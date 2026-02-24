B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Ministrul Dezvoltării dezvăluie cifrele șoc. Peste 45.000 de posturi din administrația locală, reduse, mai mult de jumătate fiind vacante (VIDEO)

Ana Beatrice
24 feb. 2026, 23:21
Sursa foto: Facebook -Cseke Attila
Cuprins
  1. Câte posturi dispar până la 1 iulie și ce prevede reforma administrației
  2. Ce spune ministrul despre numărul total al posturilor eliminate și impactul bugetar

Cseke Attila a prezentat cifrele care zguduie din temelii sistemul bugetar din România. Ministrul Dezvoltării a anunțat câte posturi vor fi eliminate și ce instituții vor fi direct afectate de acest val de restructurări.

Declarațiile au fost făcute marți seara, imediat după ședința de Guvern. Oficialul a explicat că reducerile vor viza atât administrația publică locală, cât și cea centrală.

Câte posturi dispar până la 1 iulie și ce prevede reforma administrației

Guvernul a decis eliminarea a peste 45.000 de posturi din administrația publică locală, în cadrul reformei administrative adoptate prin Ordonanță de Urgență. Măsura urmează să fie pusă în aplicare până la data de 1 iulie.

„ Acest termen este înscris în OUG, având în vedere procedurile legale care se pot desfăşura prin mecanismele care pot genera reduceri de cheltuieli de personal sau reduceri de posturi în cazul reorganizării autorităţilor administraţiei publice locale sau centralle”, a spus Cseke Attila, după şedinţa de Guvern.

Potrivit oficialului, măsurile vizează atât posturi ocupate, cât și poziții rămase libere. Concret, vor fi desființate 12.794 de posturi ocupate și 26.802 posturi vacante din administrația locală. În plus, reforma prevede și reducerea a 6.102 posturi de consilieri personali ai aleșilor locali.

Ce spune ministrul despre numărul total al posturilor eliminate și impactul bugetar

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că, în total, vor fi eliminate 45.698 de posturi, atât ocupate, cât și vacante, la nivelul administrației publice locale.

Reduceri vor avea loc și în cadrul prefecturilor, unde aplicarea unui procent de 25% înseamnă, în mod concret, desființarea a 168 de posturi ocupate. Oficialul a precizat că Ministerul Afacerilor Interne va stabili procedura exactă și instituțiile prefectului unde vor fi aplicate aceste măsuri. În același timp, restructurarea vizează și administrația centrală, unde vor dispărea 192 de posturi de consilieri din cabinetele demnitarilor.

Potrivit ministrului, impactul financiar este semnificativ, economiile estimate fiind de 1,6 miliarde de lei în 2026 și de aproximativ 3 miliarde de lei anual începând din 2027.

Tags:
