normalul datei din calendar, adică 7-8 grade Celsius”, a mai precizat Elena Mateescu.