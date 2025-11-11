Mihai Barbu, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), a demisionat după ce Direcția Națională Anticorupție a anunțat că este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.

Ce s-a întâmplat

Mihai Barbu a demisionat. El era președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, instituție care gestionează proiecte de achiziție de material rulant de miliarde de euro și care administrează alte miliarde de lei în contracte de servicii publice, conform

Conform sursei citate, acesta și-ar fi înaintat demisia în contextul scandalului declanșat de ancheta DNA.

El este acuzat că şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri între afaceristul Fănel Bogos și premierul Ilie Bolojan.

Cererea lui Grindeanu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut ca Mihai Barbu să fie dat afară de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară.

„Am cerut ministrului Transporturilor să trimită către cabinetul premierului o cerere de revocare din funcție a președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară, domnul Mihai Barbu. E o chestiune care probabil trebuia să se întâmple la finalul săptămânii trecute. Știți că decizia este la prim-ministru, dar o să facă o cerere ministrul Transportului, solicitând, așa cum am spus, revocarea domnului Mihai Barbu din această funcție.”, a declarat Sorin Grindeanu.

Barbu, suspendat din toate funcțiile politice

PNL a anunțat că Mihai Barbu a fost suspendat din toate funcţiile politice, respectiv de preşedinte interimar al PNL Vaslui şi de trezorier. Suspendarea va fi în vigoare pe durata aplicării controlului judiciar.

„În urma măsurilor dispuse de organele de cercetare penală în privinţa lui Mihai Barbu, acesta este suspendat, cu aplicare imediată, din toate funcţiile deţinute în cadrul partidului, inclusiv din calitatea de preşedinte al PNL Vaslui şi cea de trezorier al PNL, pe durata aplicării controlului judiciar”, a anunțat Partidul Naţional Liberal, într-un comunicat oficial.

„Partidul rămâne ferm angajat în respectarea legii, a integrităţii şi a standardelor etice pe care le promovează în activitatea politică şi publică. Partidul Naţional Liberal respectă principiul prezumţiei de nevinovăţie, precum şi independenţa instituţiilor judiciare”, au mai transmis reprezentanții partidului.